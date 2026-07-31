Upasana Ram Charan: పెళ్లికి ముందు రామ్ చరణ్కు ఉపాసన లవ్ టెస్ట్.. బిజీగా ఉండే మోజంజాహి మార్కెట్లో ఏం జరిగిందంటే?
Upasana Ram Charan: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉపాసన కొణిదెలల జోడీ టాలీవుడ్లోనే మోస్ట్ అడోరబుల్ కపుల్స్లో ఒకటి. ఇటీవల ‘కర్లీ టేల్స్’ టాక్ షోలో పాల్గొన్న ఉపాసన.. తమ డేటింగ్ రోజుల్లో రామ్ చరణ్కు పెట్టిన ఒక లవ్ టెస్ట్ కు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. అందుకోసం చరణ్ ఏం చేశాడంటే?
Upasana Ram Charan: తెలుగు చిత్రసీమలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొణిదెలల బంధం ఎంతోమందికి ఆదర్శం. పెళ్లికి ముందు రెండేళ్ల పాటు మంచి స్నేహితులుగా ఉన్న వీరు, ఆ తర్వాత ప్రేమలోపడి 2012లో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. తాజాగా ప్రముఖ లైఫ్స్టైల్ ఛానెల్ 'కర్లీ టేల్స్' (Curly Tales) లో కామియా జానీతో జరిపిన ఇంటర్వ్యూలో ఉపాసన తమ ప్రేమ ప్రయాణంలోని ఒక మధురమైన జ్ఞాపకాన్ని పంచుకున్నారు.
చరణ్ కు 'లవ్ టెస్ట్'!
డేటింగ్ రోజుల్లో రామ్ చరణ్ ప్రేమ నిజమైనదో కాదో పరీక్షించడానికి ఉపాసన ఒక చిన్న సవాలు విసిరారట. "అప్పటికే చరణ్ ఒక పెద్ద స్టార్. బయటకు వస్తే వేలాది మంది జనం చుట్టుముడతారు. కానీ నేను ఓల్డ్ సిటీకి దగ్గర్లో ఉండేదాన్ని. 'నువ్వు నన్ను నిజంగా ప్రేమిస్తే, హైదరాబాద్లోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే మోజంజాహి మార్కెట్లోని ఫేమస్ ఐస్క్రీమ్ షాప్కు నన్ను తీసుకెళ్లు' అని ఛాలెంజ్ చేశాను" అని ఉపాసన గుర్తు చేసుకున్నారు.
పాస్ అయిన హీరో
స్టార్ ఇమేజ్ను పక్కనపెట్టి చరణ్ ఆ సవాలును స్వీకరించారు. ఇద్దరూ కలిసి మోజంజాహి మార్కెట్కు వెళ్లి ఐస్క్రీమ్ ఆర్డర్ చేశారు. అయితే, నిమిషాల్లోనే చరణ్ను గుర్తుపట్టిన అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున చుట్టుముట్టడంతో అక్కడ కాస్త హడావుడి నెలకొంది. అయినప్పటికీ, ఏమాత్రం సహనం కోల్పోకుండా ఆ క్షణాన్ని ఆస్వాదించిన చరణ్, తన లవ్ టెస్ట్లో 'ఫ్లయింగ్ కలర్స్'తో పాస్ అయ్యారని ఉపాసన చిరునవ్వుతో చెప్పుకొచ్చారు.
ఫేవరెట్ ఫుడ్
సాధారణంగా సెలబ్రిటీల లైఫ్స్టైల్, డైనర్ లొకేషన్లు అనగానే సెవెన్ స్టార్ హోటళ్లు, విలాసవంతమైన రిసార్టులు గుర్తుకొస్తాయి. కానీ, రామ్ చరణ్ వ్యక్తిత్వం ఎంత సాధారణంగా ఉంటుందో కూడా ఈ సందర్భంగా ఉపాసన చెప్పుకొచ్చారు. అతని ఫేవరెట్ ఫుడ్ గురించి వెల్లడించారు.
రసం అన్నం + ఆమ్లెట్
ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా, ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్లినా చరణ్కు అత్యంత ఇష్టమైన ఫేవరెట్/కంఫర్ట్ ఫుడ్ రసం అన్నం, ఆమ్లెట్ (Rasam Rice with Omelette) అని ఉపాసన వెల్లడించారు. రసంలో ఉండే జీర్ణక్రియ సుగుణాలు, ఆమ్లెట్లోని ప్రొటీన్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని, ఉల్లిపాయలు-పచ్చిమిర్చితో చేసిన ఆమ్లెట్ను చరణ్ ఇష్టంగా తింటారని చెప్పారు.
అత్తమ్మాస్ కిచెన్
విదేశీ పర్యటనల్లో కూడా రాత్రి వేళల్లో చరణ్కు సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ రావడం వల్ల, ఇంటి నుంచి రెడీ-టు-కుక్ మిక్సెస్ తీసుకెళ్లడం ఉపాసన అలవాటుగా మార్చుకున్నారు. ఆ అలవాటే తర్వాతి కాలంలో సురేఖా కొణిదెల (అత్తమ్మ) వంటకాల స్ఫూర్తితో 'అత్తమ్మాస్ కిచెన్' (Athamma's Kitchen) అనే ఫుడ్ బ్రాండ్ ఆవిర్భావానికి పునాది వేసింది.
సినిమాటిక్ రొమాన్స్ కంటే జీవితంలో నిలకడగా ఉండే నిజాయితీ, సాధారణ విషయాల్లో వెతుక్కునే ఆనందమే తమ బంధాన్ని ఇన్ని దశాబ్దాలుగా బలంగా ఉంచిందని ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ఉపాసన స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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