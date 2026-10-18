Vijay Deverakonda: బాక్సాఫీస్ వద్ద పీరియాడిక్ పంజా-కెరీర్ లోనే టాప్ 3 సినిమా-రణబాలి పై విజయ్ దేవరకొండ కామెంట్స్ వైరల్!
Vijay Deverakonda: రణబాలి మూవీపై హీరో విజయ్ దేవరకొండ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు. ఈ సినిమా తన కెరీర్ లోనే టాప్ 3లో ఒకటని ఈ రౌడీ హీరో పేర్కొన్నారు. రణబాలి సక్సెస్ టూర్ లో భాగంగా విజయవాడలో జరిగిన ఈవెంట్లో విజయ్ దేవరకొండ చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.
Vijay Deverakonda: రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జంటగా నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి' (Ranabaali) ఎట్టకేలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మిక్స్ డ్ టాక్ తో ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఈ సినిమా వసూళ్లు బాక్సాఫీస్ వద్ద క్రమంగా పుంజుకుంటున్నాయి. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంపై తాజాగా విజయవాడ దసరా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న విజయ్ దేవరకొండ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నా కెరీర్లోనే టాప్ 3 సినిమా
విజయవాడలో జరిగిన దసరా వేడుకల్లో విజయ్ దేవరకొండ తన చిత్రం 'రణబాలి' గురించి మాట్లాడుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. "నా కెరీర్లో ఇప్పటివరకు నటించిన 14 సినిమాల్లో రణబాలి కచ్చితంగా టాప్ 3 స్థానాల్లో ఉంటుంది" అని విజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా, ఈ సినిమా కేవలం ఇప్పుడే కాదు, రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల పాటు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో నిలిచిపోతుందని, ఇది తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ సినిమా అవుతుందని విజయ్ అన్నారు.
గతంలో నోటా వైఫల్యంపై వచ్చిన విమర్శలను గుర్తుచేసుకుంటూ, కష్టపడే తత్వమే తనను మళ్లీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యేలా చేసిందని విజయ్ దేవరకొండ తన హేటర్స్ కు కౌంటర్ ఇచ్చారు.
కరవు కాలం నాటి కథ
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన 'రణబాలి' చిత్రం భారత స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం జరిగిన ఒక తెలియని చారిత్రక ఘట్టం నేపథ్యంలో సాగుతుంది. అప్పట్లో దేశాన్ని పీడించిన భయంకరమైన కరవు కాలం, ఆ సమయంలో అణగారిన వర్గాల కోసం బ్రిటీష్ అధికారులపై పోరాడిన ఓ వీరుడి కథతో ఇది తెరకెక్కింది. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి ఈ కథను ఒక భారీ కాన్వాస్పై వెండితెరపై ఆవిష్కరించారు.
రష్మిక-విజయ్ లీడ్ కెమిస్ట్రీ
గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ చిత్రాల తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడంతో ఈ జంటపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సినిమాలో వీరిద్దరి మధ్య కెమిస్ట్రీ మరోసారి మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసింది. నటిగా రష్మిక ఎదుగుదల చూసి గర్వంగా ఉందన్న విజయ్, ఆమెతో కలిసి వర్క్ చేయడం హోమ్లీగా ఫీల్ కలిగిస్తుందని ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో ప్రశంసించారు. ముఖ్యంగా అజయ్-అతుల్ స్వరపరిచిన "ఏందయ్య సామి" (Endhayya Saami) పాటలో వీరిద్దరి ఆన్-స్క్రీన్ రొమాన్స్ ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.
బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు
మిశ్రమ సమీక్షలు వచ్చినప్పటికీ భారీ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కావడం, దసరా పండగ సెలవులు కలిసి రావడంతో రణబాలి అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ బాగున్నాయి. ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా నిలకడగా రాణిస్తోంది. వీకెండ్ ముగిసే సమయానికి ఈ చిత్రం మరింత భారీ వసూళ్లను సాధించే దిశగా దూసుకుపోతోంది, అయితే లాంగ్ రన్లో ఈ పీరియాడిక్ డ్రామా ఎంతవరకు నిలబడుతుందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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