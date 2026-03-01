Edit Profile
    Vishnu Manchu: మిస్సైల్స్ మధ్య భయంభయంగా ఉన్నాం: దుబాయ్‌ ఆకాశంలో మిస్సైల్స్ వీడియో షేర్ చేసిన విష్ణు మంచు

    ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధ మేఘాలు దుబాయ్‌ను వణికించాయి. కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లిన మంచు విష్ణు క్షిపణి దాడుల భీభత్సాన్ని స్వయంగా చూసి సోషల్ మీడియాలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు, నటి సోనాల్ చౌహాన్ కూడా అక్కడే చిక్కుకుపోయారు.

    Published on: Mar 01, 2026 2:55 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మిడిల్ ఈస్ట్ లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం అక్కడ నివసిస్తున్న సామాన్యులతో పాటు ఇండియన్ సెలబ్రిటీలను కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిచర్యగా ఇరాన్ క్షిపణులతో విరుచుకుపడటంతో దుబాయ్, అబుదాబి పరిసర ప్రాంతాల్లో పేలుళ్లు సంభవించాయి. ఈ భీకర పరిస్థితుల్లో ‘కన్నప్ప’ నటుడు మంచు విష్ణు కుటుంబం తృటిలో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది.

    ఆకాశంలో క్షిపణులు.. వణికిపోయిన చిన్నారి

    తమ బంధువులను కలిసేందుకు దుబాయ్ వెళ్లిన మంచు విష్ణు.. అక్కడి ఆకాశంలో మిస్సైల్స్ దూసుకుపోతున్న భయంకరమైన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. క్షిపణులను అడ్డుకుంటున్నప్పుడు వచ్చిన భారీ శబ్దాలకు తన ఇల్లు కంపించిందని, తన చిన్న కూతురు ఐరా ప్రాణభయంతో వణికిపోయిందని విష్ణు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

    "ఏ చిన్నారి కూడా తన ఇంటి పైకప్పు పైన యుద్ధ శబ్దాలను వింటూ పెరగకూడదు. శాంతి నెలకొనాలని కోరుకుంటున్నాను. పౌరులను రక్షిస్తున్న యూఏఈ రక్షణ దళాలకు ధన్యవాదాలు. జీవితం ఎంత బలహీనమైనదో ఇలాంటి క్షణాలు గుర్తుచేస్తాయి" అని అతడు పేర్కొన్నాడు.

    ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో పీవీ సింధుకు చేదు అనుభవం

    మరోవైపు ఆల్ ఇంగ్లాండ్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్‌కు వెళ్తున్న భారత స్టార్ షట్లర్ పీవీ సింధు దుబాయ్ విమానాశ్రయంలో చిక్కుకుపోయింది. విమానాల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో ఆమె గంటల తరబడి ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోనే ఉండాల్సి వచ్చింది.

    తాము ఉన్న ప్రదేశానికి సమీపంలోనే ఒక పేలుడు సంభవించిందని, తన కోచ్ పొగ, శిథిలాల మధ్య నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని సింధు వివరించింది. ప్రస్తుతం భారత హైకమిషన్ సాయంతో తాము సురక్షిత ప్రాంతానికి చేరుకున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.

    ప్రధాని మోదీ సాయం కోరిన సోనాల్ చౌహాన్

    తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైన నటి సోనాల్ చౌహాన్ కూడా విమానాలు రద్దు కావడంతో దుబాయ్‌లోనే ఉండిపోయింది. పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో తాను భారత్ చేరుకోవడానికి మార్గం కనిపించడం లేదని, తగిన మార్గదర్శకత్వం చేయాలని ఆమె భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి సోషల్ మీడియా వేదికగా విన్నవించుకోవడం విశేషం.

    అసలేం జరుగుతోంది?

    ఇజ్రాయెల్ తమ సుప్రీం లీడర్‌ను హతమార్చినందుకు నిరసనగా ఇరాన్ భారీ ఎత్తున క్షిపణి దాడులకు దిగింది. దీంతో దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం తన కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. ప్రస్తుతం అక్కడ హై అలర్ట్ కొనసాగుతోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్ పై దాచి చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఆ ప్రభావం మిడిల్ ఈస్ట్ మొత్తం కనిపిస్తోంది.

