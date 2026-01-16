Edit Profile
    డయాబెటిస్ ఉన్నా అన్నం తినొచ్చా? తెల్ల అన్నానికి ప్రత్యామ్నాయంగా 5 రకాలు ఇవే

    డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తెల్ల అన్నం తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయి. దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) ఉండి, షుగర్ లెవల్స్‌ను నియంత్రించే 5 రకాల బియ్యాన్ని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Jan 16, 2026 12:47 PM IST
    By HT Telugu Desk
    మనం ఎన్ని రకాల పిండి వంటలు తిన్నా, చివరికి ఆ కాస్త అన్నం కడుపులో పడితే ఆ తృప్తే వేరు. కానీ, ఇంట్లో ఎవరికైనా డయాబెటిస్ ఉంటే చాలు.. అన్నం పేరు ఎత్తితేనే భయం వేస్తుంది. ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్నం ప్రధాన ఆహారం కాబట్టి, దాన్ని పూర్తిగా మానేయడం చాలా కష్టం. అయితే, తెల్ల అన్నం (White Rice) వల్ల రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయన్నది చేదు నిజం.

    డయాబెటిస్ ఉన్నా అన్నం తినొచ్చా? తెల్ల అన్నానికి ప్రత్యామ్నాయంగా 5 రకాలు ఇవే (Freepik)
    డయాబెటిస్ ఉన్నా అన్నం తినొచ్చా? తెల్ల అన్నానికి ప్రత్యామ్నాయంగా 5 రకాలు ఇవే (Freepik)

    మరి దీనికి పరిష్కారం లేదా? అంటే.. ఖచ్చితంగా ఉందని అంటున్నారు ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణులు కరిష్మా చావ్లా. తెల్ల అన్నానికి బదులుగా తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) ఉన్న కొన్ని రకాల బియ్యాన్ని మన డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్ని కూడా పొందవచ్చని ఆమె వివరిస్తున్నారు.

    అసలు ఈ 'గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్' (GI) గొడవేంటి?

    మనం తిన్న ఆహారంలోని పిండి పదార్థాలు (Carbohydrates) ఎంత వేగంగా రక్తంలో చక్కెరగా మారుతాయో తెలిపే కొలమానమే ఈ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్. "తెల్ల అన్నం యొక్క GI విలువ 70 నుంచి 90 మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే ఇది తిన్న వెంటనే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు రాకెట్‌లా దూసుకుపోతాయి. అందుకే డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది అంత మంచిది కాదు" అని కరిష్మా చావ్లా పేర్కొన్నారు.

    షుగర్ లెవల్స్‌ను అదుపులో ఉంచే ఆ 5 రకాల బియ్యం ఇవే:

    1. ఎర్ర బియ్యం (Red Rice)

    ఎర్ర బియ్యం చూడటానికే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. "దీని GI విలువ 45-52 మధ్యలో ఉంటుంది. ఇందులో పీచు పదార్థం (Fiber), ప్రోటీన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరచి, షుగర్ లెవల్స్ స్థిరంగా ఉండేలా చూస్తాయి" అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    2. వైల్డ్ రైస్ (Wild Rice)

    నిజానికి ఇది బియ్యం కాదు, ఒక రకమైన గడ్డి విత్తనం. దీని GI విలువ 35-40 మాత్రమే. "అరకప్పు వైల్డ్ రైస్‌లో కేవలం 17.5 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే జింక్, మెగ్నీషియం జీవక్రియలను మెరుగుపరుస్తాయి" అని చావ్లా తెలిపారు. ఇది తింటే కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. తద్వారా అతిగా తినడాన్ని నియంత్రించవచ్చు.

    3. నల్ల బియ్యం (Black Rice)

    దీనిని 'ఫర్బిడెన్ రైస్' అని కూడా పిలుస్తారు. దీని GI విలువ 35-45 మధ్య ఉంటుంది. నల్ల బియ్యంలో 'ఆంథోసైనిన్' అనే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటమే కాకుండా, కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తాయని, డయాబెటిస్ వల్ల వచ్చే ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌ను తగ్గిస్తాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    4. బాస్మతీ బియ్యం (Basmati Rice)

    మనం బిర్యానీల్లో వాడే బాస్మతీ బియ్యం కూడా డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి కొంతవరకు మేలు చేస్తుంది. తెల్ల బాస్మతీ GI విలువ 58 కాగా, బ్రౌన్ బాస్మతీ అంతకంటే తక్కువగా ఉంటుంది. "బాస్మతీ బియ్యం వండినప్పుడు పొడిపొడిగా ఉండి, తిన్న తర్వాత మెల్లగా జీర్ణమవుతుంది. దీనిని కూరగాయలతో కలిపి తీసుకుంటే షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది" అని కరిష్మా వివరించారు.

    5. బ్రౌన్ రైస్ (Brown Rice)

    తెల్ల అన్నానికి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రత్యామ్నాయం బ్రౌన్ రైస్. దీని GI విలువ సుమారు 50 ఉంటుంది. ఇందులో బియ్యం పైపొర (Bran) అలాగే ఉండటం వల్ల పీచు పదార్థం, మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడటమే కాకుండా, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరిస్తాయని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.

    ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనంలోని సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. డయాబెటిస్ లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తమ డైట్‌లో మార్పులు చేసే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టరును లేదా డైటీషియన్‌ను సంప్రదించాలి.

