Yellamma Release Date: దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఎల్లమ్మ రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. బలగం వేణు మరో సంచలనం.. పాన్ ఇండియా రేంజ్లో..
Yellamma Release Date: టాలీవుడ్ ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు 'రాక్స్టార్' దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP) హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్న లేటెస్ట్ గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామా 'ఎల్లమ్మ'. 'బలగం' వంటి సంచలన విజయం తర్వాత దర్శకుడు వేణు యెల్దండి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ పాన్ ఇండియా చిత్రం గ్రాండ్ రిలీజ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Yellamma Release Date: టాలీవుడ్లో దశాబ్దాలుగా తన ఎనర్జిటిక్ మ్యూజిక్తో కోట్ల మంది అభిమానులను ఊపేసిన 'రాక్స్టార్' దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (Devi Sri Prasad) జీవితంలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇప్పటివరకు సంగీత దర్శకుడిగా, గాయకుడిగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల తుఫాను సృష్టించిన దేవి శ్రీ ప్రసాద్, ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి కథానాయకుడిగా (హీరోగా) వెండితెరపై మెరిసేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
'బలగం' చిత్రంతో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యాన్ని, మనుషుల అనుబంధాలను అత్యంత సహజంగా తెరకెక్కించి అందరి హృదయాలను గెలుచుకున్న దర్శకుడు వేణు యెల్దండి (Venu Yeldandi) ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దిల్ రాజు నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ వివరాలు, కాస్ట్ అండ్ క్రూ విశేషాలు మీకోసం.
పాన్ ఇండియా రేంజ్లో 'ఎల్లమ్మ'.. రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ఎల్లమ్మ' (Yellamma). రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు సోషల్ మీడియాలో విశేష స్పందన లభించింది. ఇక తాజాగా ఈ మూవీ థియేట్రికల్ రిలీజ్ డేట్ను నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ (Sri Venkateswara Creations) అధికారికంగా వెల్లడించింది.
తాజాగా మేకర్స్ చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం.. ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది మార్చి 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయనున్నారు. తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఏకకాలంలో పాన్ ఇండియా (PAN India) స్థాయిలో ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది.
మ్యూజిక్ మ్యాజిక్.. హీరోయిన్ ఎవరంటే?
'ఎల్లమ్మ' చిత్రంలో దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సరసన యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ నటి అనంతిక సనిల్ కుమార్ (Ananthika Sanilkumar) కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఇక ఈ చిత్రానికి మరో విశేషం ఏమిటంటే.. హీరోగా నటిస్తూనే దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వయంగా స్వరాలను అందిస్తున్నారు. తనలోని నటుడిని, సంగీత దర్శకుడిని ఒకే వేదికపైకి తెస్తూ ఆయన చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నంపై ఇండస్ట్రీలో విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
దిల్ రాజు బ్యానర్.. టీ-సిరీస్ మ్యూజిక్ రైట్స్
టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్ తమ సొంత బ్యానర్ అయిన 'శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్' పై హన్షిత రెడ్డి, హర్షిత్ రెడ్డిలతో కలిసి అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. మన నేల మూలాల నుంచి వస్తున్న ఒక బలమైన, భావోద్వేగపూరితమైన కథగా 'ఎల్లమ్మ' ఉండబోతోందని మేకర్స్ పేర్కొన్నారు. ఇక ఈ సినిమా ఆడియో హక్కులను ప్రముఖ దిగ్గజ ఆడియో సంస్థ టీ-సిరీస్ (T-Series) సొంతం చేసుకుంది.
'బలగం'తో సంచలనం సృష్టించిన వేణు యెల్దండి దర్శకత్వం, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ నటన, మ్యూజిక్ తోడవ్వడంతో 'ఎల్లమ్మ' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయమని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి. మరి వేణు ఈ మూవీతో తన బలగం మ్యాజిక్ రిపీట్ చేస్తాడా లేదా చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More