Vishwambhara Release Date: విశ్వంభర రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. దసరా బరిలో చిరంజీవి.. సూపర్ స్టార్తో మెగాస్టార్ బాక్సాఫీస్ ఫైట్!
Vishwambhara Release Date: మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న విశ్వంభర రిలీజ్ డేట్ ను ఎట్టకేలకు మేకర్స్ వెల్లడించారు. దసరా సందర్భంగా అక్టోబర్ 16న ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుంది. అయితే రజనీకాంత్ జైలర్ 2తో చిరు బాక్సాఫీస్ దగ్గర పోటీ పడనున్నాడు.
Vishwambhara Release Date: ఎట్టకేలకు మెగా ఫ్యాన్స్ ఎన్నాళ్లుగానో ఎదురుచూస్తున్న ఆ బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఎన్నో వాయిదాల తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) సోషియో ఫాంటసీ మూవీ 'విశ్వంభర' (Vishwambhara) థియేట్రికల్ రిలీజ్ డేట్ లాక్ అయింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర దసరా పండుగను టార్గెట్ చేస్తూ అక్టోబర్ 16, 2026న ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ వరల్డ్ వైడ్గా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతోంది. ఈ క్రేజీ అనౌన్స్మెంట్ రాగానే సోషల్ మీడియాలో మెగాస్టార్ ట్రెండింగ్ స్టార్ట్ అయింది.
చిరుకి జోడీగా త్రిష
'బింబిసార' లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇచ్చిన యంగ్ డైరెక్టర్ వశిష్ట (Vassishta) ఈ సోషియో ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. 'జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి', 'అంజి' లాంటి క్లాసిక్స్ తర్వాత చిరు మళ్ళీ తన ఫేవరెట్ జానర్ టచ్ చేయడంతో సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి.
ఈ సినిమాలో చిరుకి జోడీగా ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ త్రిష నటిస్తోంది. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల క్రితం వచ్చిన 'స్టాలిన్' మూవీ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం ఫ్యాన్స్కి ఫుల్ కిక్ ఇస్తోంది.
రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2'తో క్లాష్.. టెన్షన్లో ట్రేడ్ వర్గాలు
అయితే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో ఇంకో హాట్ టాపిక్ నడుస్తోంది. విశ్వంభర దసరాకి సోలోగా రావడం లేదు. ఏకంగా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తో బాక్సాఫీస్ వార్కు రెడీ అవుతున్నాడు మెగాస్టార్. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ డైరెక్షన్లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ 'జైలర్ 2' (Jailer 2) సరిగ్గా విశ్వంభరకు ఒక్కరోజు ముందు, అంటే అక్టోబర్ 15, 2026న థియేటర్లలోకి దిగబోతోంది.
ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే ఇద్దరు బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్ ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ డేట్స్ లో దసరా బరిలో దిగడం ట్రేడ్ వర్గాల్లో టెన్షన్ తో పాటు క్రేజీ అంచనాలను పెంచుతోంది. జైలర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇండస్ట్రీ హిట్ కావడంతో పార్ట్ 2 పై పాన్ ఇండియా లెవల్లో విపరీతమైన హైప్ ఉంది. అటు విశ్వంభర మేకర్స్ కూడా సినిమా అవుట్పుట్ మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండి, పండగ సీజన్లో ఎంత పోటీ ఉన్నా సరే కలెక్షన్స్ వర్షం కురుస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హాలీవుడ్ రేంజ్ విఎఫ్ఎక్స్, కీరవాణి బీజీఎమ్
బాలీవుడ్ హంక్ కునాల్ కపూర్ ఈ సినిమాలో మెయిన్ విలన్గా నటిస్తున్నాడు. మెగాస్టార్కి, కునాల్కి మధ్య వచ్చే ఇంటెన్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ సినిమాకే హైలైట్ అవుతాయని ఇన్సైడ్ టాక్. వీరితో పాటు ఆషికా రంగనాథ్, రమ్య పసుపులేటి, ఈషా చావ్లా లాంటి భారీ క్యాస్టింగ్ ఈ సినిమాలో ఉంది. వీఎఫ్ఎక్స్ (VFX) వర్క్స్ కోసమే మేకర్స్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు.
యూవీ క్రియేషన్స్ (UV Creations) బ్యానర్పై ప్రమోద్, వంశీ ఈ సినిమాను హాలీవుడ్ స్టాండర్డ్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఆస్కార్ విన్నర్ ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండటం సినిమాకు మరో పెద్ద అసెట్. ఫాంటసీ సినిమాలకు కీరవాణి ఇచ్చే బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో 'మగధీర', 'బాహుబలి' లాంటి సినిమాలు ప్రూవ్ చేశాయి. మొత్తానికి 2026 దసరాకి టాలీవుడ్ వర్సెస్ కోలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ఫైట్ ఏ రేంజ్లో ఉండబోతోందో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More