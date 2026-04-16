Yash Toxic: మా టాక్సిక్ కూడా నాలుగు ఆస్కార్స్ గెలిచిన ఆ హాలీవుడ్ బ్లాక్బస్టర్ హారర్ మూవీలాంటిదే.. చాలా యూనిక్: యశ్
Yash Toxic: టాక్సిక్ మూవీ గురించి రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. తన సినిమాను నాలుగు ఆస్కార్స్ గెలిచిన హాలీవుడ్ హారర్ మూవీ సిన్నర్స్ తో పోల్చడం విశేషం. ఈ సినిమా చాలా యూనిక్ అని చెప్పాడు.
Yash Toxic: కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ 'టాక్సిక్' (Toxic) గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇంగ్లీష్తో పాటు పలు భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ మూవీ.. గ్లామర్, గ్రిప్పింగ్ యాక్షన్తో ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. దీని గురించి యశ్ తాజాగా కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు వెల్లడించాడు. ఈ సినిమాను నాలుగు ఆస్కార్స్ గెలిచిన సిన్నర్స్ మూవీతో పోల్చడం విశేషం.
నాలుగేళ్ల నిరీక్షణకు తెర.. సరికొత్తగా రాబోతున్న రాకింగ్ స్టార్
'కేజీఎఫ్-2'తో ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసిన యశ్.. దాదాపు నాలుగేళ్ల విరామం తర్వాత వెండితెరపై కనిపించబోతున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' (Toxic: A Fairytale for Grown-Ups)పై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రాతో కలిసి యశ్ పాల్గొని, ఈ సినిమా విశేషాలను పంచుకున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందేలా ఈ కథను సిద్ధం చేశామని, అందుకే దీన్ని ఇంగ్లీష్ భాషలోనూ చిత్రీకరించినట్లు యశ్ వెల్లడించారు.
గ్యాంగ్స్టర్ కథే కానీ.. ఎన్నో ప్రత్యేకతలు
సాధారణంగా 'టాక్సిక్' అంటే కేవలం ఒక మాఫియా లేదా గ్యాంగ్స్టర్ సినిమా అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. అయితే యశ్ దీనిపై స్పందిస్తూ.. "పైకి ఇది గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాగా అనిపించినా, కథలో ఎన్నో భావోద్వేగమైన పొరలు ఉన్నాయి. మనిషిలోని చీకటి కోణాన్ని, అతను ఎదుర్కొనే సందిగ్ధతలను చాలా విభిన్నంగా ఈ చిత్రంలో చూపించాం. చాలా విషయాలను సంకేతాల ద్వారా దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు" అని వివరించారు. కమర్షియల్ హంగులతో పాటు హృదయాన్ని హత్తుకునే ప్రయోగాత్మక కథాంశం ఇందులో ఉండబోతోంది.
ఐదుగురు స్టార్ హీరోయిన్లు.. ఒకే ఫ్రేమ్ లో..
ఈ సినిమాలోని మరో ప్రధాన ఆకర్షణ భారీ స్టార్ కాస్ట్. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో అగ్ర హీరోయిన్లుగా కొనసాగుతున్న నయనతార, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ఒకే సినిమాలో ఇంతమంది స్టార్ నటీమణులు నటించడం భారతీయ సినిమాలో అరుదైన విషయమని, గీతూ మోహన్ దాస్ వంటి ప్రతిభావంతురాలైన దర్శకురాలు ఈ ప్రాజెక్ట్ను హ్యాండిల్ చేయడం సినిమా రేంజ్ను మార్చేసిందని యశ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఒరిజినల్ ఐపీ - కొత్త ట్రెండ్
ప్రస్తుతం అంతా సీక్వెల్స్, ఫ్రాంచైజీల వెనుక పడుతున్న సమయంలో, 'టాక్సిక్' ఒక కొత్త ఒరిజినల్ ఐపీగా రాబోతోంది. ఇటీవల ఆస్కార్ బరిలో 16 నామినేషన్లు గెలుచుకుని చరిత్ర సృష్టించిన 'సిన్నర్స్' (Sinners) తరహాలోనే.. టాక్సిక్ కూడా సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని చిత్ర బృందం నమ్ముతోంది. ముఖ్యంగా గీతూ మోహన్ దాస్ విజన్ సినిమాను గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్కు తీసుకెళ్లిందని యశ్ ప్రశంసించారు.
"ఈ రోజుల్లో ఒక కొత్త ఆలోచనతో కూడిన 'ఒరిజినల్ ఐపీ'ని కనుగొనడం చాలా కష్టమైన పని. మేమంతా కేవలం వ్యాపార దృక్పథంతో ఫ్రాంచైజీల వెనుక పరిగెత్తుతున్నాం. కానీ 'టాక్సిక్' వీటన్నింటికీ భిన్నంగా ఉండబోతోంది. సిన్నర్స్ కూడా చాలా వైవిధ్యమైన, ఆసక్తికరమైన సబ్జెక్ట్. ప్రేక్షకులు దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆదరించారు. 'టాక్సిక్' కూడా సరిగ్గా అదే బాటలో సాగుతుంది. ఇది ఒక ఒరిజినల్, రిఫ్రెషింగ్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా. భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న యాక్షన్ చిత్రం అయినప్పటికీ ఇందులో కథకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది" అని యశ్ చెప్పాడు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'టాక్సిక్' సినిమా విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?
యశ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' చిత్రం జూన్ 4వ తేదీన థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
2. ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న హీరోయిన్లు ఎవరు?
ఈ చిత్రంలో నయనతార, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్ వంటి అగ్ర నటీమణులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
3. ఈ చిత్రాన్ని ఇంగ్లీష్ లో కూడా షూట్ చేశారా?
అవును, ఈ కథను అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రదర్శించాలనే ఉద్దేశంతో మేకర్స్ దీనిని ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా చిత్రీకరించారు.
4. 'టాక్సిక్' చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఎవరు?
ప్రముఖ జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHOR
