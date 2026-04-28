OTT Show: హీరో ప్రాంక్, భయంతో వణికిపోయిన హీరోయిన్లు- ఓటీటీ రియాలిటీ షోలో అక్షయ్ కుమార్ పంచ్లు, డైరెక్టర్ సెటైర్లు!
Akshay Kumar Pranks Jacqueline Fernandez Bhumi Pednekar: బాలీవుడ్ ఖిలాడీ అక్షయ్ కుమార్ హోస్ట్గా వ్యవహరించిన ఓటీటీ రియాలిటీ గేమ్ షో వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ అట్టహాసంగా ముగిసింది. ఈ షోలో అక్షయ్ చేసిన అల్లరి, ప్రాంక్ల గురించి హీరోయిన్లు జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, భూమి పెడ్నేకర్ షేర్ చేసుకున్నారు.
Akshay Kumar Pranks Jacqueline Fernandez Bhumi Pednekar: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ అంటే కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాదు, షూటింగ్ సెట్స్లో తోటి నటీనటులపై ప్రాంక్లు చేయడంలో కూడా ఆయన దిట్ట. తాజాగా ఓటీటీ షో వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ముగింపు వేడుకలో పాల్గొన్న గ్లామర్ హీరోయిన్ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, తన కెరీర్ మొదట్లో అక్షయ్ తనను ఎంతగా భయపెట్టారో గుర్తుచేసుకున్నారు. ‘హౌస్ఫుల్’ సినిమాలో తాను ‘ధన్నో’ ఐటమ్ సాంగ్ చేస్తున్న సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన తనను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేసిందని జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ చెప్పారు.
భయంతోనే ఐటమ్ సాంగ్ కంప్లీట్
"సెట్లో చాలా మంది సెక్యూరిటీ గార్డులు ఉండటం చూసి, వీరంతా పోలీసులు ఏమో అని అక్షయ్ సార్ని అడిగాను. దానికి ఆయన చాలా సీరియస్గా మొహం పెట్టి.. 'జాక్వెలిన్, నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేశావా? పోలీసులు నీ కోసమే వచ్చారు. షూటింగ్ పూర్తి కాగానే నిన్ను నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్తారు' అని చెప్పారు. ఆ మాటలతో నాకు ప్రాణం పోయినంత పనైంది. ఆ పాట మొత్తం షూట్ చేస్తున్నంత సేపు నేను భయం భయంగానే ఉన్నాను" అని జాక్వెలిన్ ఆ పాత జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు.
వీసా గొడవతో అక్షయ్ సెటైర్
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ మాటలకు అక్షయ్ కుమార్ తనదైన శైలిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. "నువ్వు ఆ రోజు పోలీసులకు భయపడలేదు.. నీ దగ్గర అప్పుడు సరైన వీసా లేదేమోనని భయపడ్డావు" అని నవ్వుతూ ఆటపట్టించారు. ఆ తర్వాత సరదాగా ఆమెకు క్షమాపణలు కూడా చెప్పారు అక్షయ్ కుమార్.
ఇలా కేవలం జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్ మాత్రమే కాదు.. ‘టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ’ షూటింగ్ సమయంలో బైక్ స్పీడ్ అంటే తనకు భయమని తెలిసినా, అక్షయ్ కావాలని చాలా వేగంగా బైక్ నడిపి తనను భయపెట్టారని భూమి పెడ్నేకర్ కూడా చెప్పుకొచ్చారు.
ఫరా ఖాన్ పంచ్.. నవ్వుల పూత
ఇదే వేడుకలో పాల్గొన్న ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, దర్శకురాలు ఫరా ఖాన్ తనదైన స్టైల్లో అక్షయ్పై పంచ్లు వేశారు. అక్షయ్ ఆమెను చూసి "నేను నీతో ఎప్పుడైనా ప్రాంక్ చేశానా?" అని అడగ్గా.. "నువ్వు నాతో 'తీస్ మార్ ఖాన్', 'జోకర్' వంటి సినిమాలు చేశావు కదా.. అంతకంటే పెద్ద ప్రాంక్ ఇంకేముంటుంది?" అని సమాధానమిచ్చారు. దీంతో సెట్ మొత్తం నవ్వులతో నిండిపోయింది.
వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ విశేషాలు
చాలా కాలం తర్వాత అక్షయ్ కుమార్ టెలివిజన్ ప్రేక్షకులను పలకరిస్తూ చేసిన ఈ షో సూపర్ హిట్ అయ్యింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో ప్రారంభమైన ‘వీల్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్’ మొత్తం 65 ఎపిసోడ్ల పాటు సాగి, సామాన్యులకు అలాగే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లకు భారీగా నగదు బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఈ షోను చూడాలనుకునే వారు ప్రస్తుతం సోనీ లివ్ (SonyLIV) ఓటీటీలో వీక్షించవచ్చు.
