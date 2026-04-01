Casting Call: దొంగలు, చిల్లర చిచోరోళ్లు కావలెను.. వెరైటీగా చాయ్ బిస్కెట్ కాస్టింగ్ కాల్.. సినిమా ఛాన్స్.. ఓ లుక్కేయండి
Casting Call: సాధారణంగా సినిమా కాస్టింగ్ కాల్ ఎలా ఉంటుంది? మా సినిమా కోసం ఈ వయసు, ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కు నటులు కావాలెను అని ప్రకటిస్తారు. కానీ చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ కాస్టింగ్ కాల్ మాత్రం చాలా వెరైటీగా ఉంది. దొంగలు, చిచోరోళ్లు అంటూ ఓ ప్రకటన ఇచ్చారు.
ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ సినిమా ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారా? ఒక్కసారి బిగ్ స్క్రీన్ పై కనబడాలన్నది మీ కలనా? అయితే ఈ అవకాశం మీ కోసమే. షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ స్థాయికి ఎదిగిన చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి కాస్టింగ్ కాల్ వచ్చింది. ఈ కాస్టింగ్ కాల్ అనౌన్స్ మెంట్ ను చాయ్ బిస్కెట్ వెరైటీగా అనౌన్స్ చేయడం విశేషం.
కాస్టింగ్ కాల్
దొంగలు
‘‘ల*గలు, దొంగలు, చిల్లర చిచోరోళ్ల లెక్క కనబడేటోళ్లు మాకు కావాలె’’ అనే పోస్టర్ తో చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్టు పెట్టింది. 55 నుంచి 70 ఏళ్ల పురుషుడు, మహిళ, 25 నుంచి 30 ఏళ్ల తెలుగమ్మాయి, 18 నుంచి 50 ఏళ్ల యూనిక్ లుకింగ్ క్యారెక్టర్లు కావాలెను అని చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ ప్రకటించింది.
టాలెంటెడ్
‘‘మీ గ్యాంగ్ లోని టాలెంటెడ్ చిచోరెగాళ్లను ట్యాగ్ చేయండి. ఈ మాటలను చెప్పండి. చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 6 కోసం ఇదే కాస్టింగ్ కాల్’’ అని చాయ్ బిస్కెట్ క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. కచ్చితంగా తెలంగాణ యాస మాట్లాడాలని పేర్కొంది.
ఇంకోటి కూడా
అంతకుముందు మార్చి 23న మరో కాస్టింగ్ కాల్ అనౌన్స్ మెంట్ కూడా ఇచ్చింది చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్. లీడ్ క్యారెక్టర్ (19-25 ఏళ్లు), కీ రోల్స్ (35-55 ఏళ్లు), టీన్స్ (13-19) ఏళ్లు కావాలని చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ స్టాలో పోస్టు చేసింది.
ఈ సినిమాలు
ఒకప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తో చాయ్ బిస్కెట్ ఎంత పాపులర్ అయిందో తెలిసిందే. ఆ తర్వాత మూవీ ప్రొడక్షన్ లోకి చాయ్ బిస్కెట్ కంపెనీ అడుగుపెట్టింది. చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్ ప్రొడక్షన్ పేరుతో ‘బాయ్స్ హాస్టల్’, ‘మేం ఫేమస్’, ‘రైటర్ పద్మభూషణ్’, ‘మేజర్’ సినిమాల నిర్మాణంలో భాగమైంది. ఇప్పుడు మరో రెండు ప్రాజెక్టులను టేకప్ చేసింది. ఇందుకోసం కొత్త నటీనటులకు బంపర్ ఛాన్స్ ఇస్తోంది చాయ్ బిస్కెట్ ఫిల్మ్స్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత.