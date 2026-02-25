విజయ్, రష్మిక గొప్ప మనసు.. మూడు రోజుల పాటు ఫొటోగ్రాఫర్లు, మీడియాకు భోజనాలు.. వేదిక దగ్గరికి మాత్రం నో ఎంట్రీ
విజయ్, రష్మిక (vijay deverakonda Rashmika mandanna) తమ పెళ్లి వేదిక దగ్గరికి మీడియా, ఫొటోగ్రాఫర్లను అనుమతించకపోయినా మూడు రోజుల పాటు వారికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం విశేషం. ఉదయ్పూర్ లో ఈ స్టార్ కపుల్ చేసిన పని ఇప్పుడు మనసులు గెలుచుకుంటోంది.
టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న.. పెళ్లి వేదిక వద్దకు వచ్చిన పాపరాజీలు (ఫొటోగ్రాఫర్లు), మీడియా ప్రతినిధుల కోసం ప్రత్యేకంగా లంచ్, డిన్నర్ ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచారం. ఇండియా టుడే రిపోర్టు ప్రకారం.. విజయ్, రష్మిక తమ పెళ్లి వేడుకను మీడియా కవరేజీకి దూరంగా.. అత్యంత ఏకాంతంగా, ప్రైవేట్గా ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే తమ కోసం అక్కడికి చేరుకున్న పాపరాజీల పట్ల ఒక గౌరవసూచకంగా వాళ్లు ఈ విందు భోజనాలను ఏర్పాటు చేశారు.
పాపరాజీలకు భోజన ఏర్పాట్లు.. ఏమన్నారంటే?
ఇండియా టుడే సోర్స్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. "విజయ్, రష్మిక పెళ్లి వేదిక వద్ద భద్రత చాలా కట్టుదిట్టంగా ఉన్నందున, మీడియాను వేదిక దరిదాపుల్లోకి కూడా అనుమతించడం లేదు. కానీ ఈ కపుల్ మాత్రం వాళ్ల ఉనికిని గుర్తించి, వారిని కూడా ఈ వేడుకలో ఒక భాగంగా చేయాలని భావించారు. అందుకే ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ నుంచి.. అక్కడ ఉన్న పాపరాజీలు, మీడియా ప్రతినిధులందరికీ మూడు రోజుల పాటు లంచ్, డిన్నర్ అందిస్తున్నారు" అని చెప్పడం విశేషం.
అక్కడే ఉన్న ఒక ఫొటోగ్రాఫర్ కూడా ఇండియా టుడేతో మాట్లాడుతూ.. విజయ్, రష్మికల టీమ్ తమకు పెళ్లి వేదిక సమీపంలోని ఒక హోటల్లో బఫే భోజనంతో ఆతిథ్యం ఇచ్చారని చెప్పారు. అలాగే బుధవారం, గురువారం కూడా ఈ భోజన సదుపాయం ఉంటుందని తమకు చెప్పినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.
కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు.. డ్రోన్లపై నిషేధం
ఈ హై-ప్రొఫైల్ వెడ్డింగ్ వేదిక చుట్టూ భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. వివాహ వేడుకల సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా భద్రతను నిర్ధారించడానికి ప్రైవేట్ బౌన్సర్లతో పాటు భారీ సంఖ్యలో పోలీసు సిబ్బందిని కూడా మోహరించారు. అభిమానులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తున్న ఈ పెళ్లి వేడుకకు సంబంధించి ఎలాంటి ఫోటోలు, వీడియోలు బయటకు లీక్ కాకుండా నిరోధించడానికి డ్రోన్లపై ఆంక్షలు కూడా విధించారు.
ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకల గ్లింప్స్ పంచుకున్న విజయ్, రష్మిక
కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితులైన అతిథులు ఇప్పటికే వివాహ వేడుకల కోసం ఉదయ్పూర్ చేరుకున్నారు. సోమవారం నాడే ఈ ఇద్దరు నటీనటులు ఉదయ్పూర్ చేరుకున్నారు. ఇద్దరూ తమ తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలలో ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకలకు సంబంధించిన కొన్ని గ్లింప్స్ను పంచుకున్నారు. హల్దీ వేడుకలకు సంబంధించి బుధవారం (ఫిబ్రవరి 25) విజయ్ షేర్ చేసిన ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
విజయ్, రష్మిక ఇద్దరూ కూడా.. హోటల్ ఆవరణలో తమ స్నేహితులతో కలిసి ఒక ఫ్రెండ్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడినట్లుగా ఉన్న ఫోటోలను పంచుకున్నారు. ఆ ఆటకు వారు "విరోష్ ప్రీమియర్ లీగ్" అని పేరు పెట్టారు. అలాగే గులాబీ రంగు తులిప్స్, తెల్లటి పువ్వులతో ఎంతో అందంగా అలంకరించిన ఒక డిన్నర్ టేబుల్ ఫోటోను కూడా రష్మిక పంచుకుంది. ఇది పెళ్లికి ముందస్తుగా చేసిన ఫుడ్ అరేంజ్మెంట్స్ను చూపిస్తోంది.
విజయ్, రష్మిక లవ్ స్టోరీ
ఈ జంట గత ఏడేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నారు. కానీ ఇటీవల మాత్రమే తమ బంధాన్ని బహిరంగంగా ధృవీకరించారు. నిరంతరం తమకు మద్దతుగా నిలుస్తున్న అభిమానులు, ఫాలోవర్లకు వారు ఇటీవల ఒక పోస్ట్లో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అభిమానులు ప్రేమగా పెట్టిన పేరును గౌరవిస్తూ, తమ వివాహాన్ని "ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్" అని పిలుచుకుంటామని వారు చెప్పారు.
"మా పెళ్ళికి 'ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్' అని పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నాము. మమ్మల్ని ఇంతలా ప్రేమించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు ఎప్పటికీ మాలో ఒక భాగమే. బిగ్గెస్ట్ హగ్స్ అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్" అని వారు ఓ నోట్ ను షేర్ చేశారు.