మా కూతురిని హిందూ ధర్మం విలువలతోనే పెంచుతున్నాం.. హిందూయిజం చాలా అద్భుతంగా ఉంది: వారణాసి హీరోయిన్ ప్రియాంక భర్త నిక్
వారణాసి హీరోయిన్, గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా భర్త నిక్ జోనస్ హిందు ధర్మం, భారతీయ సంస్కృతి గొప్పతనంపై చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. తమ కూతురిని కూడా వాళ్లు హిందూ ధర్మం విలువలతోనే పెంచుతున్నట్లు వెల్లడించాడు.
గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా భర్త, అమెరికన్ పాప్ సింగర్ నిక్ జోనస్ భారతీయ సంస్కృతిపై, హిందూ మతంపై తనకున్న గౌరవాన్ని చాటుకున్నాడు. పెళ్లి తర్వాత తన జీవితం ఎలా మారింది? తన కూతురు మాల్తీ మేరీని ఏ విలువలతో పెంచుతున్నారు? వంటి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నాడు.
"నా ఫేవరెట్ పండుగలు అన్నీ ఇండియన్ పండుగలే.."
ప్రియాంక చోప్రాతో వివాహం తర్వాత తనకు భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, హిందూ మతం ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేశాయని, ఇప్పుడు ఇండియానే తనకు ఇల్లులా అనిపిస్తోందని నిక్ జోనస్ అనడం విశేషం. తాజాగా 'సచ్ సంగ్ షో' (Sach Sang Show)లో పాల్గొన్న అతడు.. హిందూ మతం తన జీవితంలో ఎంత ముఖ్యమో వివరించాడు.
నిక్ మాట్లాడుతూ.. "నాకు ఎప్పుడూ ఒక పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం కావాలని కోరిక ఉండేది. ప్రియాంకను పెళ్లి చేసుకున్నాక అది నెరవేరింది. మొదటిసారి ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ ప్రియాంక కుటుంబంతో గడపడం, ఆ సంస్కృతిని దగ్గరగా చూడటం ఒక మ్యాజిక్ లా అనిపించింది. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ పండుగలు, సంప్రదాయాలన్నీ భారతీయమే. నా జీవితంలో మర్చిపోలేని జ్ఞాపకాలన్నీ ఇండియాతో ముడిపడి ఉన్నాయి" అని నిక్ చెప్పుకొచ్చాడు.
కర్మ, ధర్మ.. హిందూ విలువలపై మక్కువ
హిందూ మతం గురించి మాట్లాడుతూ నిక్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. "నేను హిందూ మతం గురించి చాలా నేర్చుకున్నాను. అది ఎంతో లోతైనది, అందమైనది. ముఖ్యంగా 'కర్మ' సిద్ధాంతం.. అంటే మనం ఇతరులకు మంచి చేస్తే మనకూ మంచే జరుగుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది. అలాగే 'ధర్మ' కూడా చాలా అద్భుతం. అందుకే మా అమ్మాయి (మాల్తీ మేరీ)ని కూడా నిజమైన హిందూ విలువలతోనే పెంచుతున్నాం. ఆమెకు వాటి అర్థం తెలిసేలా చూస్తున్నాం. ఇలాంటి బహుళ సంస్కృతులు, మతాలు ఉన్న కుటుంబం దొరకడం నా అదృష్టం" అని నిక్ వివరించాడు.
ప్రియాంక, నిక్ గురించి..
2018లో హిందూ, క్రైస్తవ సంప్రదాయాల ప్రకారం నిక్-ప్రియాంక ఒక్కటైన సంగతి తెలిసిందే. అమెరికాలో ఉన్నప్పటికీ.. దీపావళి, హోలీ, కర్వా చౌత్ వంటి పండుగలను ఈ జంట ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
ఇక కెరీర్ పరంగా.. ఐదేళ్ల తర్వాత నిక్ తన సోలో ఆల్బమ్ 'సండే బెస్ట్' (Sunday Best)ను విడుదల చేశాడు. ఈరోజు (ఫిబ్రవరి 10, 2026) ఈ ఆల్బమ్ డీలక్స్ వెర్షన్ను కూడా రిలీజ్ చేశాడు. ఇందులో రెండు కొత్త ట్రాక్లు ఉన్నాయి. అటు ప్రియాంక ప్రస్తుతం మహేష్ బాబు, రాజమౌళితో కలిసి వారణాసి సినిమా చేస్తోంది.