Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    దిగ్గజ దర్శకుడు, నటుడు కన్నుమూత- ఫిలిం ఛాంబర్ సమావేశంలోనే గుండెపోటు- చివరి శ్వాస వరకు సినిమాకోసం పాటు పడిన జో సైమన్!

    సుప్రసిద్ధ కన్నడ దర్శకుడు, నటుడు జో సైమన్ (80) కన్నుమూశారు. బెంగళూరులోని ఫిలిం ఛాంబర్‌లో సమావేశానికి హాజరైన సమయంలో గుండెపోటు రావడంతో జో సైమన్ తుదిశ్వాస విడిచారు. వందకు పైగా చిత్రాల్లో పనిచేసిన ఆయన మృతి పట్ల సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    Published on: Feb 14, 2026 11:48 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    కన్నడ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఒక శకం ముగిసింది. కన్నడ దిగ్గజ దర్శకుడు, నటుడు, గీత రచయిత జో సైమన్ (80) శుక్రవారం గుండెపోటుతో మరణించారు. చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం శ్రమించే ఆయన, చివరి నిమిషం వరకు సినిమా చర్చల్లోనే ఉండటం గమనార్హం.

    దిగ్గజ దర్శకుడు, నటుడు కన్నుమూత- ఫిలిం ఛాంబర్ సమావేశంలోనే గుండెపోటు- చివరి శ్వాస వరకు సినిమాకోసం పాటు పడిన జో సైమన్!
    దిగ్గజ దర్శకుడు, నటుడు కన్నుమూత- ఫిలిం ఛాంబర్ సమావేశంలోనే గుండెపోటు- చివరి శ్వాస వరకు సినిమాకోసం పాటు పడిన జో సైమన్!

    సమావేశంలోనే కుప్పకూలిన వైనం

    శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 13) మధ్యాహ్నం బెంగళూరులోని కర్ణాటక ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ (KFCC)లో జరిగిన ఒక సమావేశానికి జో సైమన్ హాజరయ్యారు. అక్కడ ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంగా భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి చర్చిస్తూ, పరిశ్రమ తరపున ఒక వేడుక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని ప్రతిపాదించారు.

    అయితే, ఆ చర్చ ముగిసిన కొద్దిసేపటికే హాలు బయట ఉన్న అటెండెంట్ కుర్చీలో కూర్చున్న జో సైమన్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ సాయంత్రం 4:30 గంటల సమయంలో జో సైమన్ మరణించినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు.

    మూడు దశాబ్దాల సినీ ప్రస్థానం

    మండ్య జిల్లాకు చెందిన జో సైమన్, కన్నడ చిత్రసీమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కేవలం దర్శకుడిగానే కాకుండా నటుడిగా, సంభాషణల రచయితగా, గీత రచయితగా వందకు పైగా సినిమాలకు పనిచేశారు.

    మరుపు రాని చిత్రాలు

    జో సైమన్ తన కెరీర్‌లో ఎన్నో మరుపురాని సినిమాలను తెరకెక్కించారు. సాహస సింహ, స్నేహద కడలల్లి, సింహ జోడి, మిస్టర్ వాసు వంటి సినిమాలతో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. ముఖ్యంగా విష్ణువర్ధన్ నటించిన ‘సాహస సింహ’ ఆయన కెరీర్‌లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.

    కన్నడ చిత్ర దర్శకుల సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా కూడా జో సైమన్ సేవలందించారు. జో సైమన్ మరణం పట్ల కన్నడ ఇండస్ట్రీ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఆయన మృతితో సినీ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.

    ప్రముఖుల సంతాపం

    జో సైమన్ మృతి పట్ల కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డి.కె. శివకుమార్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "దశాబ్దాలుగా కన్నడ చిత్రసీమలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న జో సైమన్ మరణం లోటు తీర్చలేము. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ బాధను తట్టుకునే శక్తిని ప్రసాదించాలని దేవుడిని కోరుకుంటున్నాను" అని ఆయన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా పేర్కొన్నారు.

    ప్రతిపక్ష నాయకుడు

    ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆర్. అశోక కూడా సైమన్‌తో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. జో సైమన్ మరణంతో కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ ఒక గొప్ప మార్గదర్శకుడిని కోల్పోయిందని ఆయన అభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/దిగ్గజ దర్శకుడు, నటుడు కన్నుమూత- ఫిలిం ఛాంబర్ సమావేశంలోనే గుండెపోటు- చివరి శ్వాస వరకు సినిమాకోసం పాటు పడిన జో సైమన్!
    News/Entertainment/దిగ్గజ దర్శకుడు, నటుడు కన్నుమూత- ఫిలిం ఛాంబర్ సమావేశంలోనే గుండెపోటు- చివరి శ్వాస వరకు సినిమాకోసం పాటు పడిన జో సైమన్!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes