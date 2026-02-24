Edit Profile
    Virosh Wedding: విరోష్ వెడ్డింగ్ షెడ్యూల్.. మెహందీ, హల్దీ, సంగీత్ ఎప్పుడో తెలుసా? ఓ లుక్కేయండి

    Virosh Wedding: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి సందడి జోరందుకుంది. ఈ నెల 26న ఉద‌య్‌పూర్‌లో వీళ్ల వివాహం జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లికి ముందు ఉండే హల్దీ, మెహందీ, సంగీత్ ఈవెంట్లు గ్రాండ్ గా చేసుకునేందుకు ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. వీటి షెడ్యూల్ పై ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Feb 24, 2026 2:05 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    లవ్ బర్డ్స్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి ముహూర్తం దగ్గరపడుతోంది. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 26న ఉద‌య్‌పూర్‌లో మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటి కానుంది. ఇప్పుడు ఈ విరోష్ వెడ్డింగ్ వార్తలు తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రష్మిక, విజయ్ ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్ల షెడ్యూల్ పై ఓ లుక్కేయండి.

    విరోష్ వెడ్డింగ్

    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఏడడుగులు వేయబోతున్నారు. గురువారం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. ఇప్పటికే తమ కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి వీళ్లు ఉద‌య్‌పూర్‌ చేరుకున్నారు. ఐటీసీ మెమెంటోస్ హాటల్ లో జరగబోతున్న ఈ వెడ్డింగ్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. పెళ్లికి ముందు హల్దీ, మెహందీ, సంగీత్ లాంటి ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.

    ప్రి వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్

    విరోష్ ప్రి వెడ్డింగ్ ఈవెంట్స్ ఈ రోజు (ఫిబ్రవరి 24) నుంచే స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి. మంగళవారం మెహందీ ఈవెంట్ తో పెళ్లి వేడుకలు సంప్రదాయబద్ధంగా ప్రారంభమవుతాయని ఇండియా టుడే తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 25న హల్దీ, సంగీత్ వేడుకలు జరగనున్నాయి. విరోష్ వివాహం ఫిబ్రవరి 26న గ్రాండ్ గా జరగబోతుంది.

    గ్రాండ్ గా

    విరోష్ వెడ్డింగ్, ప్రీ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్లను గ్రాండ్ గా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఐటీసీ మెమెంటోస్ హోటల్ ఇందుకు ప్రత్యేకంగా స్టేజీలు ఏర్పాటు చేశారు. ఫస్ట్ మెహందీ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక సంగీత్ ఈవెంట్ కోసం స్పెషల్ గా కొరియోగ్రాఫర్లను ఇక్కడి నుంచి ఉదయ్ పూర్ తీసుకెళ్లారని తెలుస్తోంది.

    సంగీత్ లో భాగంగా రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ రొమాంటిక్ సాంగ్స్ కు స్టేజీపై డ్యాన్స్ చేయనున్నారని సమాచారం.

    సెక్యూరిటీ

    విరోష్ పెళ్లి కోసం ఐటీసీ మెమెంటోస్, చుట్టుపక్కల పటిష్ఠమైన సెక్యూరిటీని ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసు విభాగంతో పాటు ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ కూడా గట్టిగానే ఉందని తెలిసింది. త్రీ టైర్ సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశారని సమాచారం. ఈ విరోష్ వెడ్డింగ్ కోసం హైదరాబాద్ నుంచి ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీని ఉదయ్ పూర్ తీసుకుని వెళ్లారని తెలిసింది.

    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ ఫస్ట్ టైమ్ గీత గోవిందం సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఇది 2018లో రిలీజ్ అయింది. ఆ తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్ మూవీలో కలిసి కనిపించారు. ఈ చిత్రం 2019లో విడుదలైంది. ఇప్పుడు రణబాలి సినిమాలో నటిస్తున్నారు.

