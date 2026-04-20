    Vijay Sethupathi: పూరీ జగన్నాథ్ 26 ఏళ్ల ప్రస్థానం.. విజయ్ సేతుపతి ఎమోషనల్ పోస్ట్.. 'స్లమ్ డాగ్'పై క్రేజీ అప్‌డేట్

    Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి తన నెక్ట్స్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ పై తన ఎక్స్  అకౌంట్ ద్వారా ఓ ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశాడు. పూరి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి 26 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా చేసిన ఈ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.

    Apr 20, 2026, 18:43:53 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Vijay Sethupathi: టాలీవుడ్ డైనమిక్ డైరెక్టర్, 'పోకిరి' వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్లను అందించిన పూరీ జగన్నాథ్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టి 26 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, మరెన్నో సంచలనాలు సృష్టించిన పూరీకి సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తాజాగా 'మక్కల్ సెల్వన్' విజయ్ సేతుపతి.. పూరీపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

    ఒక లెగసీని నిర్మించారు: పూరీపై విజయ్ సేతుపతి ప్రశంసలు

    సినిమా రంగంలో 26 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం అనేది కేవలం ఒక మైలురాయి మాత్రమే కాదని.. అది ధైర్యం, నమ్మకం, నిర్భయమైన గొంతుకతో నిర్మించుకున్న ఒక 'లెగసీ' అని విజయ్ సేతుపతి పేర్కొన్నారు.

    "ప్రియమైన పూరీ సార్.. మీతో కలిసి వర్క్ చేయడం నాకెంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. నటీనటులను నమ్మి, వారి కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు తీసుకువచ్చి నటనను రాబట్టుకునే దర్శకులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు.. మీరు ఆ పనిని చాలా సునాయాసంగా చేస్తారు" అంటూ పూరీ వర్కింగ్ స్టైల్‌ను ఆకాశానికెత్తారు.

    'స్లమ్ డాగ్' - 33 టెంపుల్ రోడ్: స్పెషల్ మూవీ కాబోతోంది

    ప్రస్తుతం పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ సేతుపతి #SLUMDOG – 33 Temple Road అనే మూవీలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా గురించి సేతుపతి స్పందిస్తూ.. "ఈ చిత్రం మా అందరికీ ఎంతో ప్రత్యేకం. ఇది ఖచ్చితంగా ఒక గుర్తుండిపోయే సినిమా అవుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పూరీ మార్కు మాస్ ఎలిమెంట్స్‌కు సేతుపతి మార్కు నటన తోడైతే బాక్సాఫీస్ షేక్ అవ్వడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

    'బద్రి' నుండి నేటి వరకు.. పూరీ ప్రస్థానం

    2000వ సంవత్సరంలో పవన్ కళ్యాణ్ 'బద్రి' మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన పూరీ జగన్నాథ్.. మొదటి సినిమాతోనే ట్రెండ్ సెట్ చేశారు. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబుతో 'పోకిరి', రవితేజతో 'ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం', 'అమ్మ నాన్న ఓ తమిళమ్మాయి' వంటి చిత్రాలతో టాలీవుడ్ కమర్షియల్ సినిమా రూపురేఖలను మార్చేశారు. ఈ 26 ఏళ్ల కాలంలో హీరోల బాడీ లాంగ్వేజ్‌ను, డైలాగ్ డెలివరీని మార్చడంలో పూరీ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పూరీ జగన్నాథ్ - విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా పేరు ఏమిటి?

    వీరిద్దరి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మూవీ పేరు ‘స్లమ్ డాగ్ – 33 టెంపుల్ రోడ్’.

    2. పూరీ జగన్నాథ్ సినీ రంగంలో ఎన్ని ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు?

    పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమై 2026 నాటికి 26 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి.

    3. విజయ్ సేతుపతి తన పోస్ట్‌లో పూరీ గురించి ఏమని చెప్పారు?

    పూరీ జగన్నాథ్ ధైర్యం ఉన్న దర్శకుడని, నటీనటుల్లోని ప్రతిభను వెలికి తీయడంలో ఆయన సిద్ధహస్తుడని విజయ్ సేతుపతి కొనియాడారు.

    4. పూరీ జగన్నాథ్ మొదటి సినిమా ఏది?

    పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన 'బద్రి' సినిమాతో పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

