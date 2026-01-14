Edit Profile
    2026 Makara Sankranti Wishes: సంక్రాంతి విషెస్ & కోట్స్.. ఈ సంక్రాంతికి మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు షేర్ చేసేయండి!

    2026 Makara Sankranti Wishes: తెలుగు రాష్ట్రాలలో సంక్రాంతి సందడి రెండు రోజులు ముందే మొదలైపోయింది. మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా చాలా మంది కుటుంబ సమేతంగా జరుపుకోవాలని ఇప్పటికే వారి ఊరికి వెళ్లి ఉంటారు. అయితే ఈ పండక్కి మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు విషెస్ చెప్పాలనుకుంటే, ఈ విషెస్‌ను వారితో షేర్ చేసుకోండి.

    Published on: Jan 14, 2026 4:31 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    2026 Makara Sankranti Wishes: సంక్రాంతి పండుగను అందరూ కలిసి సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాలలో సంక్రాంతి సందడి రెండు రోజులు ముందే మొదలైపోయింది. మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా చాలా మంది కుటుంబ సమేతంగా జరుపుకోవాలని ఇప్పటికే వారి ఊరికి వెళ్లి ఉంటారు. అయితే ఈ పండక్కి మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు విషెస్ చెప్పాలనుకుంటే, ఈ విషెస్‌ను వారితో షేర్ చేసుకోండి.

    2026 Makara Sankranti Wishes: సంక్రాంతి విషెస్ & కోట్స్ (pinterest)
    2026 Makara Sankranti Wishes: సంక్రాంతి విషెస్ & కోట్స్ (pinterest)

    2026 సంక్రాంతి విషెస్ & కోట్స్.. ఈ సంక్రాంతికి మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు పంపించడానికి స్పెషల్ విషెస్ ఇవిగో

    సంబరాల సంక్రాంతి జీవితంలో సరికొత్త కాంతులు తీసుకురావాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

    సంక్రాంతి అంటేనే సందడి. ఈ విశిష్టమైన పండుగ మీకు సరికొత్త ఆనందాలు తీసుకురావాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    మన తెలుగు వారి పండుగ సంక్రాంతి ఎన్నో ఆనంద అనుభూతులను మిగల్చాలి. హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    ఈ సంక్రాంతి మరింత ఆనందాలను, మరిన్ని సంతోషాలను తీసుకురావాలి. జీవితం సంతోషాలతో నిండిపోవాలి. హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    ఆ పతంగులు ఆకాశానికి సరికొత్త రంగులు అద్దినట్లు, సంక్రాంతి పండుగ మీ జీవితంలోకి సరికొత్త ఆనందాలను తీసుకురావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    ఈ సంక్రాంతి మీకు సుఖ సంతోషాలను ఇవ్వాలని, కనుమ కమనీయ అనుభూతులు మిగలచాలని కోరుకుంటున్నాను. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

    ఈ సంక్రాంతి పండుగ ఇంట కొత్త వెలుగులు నింపాలని ఆ భగవంతుణ్ణి కోరుకుంటున్నాను. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

    ఈ సంక్రాంతితో కష్టాలన్నీ తొలగిపోవాలి. ఇంట సంతోషాలు వెల్లివిరియాలి. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

    ఈ సంక్రాంతి ఆనందం, ప్రేమను అందించాలని, ఈ పండుగ కొత్త ప్రారంభాలు, ఆనంద లక్షణాలు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.

    ఈ సంక్రాంతి జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రారంభాలకు నాంది పలకాలని, ఆనందం, ప్రేమ మీ కుటుంబంలో నిలిచిపోవాలని, విజయాలు సాధించాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    ఈ మకర సంక్రాంతి అంతులేని ఆనందాలతో పాటు కోరుకున్న విజయాన్ని కూడా అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    ఈ సంక్రాంతి పండుగ ప్రేమ, నవ్వులు, శ్రేయస్సును అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మకర సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు.

    ఆ పతంగుల్లా మీ జీవితం కలర్‌ఫుల్‌గా మారాలని, అంతులేని తీరాలను చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ మకర సంక్రాంతి.

    మకర సంక్రాంతి మధుర క్షణాలను అందించాలని, కుటుంబం, స్నేహితులతో మరపురాని జ్ఞాపకాలు పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    2026లో మొదటి పండుగ మీ విజయాలకు నాంది పలకాలని.. ప్రేమ, సంతోషం జీవితంలో ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. విష్ యూ హ్యాపీ సంక్రాంతి.

    సంక్రాంతి మీకు అదృష్టాన్ని, విజయాన్ని తీసుకురావాలని, కుటుంబంలో ప్రేమ వెల్లివిరియాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.

    2026లో వచ్చిన ఈ భోగి మీకు భోగభాగ్యాలు అందించాలని, సంక్రాంతి సందడి తీసుకురావాలని, కనుమ మధుర జ్ఞాపకాలను అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

    మకర సంక్రాంతి 2026 శుభాకాంక్షలు. ఈ సంక్రాంతి పండుగ ప్రేమ, నవ్వులు, శ్రేయస్సును తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను.

    © 2026 HindustanTimes