Yash: ఒక్క శుక్రవారం చాలు.. పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ పోవడానికి.. యష్ కామెంట్స్ వైరల్.. చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్!
Yash: టాక్సిక్ సినిమాతో మరోసారి పాన్ ఇండియాను షేక్ చేసేందుకు రాకింగ్ స్టార్ యష్ రెడీ అవుతున్నారు. ఆగస్టు 26న ఈ మూవీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్లలో బిజీగా మారారు యష్. ఓ ఇంటర్వ్యూలో యష్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ గా మారింది. రామ్ చరణ్, బన్నీ ఫ్యాన్స్ ట్రోలింగ్ కూడా చేస్తున్నారు.
Yash: ‘కేజీఎఫ్’ (KGF) ఫ్రాంచైజీతో పాన్ ఇండియా లెవల్లో పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యష్ (Yash) లేటెస్ట్ కామెంట్లు దక్షిణాది ఫ్యాన్ వార్స్కు (Fan Wars) తెరలేపాయి. ఒక హిందీ టాక్ షోలో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్, దళపతి విజయ్లతో తనను పోలుస్తూ అడిగిన ప్రశ్నకు యష్ ఇచ్చిన ప్రాక్టికల్ సమాధానం ఇప్పుడు నెట్టింట తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.
వివాదానికి దారితీసిన ప్రశ్నేంటి?
తన అప్ కమింగ్ మూవీ టాక్సిక్ ప్రమోషన్లలో భాగంగా యష్ తాజాగా ఓ హిందీ టాక్ షోలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో యాంకర్ అడిగిన ఒక ప్రశ్నకు యష్ స్పందించిన తీరు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని వివాదానికి కారణమైంది.
యష్ను ప్రశ్నిస్తూ.. "అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, విజయ్ లాంటి సౌత్ స్టార్స్కు మొదట్లో దక్కని పాన్ ఇండియా క్రేజ్ మీకు 'కేజీఎఫ్'తో అంత వేగంగా ఎలా సాధ్యమైంది?" అని యాంకర్ అడిగారు.
ఒక్క శుక్రవారం చాలు
"పాన్ ఇండియా అనేది ఎవరికీ శాశ్వతమైన బిరుదు కాదు. ఒక్క శుక్రవారం (Movie Release Day) చాలు ఏ హీరో బాక్స్ ఆఫీస్ స్థితినైనా మార్చేయడానికి. సినిమా సరిగ్గా ఆడకపోతే ఆ పాన్ ఇండియా ట్యాగ్ క్షణాల్లో ఎగిరిపోతుంది" అని యష్ స్పష్టం చేశారు.
ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహానికి కారణమేంటి?
నిజానికి యష్ వ్యాఖ్యల్లో సినిమా ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ వాస్తవాలు ఉన్నాయి. అయితే అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్, విజయ్ అభిమానులు దీనిని తమ ప్రియతమ హీరోలను తక్కువ చేసి మాట్లాడటంగా భావించి యష్పై సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్కు దిగారు.
కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత యష్ తదుపరి చిత్రం ('టాక్సిక్') ఆలస్యం కావడం, ఈలోపు అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2'తో, రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ ప్రాజెక్ట్లతో నార్త్ మార్కెట్ను శాసించడం ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం. సినిమా ఫలితాన్ని బట్టి ప్రతీ శుక్రవారం పాన్ ఇండియా సమీకరణాలు మారిపోతాయి.
ఒక్క హీరోనే కాదు
'బాహుబలి' తర్వాత 'కేజీఎఫ్', 'పుష్ప', 'ఆర్ఆర్ఆర్' చిత్రాలు మాత్రమే హిందీ బెల్ట్లో రూ.300 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లు సాధించాయి. కాబట్టి ఏ ఒక్క హీరోనో పాన్ ఇండియాకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అనడం సమంజసం కాదని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
యష్ వ్యాఖ్యలు సినీ పరిశ్రమలోని బాక్స్ ఆఫీస్ నిజాలకు పర్పెక్ట్ నిదర్శనం. స్టార్డమ్ అనేది సినిమా విజయం లేదా వైఫల్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప శాశ్వతం కాదని ఆయన చెప్పారు. ఫ్యాన్ వార్స్ను పక్కన పెడితే.. 'ఒక్క శుక్రవారం మార్కెట్ రూపురేఖలను మారుస్తుంది' అన్న యష్ కామెంట్స్ ప్రాక్టికల్ సినీ బిజినెస్కు పక్కా నిదర్శనం.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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