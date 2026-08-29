Yesha Nagula Song: యూట్యూబ్ ను షేక్ చేస్తున్న ఏష నాగుల సాంగ్-నాని పిలిచి నేషనల్ అవార్డు వస్తుందన్నారు-ఆట సందీప్ కామెంట్!
Yesha Nagula Song: ది ప్యారడైజ్ సినిమా నుంచి వచ్చిన సెకండ్ సింగిల్ ‘ఏష నాగుల’ సాంగ్ ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తోంది. యూట్యూబ్ ను ఊపేస్తోంది. మాస్ బీట్ తో, తెలంగాణ పదాలతో వచ్చిన సాంగ్ ఆడియన్స్ కు కిక్ ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో సాంగ్ కు నేషనల్ అవార్డు వస్తుందని ఆట సందీప్ చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Yesha Nagula Song: నాని హీరోగా నటిస్తున్న ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ హైప్ మరోసారి పీక్స్ కు చేరింది. ఈ సినిమా నుంచి సెకండ్ సింగిల్ రిలీజైంది. ‘ఏష నాగుల’ అంటూ సాగుతున్న ఫోక్ స్టైల్ సాంగ్ ను మేకర్స్ ఇవాళ రిలీజ్ చేశారు. ఈ పాట ఇన్ స్టంట్ హిట్ గా మారింది. యూట్యూబ్ ను షేక్ చేస్తోంది.
ఏష నాగుల సాంగ్
ది ప్యారడైజ్ నుంచి ఇవాళ (ఆగస్టు 29) రిలీజైన ఏష నాగుల సాంగ్ యూట్యూబ్ ను ఊపేస్తోంది. 5 గంటల్లోనే ఈ సాంగ్ వీడియోకు 43 లక్షలకు పైగా వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇంటర్నెట్ లో ఈ పాటకు మామూలు క్రేజ్ దక్కడం లేదు. ఎక్కడ విన్నా ఇదే పాట ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ అయిపోయింది.
నాని, కీర్తి డ్యాన్స్
ఏష నాగుల సాంగ్ కు లిరిక్స్ ఓ ప్లస్ పాయింట్ అయితే మాస్ బీట్, అందుకు తగ్గట్లుగా నాని, కీర్తి సురేష్ వేసిన స్టెప్స్ అదిరిపోయాయి. మాస్ డ్యాన్స్ తో ఈ జంట అదరగొట్టింది. బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిన కీర్తి, నాని తమ డ్యాన్స్ తో సాంగ్ కు మరింత వైబ్ తీసుకొచ్చింది. అందుకే పాట రిలీజైన వెంటనే వైరల్ గా మారింది.
ఆట సందీప్ కామెంట్లు
ఏష నాగుల పాటకు ఆట సందీప్ మాస్టర్ తన భార్య జ్యోతి రాజ్ తో కలిసి కొరియోగ్రఫీ అందించాడు. ‘సమ్మర్ హాలీడేస్’ సినిమాలోని ఓ సాంగ్ లాంఛ్ సందర్భంగా ఏష నాగుల పాటపై ఆట సందీప్ చేసిన కామెంట్లు నెట్టింట్లో తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
‘‘నాని సార్ చాలా మెచ్చుకున్నారు. నెక్ట్స్ లెవల్ ఉందన్నారు. పెద్ద వర్డ్ కూడా చెప్పారు. పెద్ద ప్రశంస ఇచ్చారు. క్యారవాన్ లోకి పిలిచి, ఈ సాంగ్ కు కచ్చితంగా నేషనల్ అవార్డు వస్తుందని చెప్పారు. అన్ని స్పెషల్ సాంగ్స్, ఐటెం సాంగ్స్ లా కాకుండా ఒక చిన్న మ్యాజిక్ చేశా. ఈ సాంగ్ లో అదే స్పెషాలిటీ. అంచనాలు భారీగానే ఉంటాయి. నేను కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేశా’’ అని ఆట సందీప్ పేర్కొన్నాడు.
సాంగ్స్ అదుర్స్
ది ప్యారడైజ్ మూవీ నుంచి వస్తున్న సాంగ్స్ అదరగొడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయా షేర్ సాంగ్ 200 మిలియన్ దాటి రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తోంది. ఈ మూవీకి అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ చిత్రాన్నితెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇందులో నాని సరసన కాయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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