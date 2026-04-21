    Yash on KGF 3: కేజీఎఫ్ 3 వచ్చేది పక్కా.. కానీ ఇప్పుడు కాదు: క్లారిటీ ఇచ్చిన రాకీ భాయ్

    Yash on KGF 3: 'కేజీఎఫ్ 3' కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులు కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకుని ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ క్రేజీ సీక్వెల్‌పై రాకింగ్ స్టార్ యశ్ స్పందిస్తూ పక్కా క్లారిటీ ఇచ్చారు. వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు కాదని అతడు అన్నాడు.

    Apr 21, 2026, 15:15:16 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Yash on KGF 3: కేజీఎఫ్.. ఈ మూడు అక్షరాలు కన్నడ సినిమా రేంజ్ ను పాన్ ఇండియా కాదు కదా ప్రపంచవ్యాప్తం చేశాయి. దీనికి కారణమైన వ్యక్తి రాకింగ్ స్టార్ యశ్. ఇప్పుడతడే ఈ మూవీలో తర్వాత రానున్న కేజీఎఫ్ 3పై బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చాడు. అతడు ఏమన్నాడో చూడండి.

    రాకీ భాయ్ సామ్రాజ్యం మళ్ళీ మొదలవుతుందా?

    టాలీవుడ్, బాలీవుడ్ అనే తేడా లేకుండా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన సినిమా 'కేజీఎఫ్'. ప్రశాంత్ నీల్ మేకింగ్, యశ్ నటన ఈ చిత్రాన్ని ఒక ఎపిక్ గా మార్చేశాయి. పార్ట్ 2 క్లైమాక్స్‌లో మూడో భాగం ఉంటుందని హింట్ ఇవ్వడంతో అప్పటి నుండి అభిమానులు 'KGF 3' ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా తన కొత్త చిత్రం 'టాక్సిక్' (Toxic) ప్రమోషన్లలో భాగంగా యశ్ ఈ విషయంపై నోరు విప్పారు.

    చాలా కాలంగా కేజీఎఫ్ సీక్వెల్‌పై రకరకాల పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యశ్ క్లారిటీ ఇస్తూ.. "కేజీఎఫ్ 3 కచ్చితంగా జరుగుతుంది. ప్రశాంత్ నీల్, నేను దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అయితే అది సరైన సమయంలోనే పట్టాలెక్కుతుంది. ప్రస్తుతం నా చేతిలో టాక్సిక్, రామాయణ రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. వాటి తర్వాతే కేజీఎఫ్ 3" అని పేర్కొన్నారు. రాకీ భాయ్ కథ ఇంకా ముగియలేదని, మళ్ళీ ఆ భారీ యాక్షన్ డ్రామాను వెండితెరపై చూస్తారని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.

    ప్రశాంత్ నీల్ బిజీ షెడ్యూల్.. ఎప్పుడంటే?

    ప్రస్తుతానికి అటు దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ కూడా తన తదుపరి చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నారు. యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్‌తో ఆయన చేయబోతున్న 'NTRNeel' (డ్రాగన్) చిత్రం షూటింగ్ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు.

    ఈ సినిమా 2027 జూన్ 11న విడుదల కానుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. మరోవైపు ప్రభాస్ తో 'సలార్ 2' కూడా లైన్లో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయిన తర్వాతే ప్రశాంత్ నీల్ కేజీఎఫ్ 3పై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.

    అప్పటి వరకు ఆగాల్సిందే

    యశ్ ప్రస్తుతం గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో 'టాక్సిక్' సినిమా చేస్తున్నారు. ఇది ఈ ఏడాది జూన్ 4న విడుదల కానుంది. అలాగే 'రామాయణం' చిత్రంలో రావణుడిగా కూడా యశ్ నటిస్తున్నారు. ఇందులో తొలి భాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి, రెండో భాగం వచ్చే ఏడాది దీపావళికి రిలీజ్ కానున్నాయి.

    ఆ లెక్కన చూస్తే కేజీఎఫ్ 3 షూటింగ్ 2026 చివరిలో లేదా 2027లో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే థియేటర్లలో రాకీ భాయ్ గర్జన వినాలంటే మరికొన్ని ఏళ్ళు వేచి చూడక తప్పదు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కేజీఎఫ్ 3 సినిమా ఉంటుందా?

    అవును, కేజీఎఫ్ 3 ఖచ్చితంగా ఉంటుందని హీరో యశ్, హోంబలే ఫిల్మ్స్ ప్రతినిధులు ఇప్పటికే ధృవీకరించారు.

    2. కేజీఎఫ్ 3 షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది?

    ప్రస్తుతం దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఎన్టీఆర్ ప్రాజెక్టుతో బిజీగా ఉన్నారు. అది పూర్తయిన తర్వాతే ఈ సినిమా పట్టాలెక్కుతుంది. బహుశా వచ్చే ఏడాది ప్రారంభం కావచ్చు.

    3. యశ్ ప్రస్తుతం ఏ సినిమాలో నటిస్తున్నారు?

    యశ్ ప్రస్తుతం 'టాక్సిక్' (Toxic) చిత్రంతో పాటు నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలోని 'రామాయణం'లో నటిస్తున్నారు.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

