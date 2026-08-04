Malayalam Thriller OTT: బావిలో డెడ్బాడీ-గూస్బంప్స్ తెప్పించే థ్రిల్లర్-ఇవాళ ఓటీటీకి తెలుగులో వచ్చిన మలయాళం మూవీ
Malayalam Thriller OTT: మలయాళ యంగ్ టాలెంటెడ్ నటుడు రోషన్ మాథ్యూ హీరోగా నటించిన సినిమా ‘ఉయిర్’. ఈ క్రైమ్ ఇన్విస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇవాళ నుంచి తెలుగులోనూ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ను ఎందుకు చూడాలో తెలుసుకోండి.
Malayalam Thriller OTT: మలయాళ చిత్రసీమ నుంచి వచ్చే క్రైమ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు తెలుగు డిజిటల్ ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. సహజత్వానికి దగ్గరగా ఉండే కథాంశాలు, ఉత్కంఠభరితమైన స్క్రీన్ప్లేతో ఇవి అలరిస్తాయి. అలాంటి మరో మలయాళ సినిమా ‘ఉయిర్’ (Uyir) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
ఉయిర్ ఓటీటీ రిలీజ్
మలయాళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘ఉయిర్’ ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) వేదికగా ఇవాళ (ఆగస్టు 4) నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీ తెలుగులోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ప్రముఖ దర్శకుడు ఎం. పద్మకుమార్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం జూన్ 26న థియేటర్లలో విడుదలై విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.
బావిలో గుర్తుతెలియని మృతదేహం
ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ రియల్ లైఫ్ కేరీర్లో ఎదుర్కొన్న నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా ఉయిర్ సినిమాను తెరకెక్కించారు. దీనికి కథను ఓ రియల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అందించడం విశేషం. కన్నూర్ జిల్లాలోని ధర్మడం పోలీస్ స్టేషన్లో కొత్తగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రొబేషనరీ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ అజీబ్ రెహమాన్ (రోషన్ మాథ్యూ) పాత్ర చుట్టూ కథ తిరుగుతుంది.
బాధ్యతలు చేపట్టిన కొత్తలోనే రెహమాన్ కు ఓ ఛాలెంజ్ ఎదురవుతుంది. పాడుబడిన ఒక బావిలో కుళ్ళిపోయిన స్థితిలో ఉన్న ఒక అపరిచిత మహిళ మృతదేహం లభ్యమవుతుంది.
మిస్టరీ కేసు
మొదట ఇది ఒక సాధారణ ఆత్మహత్య లేదా అనుమానాస్పద మృతిగా భావించినప్పటికీ, లోతుగా దర్యాప్తు చేసే కొద్దీ ఊహించని సంచలన నిజాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆ యువ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ క్లిష్టమైన మిస్టరీ కేసును ఎలా ఛేదించాడనేదే ఉయిర్ మూవీ స్టోరీ. కేసు విచారణలో వచ్చే ట్విస్ట్ లు గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి.
రోషన్ అదుర్స్
ఉయిర్ సినిమాలో రోషన్ మాథ్యూ నటనకు థియేట్రికల్ రిలీజ్ సమయంలోనే విశేష ప్రశంసలు లభించాయి. నూతన పోలీస్ అధికారిగా అతను చూపించిన హావభావాలు, నటన ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. రోషన్తో పాటు బైజు సంతోష్, సైయామి ఖేర్, శృతి మీనన్, వినోద్ సాగర్, వినీత్ తట్టిల్, దివ్య ఎమ్. నాయర్, షాజూ శ్రీధర్, అతుల్య చంద్ర, మహేష్ శెట్టి, శ్రీకాంత్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు శైలిని, వారి రోజువారీ పని ఒత్తిడిని ఏమాత్రం సినిమాటిక్ హంగులు లేకుండా అత్యంత సహజంగా తెరకెక్కించడం ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది.
ఓటీటీలో ‘ఉయిర్’ ఎందుకు చూడాలి?
మలయాళ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లకు ఓటీటీలో ఉన్న డిమాండ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మామూలుగా వచ్చే రొటీన్ లాజిక్ లేని పోలీస్ డ్రామాల కంటే 'కన్నూర్ స్క్వాడ్', 'అంజామ్ పాత్రా' తరహాలో సాగే రియలిస్టిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సినిమాలకు ఓటీటీ వీక్షకులు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగా రావడం, రోషన్ మాథ్యూ వంటి పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మర్ నటించడం ఉయిర్ కు కలిసొచ్చే అంశాలు. జియోహాట్స్టార్లో ఓటీటీ క్రైమ్ జానర్ లవర్స్కు 'ఉయిర్' ఒక ఉత్తమమైన వీకెండ్ వాచ్గా మారే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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