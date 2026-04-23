Bhooth Bangla BO: ఫామ్లోకి వచ్చిన అక్షయ్ కుమార్- 100 కోట్లు దాటేసిన భూత్ బంగ్లా-ఆ 3 సినిమాల లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ అవుట్!
Bhooth Bangla Box Office Collection Day 5: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ప్రియదర్శన్ కాంబోలో వచ్చిన భూత్ బంగ్లా బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. వీక్డేస్లోనూ నిలకడైన వసూళ్లతో ఈ హారర్ కామెడీ చిత్రం వంద కోట్ల క్లబ్లో చేరి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.
Bhooth Bangla 5 Days Worldwide Collection: చాలా కాలం తర్వాత బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ తన పాత ఫామ్లోకి వచ్చారు. ఏప్రిల్ 17న విడుదలైన ‘భూత్ బంగ్లా’ మొదటి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్తో దూసుకుపోతోంది. పెయిడ్ ప్రివ్యూల ద్వారానే రూ. 3.50 కోట్లు రాబట్టిన ఈ చిత్రం, తొలిరోజే రూ. 12.25 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ సాధించింది.
వీకెండ్ ముగిసేసరికి దేశవ్యాప్తంగా రూ. 58 కోట్లు కొల్లగొట్టి తన సత్తా చాటింది భూత్ బంగ్లా సినిమా. సోమవారం (ఏప్రిల్ 20) వసూళ్లలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, మంగళవారం మళ్లీ పుంజుకుని రూ. 8 కోట్లు వసూలు చేయడం విశేషం. దీంతో ఐదు రోజుల్లో భారతీయ బాక్సాఫీస్ వద్ద భూత్ బంగ్లా సినిమా మొత్తం రూ. 72.75 కోట్ల నెట్ (రూ. 86.62 కోట్ల గ్రాస్) కలెక్షన్స్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లోనూ అదే జోరు
కేవలం ఇండియాలోనే కాకుండా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోనూ భూత్ బంగ్లా సినిమా ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా ఐదు రోజుల్లోనే 3 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 118 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఇదే జోరు కొనసాగితే రెండో వారాంతం నాటికి రూ. 150 కోట్ల మార్కును సునాయాసంగా దాటేస్తుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ‘ధురంధర్ 2’ వంటి భారీ చిత్రాల పోటీ ఉన్నప్పటికీ, ఆడియన్స్ మాత్రం అక్షయ్ మార్క్ కామెడీకే పట్టం కడుతున్నారు.
‘భేడియా’ రికార్డులు కనుమరుగు
ఈ ఏడాది విడుదలైన హిందీ చిత్రాల్లో ‘భూత్ బంగ్లా’ ఇప్పటికే టాప్-3లో నిలిచింది. షాహిద్ కపూర్, తమన్నాల ‘ఓ రోమియో’ (రూ. 92 కోట్లు), రాణి ముఖర్జీ ‘మర్దానీ 3’ (రూ. 78 కోట్లు) లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను ఐదు రోజుల్లోనే అధిగమించింది భూత్ బంగ్లా చిత్రం.
దీనికంటే ముఖ్యంగా, బాలీవుడ్ హారర్ కామెడీ యూనివర్స్లో సంచలనం సృష్టించిన వరుణ్ ధావన్ ‘భేడియా’ (రూ. 90 కోట్లు) రికార్డును కూడా బద్దలు కొట్టింది. త్వరలోనే ‘ముంజ్యా’ (రూ. 132 కోట్లు) రికార్డుపై కన్నేసిన ఈ చిత్రం.. స్త్రీ, భూల్ భూలయ్యా 2 వంటి చిత్రాల సరసన నిలవడానికి సిద్ధమవుతోంది.
14 ఏళ్ల నిరీక్షణకు దక్కిన ఫలితం
దర్శకుడు ప్రియదర్శన్, అక్షయ్ కుమార్ కలయికలో సినిమా వచ్చి 14 ఏళ్లవుతోంది. గతంలో ‘భూల్ భూలయ్యా’ లాంటి క్లాసిక్ ఇచ్చిన ఈ జోడీ, ఇప్పుడు ‘భూత్ బంగ్లా’తో మరోసారి మేజిక్ రిపీట్ చేసింది. ఇందులో టబు, వామికా గబ్బి కీలక పాత్రలు పోషించగా.. పరేష్ రావల్, రాజ్పాల్ యాదవ్ల కామెడీ టైమింగ్ సినిమాకు పెద్ద అసెట్గా నిలిచింది. హారర్ ఎలిమెంట్స్కు వింటేజ్ కామెడీ తోడవడంతో ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు క్యూ కడుతున్నారు.
