    అప్పు తీర్చలేక జైలు పాలైన కమెడియన్.. అతని కోసం తరలి వస్తున్న స్టార్ హీరోలు, నటులు

    బాలీవుడ్ కమెడియన్ రాజ్‌పాల్ యాదవ్ ను ఆదుకోవడానికి బాలీవుడ్ స్టార్లు ముందుకు వస్తున్నారు. అప్పు తీర్చలేక జైలు పాలయ్యాడని తెలుసుకొని అతనికి సాయం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని రాజ్‌పాల్ మేనేజర్ వెల్లడించాడు.

    Published on: Feb 11, 2026 3:22 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్‌పాల్ యాదవ్‌ రూ. 9 కోట్ల అప్పు కేసులో తీహార్ జైలుకు వెళ్లిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ విషయంలో బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ అతనికి అండగా నిలిచింది. "నాకు ఎవరూ లేరు" అని అతడు ఎమోషనల్ అయిన వేళ.. సోనూ సూద్, సల్మాన్ ఖాన్, అజయ్ దేవగన్ వంటి స్టార్లు సాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు. ఎవరు ఎంత సాయం చేశారో ఇక్కడ చూడండి.

    అప్పు తీర్చలేక జైలు పాలైన కమెడియన్.. అతని కోసం తరలి వస్తున్న స్టార్ హీరోలు, నటులు
    అప్పు తీర్చలేక జైలు పాలైన కమెడియన్.. అతని కోసం తరలి వస్తున్న స్టార్ హీరోలు, నటులు

    సల్మాన్, అజయ్ దేవగన్ భరోసా..

    "నాకు ఇండస్ట్రీలో స్నేహితులు ఎవరూ లేరు.." అంటూ జైలుకు వెళ్లే ముందు ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్‌పాల్ యాదవ్ చేసిన కామెంట్స్ అందరినీ కలిచివేశాయి. రూ. 9 కోట్ల అప్పు ఎగ్గొట్టారన్న కేసులో అతడు తీహార్ జైలులో లొంగిపోవాల్సి వచ్చింది. అయితే అతడు కష్టాల్లో ఉన్నాడని తెలియగానే బాలీవుడ్ మొత్తం ఒక్కతాటిపైకి వచ్చింది.

    రాజ్‌పాల్ యాదవ్‌కు మద్దతుగా మొదట గళం విప్పింది రియల్ హీరో సోనూ సూద్. ఇండస్ట్రీ అంతా అతనికి సాయం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తాజాగా రాజ్‌పాల్ మేనేజర్ గోల్డీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. "రాజ్‌పాల్‌కు సాయం చేయడానికి చాలా మంది ముందుకొచ్చారు. సల్మాన్ ఖాన్, అజయ్ దేవగన్, డేవిడ్ ధావన్, వరుణ్ ధావన్, రతన్ జైన్ వంటి వారు ఫోన్ చేసి ధైర్యం చెప్పారు. ఆర్థికంగా ఆదుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు," అని తెలిపారు. రేపటికల్లా అతనికి బెయిల్ వచ్చి బయటకు వస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు మేనేజర్ పేర్కొన్నారు.

    ఎవరెవరు ఎంత సాయం చేశారంటే?

    సోనూ సూద్: రాజ్‌పాల్‌కు తన తర్వాతి సినిమాలో అవకాశం ఇవ్వడమే కాకుండా, కొంత సైనింగ్ ఎమౌంట్‌ను కూడా సాయంగా అందించారు.

    రావు ఇందర్జీత్ సింగ్: మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ అయిన ఇందర్జీత్ ఏకంగా రూ. 1.11 కోట్లు సాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు.

    తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్: రాజకీయ నాయకుడు తేజ్ ప్రతాప్ రూ. 11 లక్షలు ఆఫర్ చేశారు.

    కేఆర్కే (KRK): వివాదాస్పద విమర్శకుడు కేఆర్కే కూడా రూ. 10 లక్షలు సాయం ప్రకటించారు.

    అసలు కేసు ఏంటి?

    2010లో రాజ్‌పాల్ యాదవ్ తన దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'అతా పతా లాపతా' సినిమా కోసం ఢిల్లీకి చెందిన ఒక కంపెనీ నుంచి రూ. 5 కోట్లు అప్పు తీసుకున్నాడు. సినిమా ఫ్లాప్ అవ్వడం, చెక్కులు బౌన్స్ అవ్వడంతో అప్పు తీర్చలేకపోయాడు. వడ్డీతో కలిపి ఆ మొత్తం ఇప్పుడు దాదాపు రూ. 9 కోట్లకు చేరింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు గడువులోగా డబ్బు కట్టలేకపోవడంతో అతడు జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ దొరకడంతో ఆయన త్వరలోనే బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

