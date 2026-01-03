Edit Profile
    ఓటీటీలోకి 2025లో ప్రపంచాన్ని వ‌ణికించిన హార‌ర్‌ సినిమా-రాత్రికి రాత్రి 17 మంది పిల్ల‌లు మిస్సింగ్‌

    2025లో వచ్చిన ఓ హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అదరగొట్టింది. థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను వణికించింది. ఈ మూవీ ఇండియాలో ఓటీటీ లవర్స్ ను భయపెట్టేందుకు వచ్చేస్తోంది. మరి ఈ మూవీ ఏంటీ? ఏ ఓటీటీలోకి వస్తుందో చూసేయండి. 

    Published on: Jan 03, 2026 6:53 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    న్యూ ఇయర్ 2026లో ఓటీటీలో కొత్త సరుకు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు వరుసగా సినిమాలు, సిరీస్ లు వరుస కడుతున్నాయి. ఇందులో గతేడాది ప్రపంచాన్ని వణికించిన హారర్ థ్రిల్లర్ ‘వెపన్స్’ కూడా రాబోతుంది. ఈ భయంకర సినిమా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను హడలెత్తించింది.

    ఓటీటీలోకి హారర్ థ్రిల్లర్ ( Warner Bros/YouTube )
    ఓటీటీలోకి హారర్ థ్రిల్లర్ ( Warner Bros/YouTube )

    వెపన్ ఓటీటీ

    జాక్ క్రెగర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'వెపన్స్' (Weapons) సినిమా విడుదలైన తర్వాత నిరాశపరచలేదు. దీనికి మంచి స్పందన లభించింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర అద్భుతంగా ఆడింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా $260 మిలియన్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా భారతదేశంలో ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేసింది.

    ఏ ఓటీటీలో

    హారర్ థ్రిల్లర్ వెపన్స్ మూవీ ఇండియన్ ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయడానికి వచ్చేస్తోంది. ఈ హాలీవుడ్ మూవీ జనవరి 8 నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. వెపన్స్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను శనివారం (జనవరి 3) జియోహాట్‌స్టార్‌ ప్రకటించింది. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో సినిమా ప్రచార వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ.. "మేబ్రూక్ పట్టణంలో చెడు దాగి ఉండగా, అందరూ సమాధానాల కోసం చూస్తున్నారు. #వెపన్స్, జనవరి 8 నుండి జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది" అని పేర్కొంది.

    వెపన్స్ గురించి

    'వెపన్స్' ఒక చిన్న పట్టణ రహస్యం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒకేసారి అనేక మంది పిల్లలు అదృశ్యం కావడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తుంది. ఇది మేబ్రూక్ అనే కల్పిత పట్టణంలో 17 మంది పిల్లలు తమ మంచం నుండి లేచి రాత్రిపూట పారిపోయిన ఒక సాధారణ బుధవారం ఉదయం జరిగింది. వారు తిరిగి రాలేదు.

    ఇందులో జూలియా గార్నర్ పాఠశాల తరగతి ఉపాధ్యాయురాలిగా నటించింది. ఆమె మిస్సింగ్ కేసుల గురించిన ప్రశ్నలు పెరిగేకొద్దీ ఆరోపణల కేంద్రంగా మారింది. 'వెపన్స్' లో ఆస్టిన్ అబ్రమ్స్, క్యారీ క్రిస్టోఫర్, బెనెడిక్ట్ వాంగ్, అమీ మ్యాడిగాన్ కూడా నటించారు. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ 2025లో స్కేరియస్ట్ సినిమాల్లో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది. హారర్ మూవీ లవర్స్ కు ఓటీటీలో ఇది మంచి ఆప్షన్.

