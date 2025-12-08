పొల్యూషన్, పొగమంచు నుంచి ఊపిరితిత్తులను కాపాడే 7 ముఖ్యమైన ఆహారాలు ఇవే
అధిక వాయు కాలుష్యం (AQI) శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అయినప్పటికీ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే కొన్ని ఆహారాలు ఊపిరితిత్తులకు రక్షణ కవచంగా పనిచేసి, కాలుష్యం వల్ల కలిగే హానికరమైన ప్రభావాలను ఎదుర్కోవడానికి సహాయపడతాయని, శ్వాస వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వాయు నాణ్యత (Air Quality) క్షీణించడం వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. వాతావరణంలో ఉన్న విషపదార్థాల కారణంగా బ్రోన్కైటిస్ (Bronchitis), ఆస్తమా (Asthma) వంటి శ్వాసకోశ రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని పబ్మెడ్ సెంట్రల్ (PubMed Central) తెలిపింది. PM2.5 వంటి చిన్న కణాలను పీల్చినప్పుడు అవి ఊపిరితిత్తులలోని చిన్న శ్వాస మార్గాల లోపలికి చొచ్చుకుపోతాయి. ఇది వాపు (inflammation)ను ప్రేరేపించి, ఊపిరితిత్తుల కణజాలాన్ని ఇరిటేట్ చేసి, దీర్ఘకాలిక ఊపిరితిత్తుల వ్యాధికి దారితీస్తుంది.
పొగమంచు (Smog) సీజన్లో ఊపిరితిత్తులు నిరంతరం హానికరమైన కాలుష్య కారకాలకు గురవుతాయి. ఇది దగ్గు, శ్వాస ఆడకపోవడం, గొంతు ఇరిటేషన్ వంటి లక్షణాలను పెంచుతుంది.
"వైద్యపరంగా ఆహారం ఊపిరితిత్తులను 'శుభ్రం' చేయనప్పటికీ, కొన్ని పోషకాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారాలు మంటను తగ్గించడంలో, శ్వాస వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి. ఇవి మీ శరీరంలోని సహజ నిర్విషీకరణ (Detoxification) ప్రక్రియలకు మద్దతు ఇస్తాయి. ఈ ఆహారాలను రోజూ తీసుకోవడం వల్ల మీ ఊపిరితిత్తులు కాలుష్యాన్ని మరింత బలంగా ఎదుర్కోగలవు" అని ఫోర్టిస్ హాస్పిటల్ పోషకాహార నిపుణురాలు భారతి కుమార్ తెలిపారు.
ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరిచే 7 ఆహారాలు
1. పసుపు (Turmeric): ఈ మసాలా దినుసులో కర్కుమిన్ (Curcumin) పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ (మంటను తగ్గించే), యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉండటంతో పాటు, కాలుష్యం వల్ల కలిగే ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి (Oxidative Stress) నుంచి ఊపిరితిత్తుల కణజాలాలను కాపాడుతుంది. దీర్ఘకాలిక వాపు (ఉదాహరణకు COPD) సంబంధిత ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ పురోగతిని కర్కుమిన్ తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.
2. అల్లం (Ginger): అల్లంలో జింజెరోల్స్ (Gingerols), షోగోల్స్ (Shogaols) వంటి బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలతో వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అల్లం తీవ్రమైన శ్వాస మార్గాల సంకోచం, ఊపిరితిత్తుల వాపుకు చికిత్స చేయగలదని నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్ సూచిస్తోంది. అల్లం వినియోగం దగ్గును కూడా తగ్గిస్తుందని డైటీషియన్ డాక్టర్ అర్చన బాత్రా తెలిపారు.
3. తులసి (Tulsi): దీనిని హోలీ బేసిల్ (Holy Basil) అని కూడా అంటారు. తులసిలో యాంటీమైక్రోబియల్, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది కాలుష్య కారకాలను తొలగించడంలో ఊపిరితిత్తులకు మద్దతు ఇవ్వడంతో పాటు, శ్వాసకోశ మార్గాన్ని ఉపశమనం చేస్తుంది.
గమనిక: రక్తం పలుచన చేసే మందులు (Blood thinners) వాడేవారు, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు, లేదా తక్కువ థైరాక్సిన్ స్థాయిలు ఉన్నవారు తులసిని తీసుకోకుండా ఉండటం మంచిది.
4. బెల్లం (Jaggery): బెల్లం ఒక సహజ క్లెన్సర్గా పనిచేస్తుంది. ఇది దుమ్ము, పొగ, సూక్ష్మ కణాలను శ్వాసకోశ మార్గం నుంచి బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది అని డాక్టర్ బాత్రా వివరించారు.
జాగ్రత్త: డయాబెటిస్, ఊబకాయం (Obesity) లేదా అధిక రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఉన్నవారు బెల్లంలో చక్కెర శాతం ఎక్కువగా ఉన్నందున, దానిని పరిమితం చేయాలి లేదా పూర్తిగా మానుకోవాలి.
