Yellamma: ఎల్లమ్మలో దేవీశ్రీ ప్రసాద్కు జోడీగా మృణాల్.. వేణు మూవీ నుంచి క్రేజీ అప్డేట్
Yellamma: 'బలగం' దర్శకుడు వేణు ఎల్దండి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ఎల్లమ్మ'లో కథానాయికగా మృణాల్ ఠాకూర్ నటించబోతున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాపై తాజా అప్డేట్ టాలీవుడ్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Yellamma: తొలి సినిమా 'బలగం'తో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకోవడమే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకున్న దర్శకుడు వేణు ఎల్దండి. ఆయన రెండో ప్రయత్నంగా వస్తున్న 'ఎల్లమ్మ' సినిమా అనౌన్స్మెంట్ నుంచే అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. గ్రామీణ నేపథ్యంతో కూడిన ఒక ఎమోషనల్ అండ్ పవర్ ఫుల్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు తన క్రేజీ కాస్టింగ్తో ఇండస్ట్రీని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
హీరోగా రాక్ స్టార్.. హీరోయిన్ ఎవరంటే?
ఈ ఎల్లమ్మ మూవీలో హీరోగా ఎవరు నటిస్తారనే విషయంలో గత కొద్ది రోజులుగా రకరకాల పేర్లు వినిపించాయి. నేచురల్ స్టార్ నాని, నితిన్ వంటి హీరోలు ఈ ప్రాజెక్ట్ రేసులో ఉన్నప్పటికీ, చివరికి సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (DSP) కథానాయకుడిగా ఎంపికై అందరినీ షాక్కు గురిచేశారు.
కేవలం సంగీతానికే పరిమితం కాకుండా ఇప్పుడు నటుడిగా డీఎస్పీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. అయితే ఆయన పక్కన కథానాయికగా ఎవరిని తీసుకోవాలనే విషయంలో దర్శకుడు వేణు ఆసక్తికరమైన వేట కొనసాగిస్తున్నారు.
సీతారామం బ్యూటీతో చర్చలు
మొదట సాయి పల్లవి లేదా కీర్తి సురేష్ ఈ పాత్రలో నటించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ తాజా సమాచారం ప్రకారం 'సీతారామం' సినిమాతో తెలుగు వారి మనసు దోచుకున్న మృణాల్ ఠాకూర్ పేరును చిత్ర యూనిట్ పరిశీలిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆమెతో ప్రాథమిక చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
ఒకవేళ మృణాల్ ఈ ప్రాజెక్ట్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తే.. డీఎస్పీ - మృణాల్ కాంబినేషన్ ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద ఎస్సెట్ అవుతుందనడంలో సందేహం లేదు. గ్రామీణ వాతావరణంలో మృణాల్ నటన ఎలా ఉంటుందో చూడాలని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు.
గ్రాండ్ విజువల్స్.. దిల్ రాజు నిర్మాణం
సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన 'ఎల్లమ్మ' ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమా మూడ్ను అద్భుతంగా ఎలివేట్ చేసింది. తెలంగాణ మట్టి వాసన ఉట్టిపడేలా వేణు ఈ చిత్రాన్ని మలుస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు సంగీతం కూడా దేవిశ్రీ ప్రసాదే అందిస్తుండటం విశేషం. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా మ్యూజికల్ రైట్స్ను ప్రముఖ సంస్థ టీ-సిరీస్ సొంతం చేసుకుంది.
నటన, సంగీతం, దర్శకత్వం.. ఇలా అన్ని రంగాల్లో అగ్రశ్రేణి ప్రతిభావంతులు తోడవ్వడంతో 'ఎల్లమ్మ' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందో వేచి చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'ఎల్లమ్మ' సినిమాలో హీరోగా ఎవరు నటిస్తున్నారు?
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (DSP) ఈ సినిమాతో నటుడిగా పరిచయమవుతున్నారు.
2. ఎల్లమ్మ సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు?
'బలగం' సినిమాతో సంచలనం సృష్టించిన వేణు ఎల్దండి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
3. ఎల్లమ్మ సినిమాలో మృణాల్ ఠాకూర్ నటిస్తోందా?
ప్రస్తుతానికి చిత్ర యూనిట్ మృణాల్తో చర్చలు జరుపుతోంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది.