Uyir OTT: ఓటీటీలోకి రియల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రాసిన మలయాళ కల్ట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్- రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎక్కడో తెలుసా?
Uyir OTT: ఓటీటీ లవర్స్ కు అదిరే న్యూస్ ఇది. రియల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అందించిన కథతో తెరకెక్కిన మలయాళ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను ఇవాళ మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. క్షణక్షణం ఉత్కంఠ రేపుతూ, థ్రిల్ అందించే ఆ సినిమా ఓటీటీ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి.
Uyir OTT: మలయాళ చిత్రసీమకు పెట్టింది పేరైన యదార్థ సంఘటనల ఆధారిత క్రైమ్ థ్రిల్లర్ల జాబితాలోకి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ చేరింది. అదే.. ‘ఉయిర్’. దర్శకుడు ఎం. పద్మకుమార్ తీర్చిదిద్దిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ రన్ ముగించుకుని ఓటీటీ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది.
ఉయిర్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్స్ అంటే ఓటీటీలో ఉండే క్రేజే వేరు. ఇక రియల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ రాసిన కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి. ఈ ‘ఉయిర్’ సినిమా అలాంటిదే. ఇప్పుడీ చిత్రం ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటించారు.
ఆగస్టు 4 నుంచి జియోహాట్స్టార్ లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఒరిజినల్ మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఉయిర్ డిజిటల్ రిలీజ్ కానుంది.
కొడువల్లి మర్డర్ మిస్టరీ!
ఉయిర్ సినిమా కథ విషయానికొస్తే.. కేరళలోని కోజికోడ్ జిల్లా కొడువల్లి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక నిర్మానుష్యమైన పాడైపోయిన బావిలో ఒక మహిళ మృతదేహం లభ్యమవుతుంది. ఆ మృతదేహం ఎవరిది? హత్య చేశారా లేదా ఆత్మహత్య చేసుకుందా? అనే కోణంలో పోలీసు విచారణ ప్రారంభమవుతుంది.
కేసును ఛేదించే బాధ్యతను ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్గా రోషన్ మాథ్యూ చేపడతాడు. ఈ విచారణలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో దాగి ఉన్న అనేక చీకటి కోణాలు, ఊహించని మలుపులు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడతాయి.
రియల్ పోలీస్ ఆఫీసర్
ఉయిర్ సినిమాకు ఉన్న అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ దీని స్క్రీన్ప్లే. గతంలో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన కల్ట్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామా ‘ఎల వీజ పూంచిర’ చిత్రానికి సహ-రచయితగా వ్యవహరించిన నిజమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ షాజీ మారడ్ (Shaji Marad).. నిఖిల్ కె. మీనన్తో కలిసి ఈ 'ఉయిర్' చిత్రానికి కథ, సంభాషణలు అందించారు. పోలీసు శాఖలోని రియల్ ఎంక్వైరీ విధానాలు ఎలా ఉంటాయో ఆయన ఈ సినిమాలో అత్యంత సహజ సిద్ధంగా చూపించారు.
రోషన్ మాథ్యూ నటన
ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్గా రోషన్ మాథ్యూ తన గంభీరమైన నటనతో ఉయిర్ సినిమాను నిలబెట్టాడు. సీనియర్ నటుడు బైజు సంతోష్ పూర్తిస్థాయి పోలీస్ పాత్రలో విచారణాధికారిగా మెప్పించాడు. సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్లను చివరి వరకు సీక్రెట్గా ఉంచుతూ కథనాన్ని నడిపించిన తీరు థ్రిల్లర్ ప్రియులను కట్టిపడేస్తుంది.
వీకెండ్ వాచ్
ఇటీవల కాలంలో తెలుగు ఓటీటీ వీక్షకులు మలయాళ క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ల వైపు విపరీతంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. 'ఎల వీజ పూంచిర' లాంటి లొకేషన్ బేస్డ్ మైండ్-బెండింగ్ థ్రిల్లర్లను ఆదరించిన మన ఆడియన్స్కు 'ఉయిర్' కూడా పక్కా కనెక్ట్ అవుతుంది.
సాధారణంగా వచ్చే కల్పిత క్రైమ్ కథల కంటే ఒక సర్వీస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుభవంతో రాసిన రియల్ ప్రొసీజరల్ డ్రామా కావడంతో సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ లేకుండా వాస్తవ విచారణా శైలిని ఇందులో చూడవచ్చు. హాట్స్టార్లో మలయాళంతో పాటు తెలుగులోనూ డబ్బింగ్ వర్షన్ వస్తుంది కాబట్టి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లవర్స్కు ఇది మంచి వీకెండ్ వాచ్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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