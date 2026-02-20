Edit Profile
    93 ఏళ్ల వయసులోనూ అదిరే కండలు.. గిన్నిస్ రికార్డ్ బాడీబిల్డర్ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే

    ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధ బాడీబిల్డర్‌గా గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిన 93 ఏళ్ల జిమ్ ఆరింగ్టన్, తన ఫిట్‌నెస్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలను వెల్లడించారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆహారపు అలవాట్లు, వర్కవుట్లలో ఆయన చేసుకున్న విప్లవాత్మక మార్పులు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Feb 20, 2026 6:22 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సాధారణంగా 80 ఏళ్లు దాటాయంటే చాలు.. చాలామంది విశ్రాంతి తీసుకోవాలని భావిస్తారు. కదలడమే కష్టమనుకునే ఆ వయసులో, అమెరికాకు చెందిన జిమ్ ఆరింగ్టన్ మాత్రం ఇందుకు పూర్తి భిన్నం. కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ఈ 93 ఏళ్ల 'ముత్తాత కేవలం యాక్టివ్‌గా ఉండటమే కాదు, ప్రొఫెషనల్ బాడీబిల్డింగ్‌లో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును కూడా తన పేరిట లిఖించుకున్నారు. ఇప్పటికీ వారానికి మూడు సార్లు జిమ్‌లో చెమటోడుస్తూ యువతకు సవాల్ విసురుతున్నారు. అయితే, తన ఈ సుదీర్ఘ ఫిట్‌నెస్ ప్రయాణం వెనుక జిమ్ కష్టంతో పాటు ఒక తెలివైన 'డైట్ ప్లాన్' కూడా ఉంది.

    మాంసం, పాలకు స్వస్తి.. పుట్టగొడుగులే శక్తి

    దశాబ్దాల పాటు జిమ్ పాతకాలపు బాడీబిల్డింగ్ సూత్రాలనే పాటించారు. అంటే భారీగా బరువులు ఎత్తడం, కండరాల కోసం పాలు, మాంసం వంటి ప్రోటీన్ ఆహారాన్ని అధికంగా తీసుకోవడం. అయితే, 90 ఏళ్ల వయసులోకి అడుగుపెట్టాక తన శరీరంలో వస్తున్న మార్పులను ఆయన గమనించారు. వయసు పైబడటం వల్ల కండరాలు త్వరగా కోలుకోవడం లేదని (Recovery), కీళ్ల నొప్పులు (Inflammation) పెరుగుతున్నాయని గుర్తించారు.

    దీంతో ఆయన తన ఆహారపు అలవాట్లను పూర్తిగా మార్చేశారు. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ షేర్ చేసిన ఒక వీడియోలో జిమ్ మాట్లాడుతూ.. “నేను పాత పద్ధతిలోనే పాలు, మాంసం ఎక్కువగా తీసుకునేవాడిని. కానీ అవి నా శరీరంలో మంటను, నొప్పులను కలిగిస్తున్నాయని అర్థమైంది. అందుకే నా డైట్‌ను పూర్తిగా మార్చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఆలివ్ ఆయిల్, పుట్టగొడుగులు (Mushrooms) వంటి ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను. దీనివల్ల నేను నొప్పి లేకుండా నిరంతరం వర్కవుట్ చేయగలుగుతున్నాను” అని వివరించారు.

    స్మార్ట్ వర్కవుట్: 10-10-10 ఫార్ములా

    జిమ్ కేవలం ఆహారంలోనే కాదు, వర్కవుట్ చేసే విధానంలోనూ మార్పులు చేసుకున్నారు. వారానికి మూడు రోజులు, ఒక్కో సెషన్‌లో రెండు గంటల పాటు ఆయన జిమ్‌లో గడుపుతారు. బరువులు ఎత్తడం కంటే కూడా, కండరాలపై ఒత్తిడి (Mechanical Tension) పెంచడంపైనే ఆయన దృష్టి పెడతారు.

    తాను పాటించే ప్రత్యేక పద్ధతిని '10-10-10' అని పిలుస్తారు.

    • మొదట 10 సార్లు వెయిట్స్ ఎత్తడం (Repetitions).
    • ఆ తర్వాత 10 సెకన్ల పాటు ఆ బరువును అలాగే పట్టుకుని ఉంచడం (Isometric Squeeze).
    • చివరిగా మరో 10 సార్లు వేగంగా రిపిటీషన్స్ చేయడం.

    ఈ పద్ధతి వల్ల కండరాల్లోని కణాలు ఉత్తేజితమై, వృద్ధాప్యంలోనూ కండరం దృఢంగా ఉంటుందని ఆయన నమ్ముతారు.

    మారుతున్న కాలంతో పాటే మనమూ..

    జిమ్ ఆరింగ్టన్ ప్రయాణం అందరికీ ఒక పాఠం. ఆయన పుట్టినప్పుడు చాలా బలహీనంగా, అనారోగ్య సమస్యలతో ఉండేవారట. కానీ తన బలహీనతను సాకుగా చూపకుండా, బాడీబిల్డింగ్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకున్నారు. "బాడీబిల్డింగ్ అంటేనే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారడం (Adaptation). జీవితంలో ఒక దశలో పని చేసిన పద్ధతి, మరో దశలో పని చేయకపోవచ్చు. మన శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను బట్టి మనం మారుతూ ఉండాలి" అని ఆయన సందేశమిస్తున్నారు.

    మొత్తానికి, క్రమశిక్షణతో కూడిన డైట్, శరీరాన్ని అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం ఉంటే 90 ఏళ్లలో కూడా 20 ఏళ్ల కుర్రాడిలా రాణించవచ్చని జిమ్ నిరూపిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధ బాడీబిల్డర్ ఎవరు?

    కాలిఫోర్నియాకు చెందిన జిమ్ ఆరింగ్టన్ (93) ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధ పోటీ బాడీబిల్డర్‌గా గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును కలిగి ఉన్నారు.

    2. జిమ్ ఆరింగ్టన్ తన డైట్‌లో ఎలాంటి మార్పులు చేశారు?

    జిమ్ తన పాతకాలపు డైట్ అయిన పాలు, మాంసం తీసుకోవడం మానేసి, వాటి స్థానంలో ఆలివ్ ఆయిల్, పుట్టగొడుగుల వంటి 'యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ' ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నారు.

    3. బాడీబిల్డింగ్‌లో జిమ్ అనుసరించే 10-10-10 పద్ధతి ఏమిటి?

    ఇది ఒక రకమైన వర్కవుట్ టెక్నిక్. ఇందులో 10 రిపిటీషన్స్ చేయడం, 10 సెకన్లు బరువును పట్టుకుని ఉండటం (Squeeze), తర్వాత మళ్ళీ 10 రిపిటీషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యపరమైన మార్పులు లేదా కొత్త డైట్ ప్రారంభించే ముందు తప్పనిసరిగా వైద్యులను లేదా ఫిట్‌నెస్ నిపుణులను సంప్రదించండి.)

