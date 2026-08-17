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    Yash: ఒక్క శుక్రవారం చాలు.. పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ పోవడానికి.. యష్ కామెంట్స్ వైరల్.. చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్!

    Yash: టాక్సిక్ సినిమాతో మరోసారి పాన్ ఇండియాను షేక్ చేసేందుకు రాకింగ్ స్టార్ యష్ రెడీ అవుతున్నారు. ఆగస్టు 26న ఈ మూవీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్లలో బిజీగా మారారు యష్. ఓ ఇంటర్వ్యూలో యష్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ గా మారింది. రామ్ చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. 

    Published on: Aug 17, 2026, 06:11:19 IST
    By Chandu Shanigarapu, Hyderabad
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    Yash: ‘కేజీఎఫ్’ (KGF) ఫ్రాంచైజీతో పాన్ ఇండియా లెవల్లో పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ (Yash) లేటెస్ట్ కామెంట్లు దక్షిణాది ఫ్యాన్ వార్స్‌కు (Fan Wars) తెరలేపాయి. ఒక హిందీ టాక్ షోలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దళపతి విజయ్‌లతో తనను పోలుస్తూ అడిగిన ప్రశ్నకు యష్ ఇచ్చిన ప్రాక్టికల్ సమాధానం ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.

    ఒక్క శుక్రవారం చాలు.. పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ పోవడానికి.. యష్ కామెంట్స్ వైరల్.. చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్!
    ఒక్క శుక్రవారం చాలు.. పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ పోవడానికి.. యష్ కామెంట్స్ వైరల్.. చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్!

    వివాదానికి దారితీసిన ప్రశ్నేంటి?

    తన అప్ కమింగ్ మూవీ టాక్సిక్ ప్రమోషన్లలో భాగంగా యష్ తాజాగా ఓ హిందీ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో యాంకర్ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు యష్ స్పందించిన తీరు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని వివాదానికి కారణమైంది.

    యష్‌ను ప్రశ్నిస్తూ.. "అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, విజయ్ లాంటి సౌత్ స్టార్స్‌కు మొదట్లో దక్కని పాన్ ఇండియా క్రేజ్ మీకు 'కేజీఎఫ్'తో అంత వేగంగా ఎలా సాధ్యమైంది?" అని యాంకర్ అడిగారు.

    ఒక్క శుక్రవారం చాలు

    "పాన్ ఇండియా అనేది ఎవరికీ శాశ్వతమైన బిరుదు కాదు. ఒక్క శుక్రవారం (Movie Release Day) చాలు ఏ హీరో బాక్స్ ఆఫీస్ స్థితినైనా మార్చేయడానికి. సినిమా సరిగ్గా ఆడకపోతే ఆ పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ క్షణాల్లో ఎగిరిపోతుంది" అని యష్ స్పష్టం చేశారు.

    ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహానికి కారణమేంటి?

    నిజానికి యష్ వ్యాఖ్యల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ వాస్తవాలు ఉన్నాయి. అయితే అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, విజయ్ అభిమానులు దీనిని తమ ప్రియతమ హీరోలను తక్కువ చేసి మాట్లాడటంగా భావించి యష్‌పై సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్‌కు దిగారు.

    కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత యష్ తదుపరి చిత్రం ('టాక్సిక్') ఆలస్యం కావడం, ఈలోపు అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2'తో, రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్‌లతో నార్త్ మార్కెట్‌ను శాసించడం ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం. సినిమా ఫలితాన్ని బట్టి ప్రతీ శుక్రవారం పాన్ ఇండియా సమీకరణాలు మారిపోతాయి.

    ఒక్క హీరోనే కాదు

    'బాహుబలి' తర్వాత 'కేజీఎఫ్', 'పుష్ప', 'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రాలు మాత్రమే హిందీ బెల్ట్‌లో రూ.300 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లు సాధించాయి. కాబట్టి ఏ ఒక్క హీరోనో పాన్ ఇండియాకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అనడం సమంజసం కాదని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    యష్ వ్యాఖ్యలు సినీ పరిశ్రమలోని బాక్స్ ఆఫీస్ నిజాలకు పర్పెక్ట్ నిదర్శనం. స్టార్‌డమ్ అనేది సినిమా విజయం లేదా వైఫల్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప శాశ్వతం కాదని ఆయన చెప్పారు. ఫ్యాన్ వార్స్‌ను పక్కన పెడితే.. 'ఒక్క శుక్రవారం మార్కెట్ రూపురేఖలను మారుస్తుంది' అన్న యష్ కామెంట్స్ ప్రాక్టికల్ సినీ బిజినెస్‌కు పక్కా నిదర్శనం.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Yash: ఒక్క శుక్రవారం చాలు.. పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ పోవడానికి.. యష్ కామెంట్స్ వైరల్.. చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్!
    Home/Entertainment/Yash: ఒక్క శుక్రవారం చాలు.. పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ పోవడానికి.. యష్ కామెంట్స్ వైరల్.. చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్!
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