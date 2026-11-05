అమెరికా కొత్త సెనేటర్ సతీమణి సారా జుకాకు.. కర్ణాటకతో అనుబంధం
అమెరికా సెనేట్ ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ నేత అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్ చారిత్రాక విజయం సాధించడంతో ఆయన సతీమణి డాక్టర్ సారా జుకాకు వార్తల్లో నిలిచారు. సైకియాట్రిస్ట్ అయిన సారా కుటుంబానికి కర్ణాటకలోని భట్కల్తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. ఆమె నేపథ్యం, విద్యాభ్యాసం, కుటుంబ వివరాలు ఇవే.
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసిన 42 ఏళ్ల అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్ విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు. అమెరికా సెనేట్కు ఎన్నికైన తొలి ముస్లింగా ఆయన నిలిచారు. నవంబర్ 3న జరిగిన ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి మైక్ రోజర్స్ను ఓడించి డెమోక్రాట్లు తమ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. డెమోక్రటిక్ ప్రైమరీ పోరులో ప్రతినిధి హేలీ స్టీవెన్స్పై గెలిచి సయేద్ నామినేషన్ సాధించారు. ఈ విజయంతో ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానంతో పాటు ఆయన సతీమణి డాక్టర్ సారా జుకాకు నేపథ్యంపై అందరి దృష్టి పడింది.
భారత్తో బలమైన ప్రేమానుబంధం: భట్కల్ మూలాలు
సారా జుకాకు అమెరికాలోనే పుట్టి పెరిగినప్పటికీ, ఆమె కుటుంబ మూలాలు భారతదేశంలోని కర్ణాటకలో ఉన్నాయి. మంగళూరుకు దాదాపు 140 కిలోమీటర్ల దూరంలోని తీరప్రాంత పట్టణం భట్కల్ సారా పూర్వీకుల స్వస్థలం.
సారా తాత జుకాకు షమ్షుద్దీన్ ఆ ప్రాంతంలో ప్రముఖ న్యాయవాదిగా, ప్రజాప్రతినిధిగా పేరుగాంచారు. 1950ల కాలంలో అప్పటి మైసూర్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బి.డి. జట్టి మంత్రివర్గంలో ఆయన ఉప ఆర్థిక మంత్రిగా సేవలందించారు. సారా తండ్రి డాక్టర్ తయ్యెబ్ జుకాకు భట్కల్లోనే పెరిగారు. బెంగళూరులో వైద్య విద్య పూర్తి చేసిన ఆయన, ఆ తర్వాత విదేశాలకు వెళ్లి మధ్యప్రాచ్యంలో కొద్దికాలం సేవలందించారు. 1980ల కాలంలో అమెరికాలోని మిచిగన్కు వెళ్లిన తయ్యెబ్, అక్కడే కిడ్నీ వైద్య నిపుణుడిగా (నెఫ్రాలజిస్ట్) స్థిరపడ్డారు.
మూడు ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యాభ్యాసం
డాక్టర్ సారా జుకాకు మానసిక వైద్య నిపుణురాలిగా (సైకియాట్రిస్ట్) సేవలందిస్తున్నారు. అమెరికా, బ్రిటన్లలోని మూడు అత్యున్నత విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఆమె చదువుకున్నారు.
మిచిగన్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి సోషియాలజీ, నియర్ ఈస్టర్న్ స్టడీస్లో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన సారా, ఆ తర్వాత బ్రిటన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి మాస్టర్స్ డిగ్రీ సాధించారు. అనంతరం ప్రఖ్యాత కొలంబియా యూనివర్సిటీకి చెందిన 'వాగెలోస్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ అండ్ సర్జన్స్' నుంచి 2015లో వైద్య పట్టా పూర్తి చేశారు. మిచిగన్లో మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో పనిచేసిన ఆమె, ప్రస్తుతం ఆన్ ఆర్బర్ ప్రాంతంలో సొంతంగా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ నిర్వహిస్తున్నారు. భర్త అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఎమ్మామా, సిరీన్లతో కలిసి ఆన్ ఆర్బర్లోనే నివసిస్తున్నారు.
కళాశాల రోజుల్లో మొదలైన ప్రేమాయణం
సారా, అబ్దుల్ ఎల్-సయేద్ల పరిచయం మిచిగన్ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే మొదలైంది. 2006లో క్యాంపస్ పత్రిక 'ది మిచిగన్ డైలీ' ప్రచురించిన కథనంలో వీరి వివాహ బంధం ప్రస్తావనకు వచ్చింది.
"నేను ఒక అమ్మాయిని మాత్రమే కలుస్తాను, ఆమెనే వివాహం చేసుకుంటాను అని ముందే నిశ్చయించుకున్నాను" అని తమ బంధం గురించి అప్పట్లో ఎల్-సయేద్ వెల్లడించారు. "ఒక వ్యక్తితో బంధానికి ఇది అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపమని భావిస్తాను. ఇది మధ్యలోని అనవసర నాటకాలకు తావులేకుండా చేస్తుంది" అని ఆయన ఆ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More