ధురంధర్ రికార్డు బ్రేక్ చేసిన మలయాళీ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్-ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
మలయాళ కామెడీ హారర్ థ్రిల్లర్ ‘సర్వం మాయ’ థియేటర్లలో సత్తాచాటుతోంది. డిసెంబర్ 25న రిలీజైన ఈ మూవీ కలెక్షన్ల దుమ్మురేపుతోంది. తొలి వారం కలెక్షన్ల పరంగా చూసుకుంటే బ్లాక్ బస్టర్ ధురంధర్ రికార్డును బ్రేక్ చేసింది సర్వం మాయ. ఈ మూవీ ఏ ఓటీటీలోకి వస్తుందో ఇక్కడ చూసేయండి.
సర్వం మాయ ఓటీటీ
మలయాళ హారర్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సర్వం మాయ మూవీ సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది. పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సర్వం మాయ ఓటీటీ రిలీజ్ పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది. ఈ మూవీ జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలోకి రానుంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ ను ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ సొంతం చేసుకుంది.
స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు?
సర్వం మాయ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఫిక్స్ అయింది. ఈ మూవీ జియోహాట్స్టార్లోకి రానుంది. అయితే మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇది త్వరలో ఆన్లైన్లోకి వచ్చే అవకాశం లేదు. సినిమా విడుదలైన 45 రోజుల తర్వాతే స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమవుతుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అంటే మలయాళ చిత్రం కనీసం ఫిబ్రవరి రెండవ వారంలో ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమవుతుంది.
నివిన్ కమ్ బ్యాక్
మలయాళం కామెడీ-డ్రామా 'సర్వం మాయ' డిసెంబర్ 25న విడుదలైంది. నివిన్ పాల్ కు ఇది బలమైన కంబ్యాక్. కొత్త నటి రియా షిబు ఫాంటసీ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించారు. పాలక్కాడ్ లోని సాంప్రదాయ బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన నాస్తిక వాది అయిన ప్రభేందు నంబూతిరి కథ ఇది. సంగీతకారుడు కావాలని అతను కలలు కంటాడు.
వీసా పొందడంలో విఫలమైన తర్వాత, అతను బలవంతంగా తన బంధువు, ఒక పూజారికి సహాయం చేస్తాడు. ఒక ఆచార సమయంలో, తన గతం గురించి ఏమీ గుర్తులేని డెలూలు అనే టీనేజ్ దెయ్యాన్ని కలుస్తాడు. 'సర్వం మాయ' అంటే అంతా భ్రమే అని అర్థం. ఈ చిత్రంలో ప్రీతి ముఖంధన్, అజు వర్గీస్ కూడా నటించారు.
కలెక్షన్లు
సర్వం మాయ మొదటి రోజు రూ.3.35 కోట్లతో స్థిరంగా ప్రారంభమైంది. రెండవ రోజు కలెక్షన్స్ రూ.3.9 కోట్లకు మెరుగుపడ్డాయి. వారాంతంలో శనివారం రూ.4.85 కోట్లు, ఆదివారం రూ.5.8 కోట్లతో మరింత మెరుగైన వసూళ్లు సాధించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మూవీ బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్షన్ ఇప్పుడు రూ.84.65 కోట్లు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ రూ. 30 కోట్లు. మొదటి వారంలోనే సినిమా లాభాల జోన్లోకి ప్రవేశించింది.
ఆదిత్య ధర్ సినిమా స్పై థ్రిల్లర్ ధురంధర్, దాని రాబోయే సీక్వెల్ తో సహా మొత్తం బడ్జెట్ రూ.300 కోట్లు. మొదటి వారంలో రూ. 248.70 కోట్లు స్థూలంగా సంపాదించినప్పటికీ సర్వం మాయ కలెక్షన్ల పర్సంటేజీని ధురంధర్ అందుకోలేకపోయింది.