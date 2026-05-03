Ek Din: సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ ఎంట్రీకి షాక్.. బాక్సాఫీస్ వద్ద చతికిలపడ్డ జునైద్ ఖాన్ ఏక్ దిన్.. 2 డేస్ కలెక్షన్స్ ఇంతే!
Sai Pallavi Ek Din 2 Days Box Office Collection: సాయి పల్లవి ఎంతో ఆశలు పెట్టుకున్న బాలీవుడ్ ఎంట్రీ మూవీ ఏక్ దిన్కు బాక్సాఫీస్ వద్ద షాక్ తగిలింది. అమీర్ ఖాన్ తనయుడు జునైద్ ఖాన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఏక్ దిన్ భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై రెండో రోజు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో కలెక్షన్స్ రాబట్టలేకపోయింది.
Sai Pallavi Ek Din Box Office Collection Day 2: బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ తనయుడు జునైద్ ఖాన్ హీరోగా, టాలెంటెడ్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి హీరోయిన్గా పరిచయమైన చిత్రం ‘ఏక్ దిన్’. శుక్రవారం (మే 1) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమాకు తొలిరోజే మిశ్రమ స్పందన లభించింది. విమర్శకుల నుంచి ప్రతికూల రివ్యూలు రావడంతో ఆ ప్రభావం కలెక్షన్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
సాధారణంగా శనివారం నాడు వసూళ్లలో పెరుగుదల కనిపిస్తుంది, కానీ సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ డెబ్యూట్ ఇచ్చిన ఏక్ దిన్ సినిమా విషయంలో పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉంది. రెండో రోజు కూడా కలెక్షన్లు ఫ్లాట్గా ఉండటం చిత్ర యూనిట్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
కలెక్షన్ల లెక్కలు ఇవే..
ట్రేడ్ విశ్లేషకుల సమాచారం ప్రకారం, రెండో రోజు ఏక్ దిన్ చిత్రం కేవలం ఒక కోటి రూపాయల నెట్ కలెక్షన్స్ మాత్రమే సాధించింది. మొదటి రోజు సాధించిన రూ. 1.15 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది కొంత తగ్గుదలనే చెప్పాలి. రెండు రోజులు కలిపి భారత బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏక్ దిన్ సినిమా సుమారు 2.15 కోట్ల రూపాయల నికర వసూళ్లను (Net), 2.57 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ మాత్రమే రాబట్టింది.
అయితే, జెనీలియా భర్త రితేష్ దేశ్ ముఖ్ ‘రాజా శివాజీ’, అక్షయ్ కుమార్ ‘భూత్ బంగ్లా’ వంటి చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవ్వడం కూడా ‘ఏక్ దిన్’ పతనానికి ఒక కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ ఎంట్రీకి షాక్ తగిలినట్లుగా హిందీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
రీమేక్ కథ వెనుక ఉన్న మ్యాజిక్ ఏంటి?
సునీల్ పాండే దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఎక్ దిన్ చిత్రం 2016 నాటి థాయ్ సినిమా ‘వన్ డే’కి రీమేక్. తన సహోద్యోగిని ప్రాణంగా ప్రేమించే ఒక యువకుడు, తన మనసులోని మాటను చెప్పలేక కేవలం ఒక్క రోజైనా ఆమెతో గడపాలని కోరుకుంటాడు. అనూహ్యంగా ఆ కోరిక నెరవేరితే ఆ తర్వాత జరిగే పరిణామాలే ఈ చిత్ర కథాంశం.
అమీర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్పై అమీర్ ఖాన్, మన్సూర్ ఖాన్ ఈ సినిమాను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. సాయి పల్లవికి ఇది తొలి హిందీ సినిమా కావడంతో దక్షిణాది ప్రేక్షకులు సైతం ఈ చిత్రంపై ఆసక్తి చూపారు.
సాయి పల్లవి ఏమన్నారంటే..?
ఇదిలా ఉంటే, ఏక్ దిన్ సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో సాయి పల్లవి తన ఆవేదనను, ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. "నా ప్రయాణం ఇంతటి ప్రతిభావంతుల మధ్యకు చేరినందుకు సంతోషంగా ఉంది. అమీర్ సార్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు" అని సాయి పల్లవి చెప్పారు.
"హిందీలో ఇది నా మొదటి సినిమా కావడంతో చాలా కంగారుగా ఉంది. కానీ, ఈ ప్రయాణం మాత్రం చాలా అందంగా సాగింది. జునైద్ ఒక మంచి కో-స్టార్ మాత్రమే కాదు, చాలా విధేయత కలిగిన వ్యక్తి" అని సాయి పల్లవి పేర్కొన్నారు. మరి ఆదివారం అంటే ఇవాళ్టీ (మే 3) ఏక్ దిన్ కలెక్షన్స్ అయిన పుంజుకుంటాయో లేదో వేచి చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHOR Chetupelli Sanjiv Kumar
