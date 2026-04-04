    Bollywood-South:సల్మాన్, నయనతార నుంచి అల్లు అర్జున్, దీపిక వరకు..నార్త్ సౌత్ క్రేజీ కాంబోలు-బాక్సాఫీస్ సెన్సేషన్ కు రెడీ

    Bollywood-South: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో భాషా సరిహద్దులు చెరిగిపోతున్నాయి. బాలీవుడ్ టాప్ స్టార్స్, సౌత్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్లతో జతకడుతూ వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. సల్మాన్-నయనతార నుంచి రామ్ చరణ్-జాన్వీ వరకు రాబోయే ఆ క్రేజీ సినిమాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Apr 4, 2026, 15:19:37 IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఇండియన్ సినిమా ఇప్పుడు ఒక కొత్త శకాన్ని చూస్తోంది. ఒకప్పుడు ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాలుగా ముద్రపడిన సినిమాలు, ఇప్పుడు 'పాన్ ఇండియా' ట్యాగ్‌తో గ్లోబల్ స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నార్త్, సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీల మధ్య బలమైన అనుసంధానం ఏర్పడుతోంది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలు సౌత్ భామలతో, అలాగే మన సౌత్ సూపర్ స్టార్స్ హిందీ నటీమణులతో జతకట్టడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

    బాలీవుడ్, సౌత్ కాంబో
    సల్మాన్ ఖాన్ - నయనతార

    టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో బాలీవుడ్ భాయ్ జాన్ సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా ఒక భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ సినిమాలో సౌత్ లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార హీరోయిన్‌. గతేడాది షారుఖ్ ఖాన్ సరసన 'జవాన్' సినిమాతో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి భారీ విజయాన్ని అందుకున్న నయనతార, ఇప్పుడు మరో బాలీవుడ్ బిగ్ స్టార్‌తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం విశేషం. ఈ నెలలోనే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

    రామ్ చరణ్ - జాన్వీ కపూర్

    మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'పెద్ది'. ఈ సినిమాలో అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి తనయ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఎన్టీఆర్ సరసన 'దేవర'తో తెలుగులోకి అడుగుపెట్టిన జాన్వీకి ఇది రెండో తెలుగు సినిమా. రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 30న రిలీజ్ కానుంది. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత చరణ్ క్రేజ్ పెరగడంతో, ఈ కాంబోపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

    యశ్ - బాలీవుడ్ భామల త్రయం

    కేజీఎఫ్ సినిమాతో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కన్నడ రాక్ స్టార్ యశ్, ఇప్పుడు 'టాక్సిక్' అనే పీరియడ్ డ్రామాతో మన ముందుకు వస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో యశ్ సరసన ముగ్గురు బాలీవుడ్ భామలు కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషీ, తారా సుతారియా నటిస్తున్నారు. గోవా తీర ప్రాంతంలోని డ్రగ్ కార్టెల్ నేపథ్యంతో సాగే ఈ కథలో యశ్ ఒక పవర్ ఫుల్ పాత్రలో కనిపిస్తారు. 2026 జూన్ 4న ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    అల్లు అర్జున్ - దీపికా పదుకొణె

    ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె తొలిసారి జతకట్టారు. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అట్లీ ఈ ప్రాజెక్టును తెరకెక్కిస్తున్నాడు. భారీ బడ్జెట్‌తో సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌గా రూపొందనున్న ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో చర్చ మొదలైంది. పుష్ప సినిమాతో అల్లు అర్జున్ కు వచ్చిన పాన్ ఇండియా క్రేజ్‌కు దీపికా తోడైతే బాక్సాఫీస్ షేక్ అవ్వడం ఖాయమని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

    రాజ్ కుమార్ రావు - కీర్తి సురేష్

    వరుణ్ ధావన్ సరసన 'బేబీ జాన్'తో బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేసిన కీర్తి సురేష్, తన తదుపరి హిందీ చిత్రం 'రఫ్తార్'లో రాజ్ కుమార్ రావుతో జతకడుతోంది. విద్య, వ్యాపార రంగాల్లోని అత్యాశ, కుట్రల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. రాజ్ కుమార్ రావు భార్య పత్రలేఖ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండటం గమనార్హం. జూలై 24న ఈ సినిమా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా ఏప్రిల్ 30, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    సల్మాన్ ఖాన్, నయనతార సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?

    తెలుగులో 'మహర్షి' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను తీసిన వంశీ పైడిపల్లి.. సల్మాన్ ఖాన్ - నయనతార సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

    యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' సినిమాలో నటించే బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు ఎవరు?

    'టాక్సిక్' సినిమాలో కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషీ, తారా సుతారియా కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తారు.

    అల్లు అర్జున్, దీపికా పదుకొణె సినిమా ఏ జోనర్‌లో ఉంటుంది?

    అట్లీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న ఈ సినిమా భారీ బడ్జెట్‌తో కూడిన సైన్స్ ఫిక్షన్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌గా రూపొందుతోంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

    Home/Entertainment/Bollywood-South:సల్మాన్, నయనతార నుంచి అల్లు అర్జున్, దీపిక వరకు..నార్త్ సౌత్ క్రేజీ కాంబోలు-బాక్సాఫీస్ సెన్సేషన్ కు రెడీ
