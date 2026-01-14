2026 Makara Sankranti Wishes: సంక్రాంతి విషెస్ & కోట్స్.. ఈ సంక్రాంతికి మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు షేర్ చేసేయండి!
2026 Makara Sankranti Wishes: తెలుగు రాష్ట్రాలలో సంక్రాంతి సందడి రెండు రోజులు ముందే మొదలైపోయింది. మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా చాలా మంది కుటుంబ సమేతంగా జరుపుకోవాలని ఇప్పటికే వారి ఊరికి వెళ్లి ఉంటారు. అయితే ఈ పండక్కి మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు విషెస్ చెప్పాలనుకుంటే, ఈ విషెస్ను వారితో షేర్ చేసుకోండి.
Published on: Jan 14, 2026 4:31 PM IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
2026 Makara Sankranti Wishes: సంక్రాంతి పండుగను అందరూ కలిసి సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాలలో సంక్రాంతి సందడి రెండు రోజులు ముందే మొదలైపోయింది. మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా చాలా మంది కుటుంబ సమేతంగా జరుపుకోవాలని ఇప్పటికే వారి ఊరికి వెళ్లి ఉంటారు. అయితే ఈ పండక్కి మీ స్నేహితులకు, బంధువులకు విషెస్ చెప్పాలనుకుంటే, ఈ విషెస్ను వారితో షేర్ చేసుకోండి.