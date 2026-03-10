Edit Profile
    Toxic Dhurandhar 2: టాక్సిక్ వెనక్కి తగ్గింది ధురంధర్ 2పై భయంతో కాదు- అసలు కారణం వేరేనట- యశ్ కూడా ఎదురుచూస్తున్నారంటూ!

    Yash Toxic Postponed Reasons Over Dhurandhar 2 Fear: యశ్ నటించిన టాక్సిక్ విడుదల వాయిదా పడటంపై వస్తున్న పుకార్లకు చెక్ పడింది. రణ్‌వీర్ సింగ్ ధురంధర్ 2కి భయపడే యశ్ వెనక్కి తగ్గారన్న వార్తల్లో నిజం లేదని, దీని వెనుక బలమైన కారణాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలకు సంబంధించిన ఓ విశ్వసనీయ మూలం స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Mar 10, 2026 11:57 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన పాన్-ఇండియా చిత్రం ‘టాక్సిక్’, బాలీవుడ్ స్పై యాక్షన్ మూవీ ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ మధ్య బాక్సాఫీస్ పోరు గురించి గత కొంతకాలంగా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది.

    మొదట ఈ రెండు సినిమాలు మార్చి 19న ఒకేసారి విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే, అనూహ్యంగా టాక్సిక్ మేకర్స్ తమ సినిమాను జూన్ నెలకు వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో రణ్‌వీర్ సింగ్ సినిమా పోటీకి భయపడే యశ్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ మొదలయ్యాయి.

    రణ్‌వీర్ సినిమా అంటే యశ్‌కు ఇష్టం!

    కానీ, తాజా సమాచారం ప్రకారం యశ్‌కు ‘ధురంధర్ 2’ అంటే ఎలాంటి భయం లేదని, పైగా ఆయన ఆ సినిమా కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారని తెలుస్తోంది. "యశ్‌కు ధురంధర్ మొదటి భాగం చాలా నచ్చింది. పార్ట్ 2 కోసం ఆయన కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాల మధ్య పోటీ, ఆందోళన అంతా బయట వ్యక్తులు సృష్టించినవే తప్ప, హీరోల మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవు" అని ఒక విశ్వసనీయ మూలం వెల్లడించింది.

    వాయిదాకు అసలు కారణం ‘యుద్ధం’!

    టాక్సిక్ సినిమా వాయిదా పడటానికి అసలు కారణం మధ్యప్రాచ్యం (Middle East)లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణమేనని చిత్ర యూనిట్ స్పష్టం చేస్తోంది. గల్ఫ్ దేశాల్లో ప్రస్తుతం ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతుండటంతో అక్కడ సినిమాను భారీగా విడుదల చేయడం సాధ్యం కాదని మేకర్స్ భావించారట.

    "టాక్సిక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులకు చేరాలన్నదే మా లక్ష్యం. గల్ఫ్ పరిస్థితుల వల్ల మా పార్ట్‌నర్స్‌కి, ప్రేక్షకులకు ఇబ్బంది కలగకూడదనే జూన్ 4కి వాయిదా వేశాం" అని దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ టీమ్ ప్రకటించింది.

    ధురంధర్ 2కి ఆ భయం లేదు ఎందుకు?

    మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. అదే యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నా ‘ధురంధర్ 2’ మాత్రం మార్చి 19నే విడుదలవుతోంది. దీనికి కారణం ఆ సినిమాపై ఉన్న ‘యాంటీ పాకిస్థాన్’ ముద్ర.

    మొదటి భాగం లాగే రెండో భాగాన్ని కూడా ముస్లిం దేశాల్లో నిషేధించే అవకాశం ఉండటంతో, గల్ఫ్ మార్కెట్ గురించి ఆ చిత్ర యూనిట్ పెద్దగా ఆందోళన చెందడం లేదు. అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మార్చి 19న థియేటర్లలోకి వస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు.

    పవన్ కల్యాణ్‌తో పోటీ

    ఇదిలా ఉంటే, రణ్‌వీర్ సింగ్ సినిమా ధురంధర్ 2 ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద పవన్ కల్యాణ్ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’తో తలపడనుంది. మొత్తానికి ‘రాకీ భాయ్’ వెనక్కి తగ్గింది పోటీకి భయపడి కాదని, ఒక పక్కా వ్యూహంతోనే అని ఆయన అభిమానులు గర్వంగా చెబుతున్నారు.