5. సిట్రస్ పండ్లు (Citrus fruits): నారింజ, నిమ్మకాయలు, కివీ పండ్లు, ఉసిరి (Amla) వంటి విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు పొగమంచు వల్ల కలిగే ఆక్సీకరణ నష్టాన్ని తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తాయి. ఈ విటమిన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు పొగమంచు కారణంగా కలిగే శ్వాసకోశ అంటువ్యాధులతో పోరాడటానికి సహాయపడతాయని డాక్టర్ బాత్రా తెలిపారు.
6. ఫ్యాటీ ఫిష్ & ఒమేగా-3 వనరులు: సాల్మన్ (Salmon) వంటి చేపలు, అవిసె గింజలు (Flaxseeds), వాల్నట్లు, చియా గింజలు వంటి ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారాలు వాపును తగ్గించి, ఆరోగ్యకరమైన ఊపిరితిత్తుల పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తాయని డైటీషియన్ తెలిపారు. అధిక ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లం స్థాయిలు సాధారణంగా మెరుగైన ఊపిరితిత్తుల పనితీరుకు దోహదం చేస్తాయి.
గమనిక: ఒమేగా-3 సప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు తల నొప్పి, గుండెల్లో మంట, వికారం, అతిసారం వంటి తేలికపాటి దుష్ప్రభావాలు ఉండవచ్చు.
7. మునగ ఆకులు (Moringa) & గ్రీన్ టీ: ఈ రెండూ రక్తం ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. వీటిలోని క్వెర్సెటిన్ (Quercetin), క్లోరోఫిల్ (Chlorophyll) వంటి సమ్మేళనాల సహాయంతో ఊపిరితిత్తుల పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తాయి.
జాగ్రత్త: అధిక కెఫిన్ (Caffeine) కంటెంట్ కారణంగా, రోజుకు 8-10 కప్పుల కంటే ఎక్కువ గ్రీన్ టీ తాగడం సాధారణంగా మంచిది కాదు. ఇది ఆందోళన, నిద్ర సమస్యలకు దారితీయవచ్చు.
ఈ ఆహారాలను ఎప్పుడు, ఎలా తీసుకోవాలి?
ఉదయం (ఖాళీ కడుపుతో): గోరువెచ్చని నీటిలో పసుపు, మిరియాల పొడి కలిపి తీసుకోవాలి. 1-2 తులసి ఆకులు, అల్లం టీ లేదా గ్రీన్ టీ, లేదా ఉసిరి రసం తాగాలి. రాత్రిపూట పేరుకుపోయిన శ్లేష్మం (Mucus)ను తొలగించడానికి, పోషకాలు మెరుగ్గా శరీరంలో శోషించబడటానికి ఇది ఉత్తమ సమయం.
అల్పాహారం: ఓట్స్ లేదా స్మూతీస్లో అవిసె గింజలు లేదా వాల్నట్లను జోడించండి. నారింజ లేదా బత్తాయి వంటి సిట్రస్ పండ్లను తీసుకోండి. క్యారెట్, బీట్రూట్, చిన్న అల్లం ముక్కతో కూడిన వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగండి.
మధ్యాహ్నం: దానిమ్మ లేదా ఇతర కాలానుగుణ సిట్రస్ పండు తినండి.
మధ్యాహ్న భోజనం: పప్పు, కూర లేదా సూప్లలో మునగ ఆకులను చేర్చండి. కూరలు, పప్పు లేదా చట్నీలో వెల్లుల్లిని జోడించండి.
సాయంత్రం: గొంతు ఇరిటేషన్ను తగ్గించడానికి అల్లం-తులసి టీ లేదా వెచ్చని సూప్లు (వెజ్/చికెన్) తీసుకోండి.
రాత్రి: రాత్రి భోజనం తర్వాత ఊపిరితిత్తులను శుభ్రం చేయడానికి ఒక చిన్న ముక్క బెల్లం తినండి. మీకు పాల ఉత్పత్తులు పడితే, పసుపు, మిరియాలు కలిపిన గోల్డెన్ మిల్క్ (పసుపు పాలు) తాగండి.
శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం జీవనశైలి మార్పులు
కేవలం ఆహారం మాత్రమే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను నయం చేయదు. పొగమంచు లేదా కాలుష్యం కారణంగా ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతినకుండా కాపాడుకోవడానికి జీవనశైలి (Lifestyle) కూడా అంతే ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది:
- బయటి ప్రయాణాలను పరిమితం చేయండి: కాలుష్యం స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బయటికి వెళ్లడం తగ్గించండి.
- తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉంచండి: ఇంటి లోపల గాలి నాణ్యతను కాపాడుకోవడానికి తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉంచండి.
- సరైన మాస్క్ ఉపయోగించండి: కాలుష్య వాతావరణంలో బయటికి వెళ్లేటప్పుడు N95 ఫేస్ మాస్క్లు ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం. N95 మాస్క్లు PM2.5 ప్రవేశాన్ని 95% వరకు తగ్గిస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
- ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు వాడండి: ఇండోర్ ఎయిర్ సైన్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రకారం, HEPA ఫిల్టర్లతో కూడిన ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు ఇంట్లో PM2.5 స్థాయిలను 50–80% వరకు తగ్గిస్తాయి.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ సమాచారం వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మీకు ఏదైనా శ్వాసకోశ సమస్య ఉంటే, చికిత్స కోసం మీ వైద్యుడిని సంప్రదించడం తప్పనిసరి.)