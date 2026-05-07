IRCTC Tour : ఐఆర్సీటీసీ కాఫీ విత్ కర్ణాటక టూర్.. హైదరాబాద్ టూ కూర్గ్, మైసూర్
IRCTC KOFFEE WITH KARNATAKA Tour : ఐఆర్సీటీసీ ఈ వేసవిలో ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను ఆపరేట్ చేస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి కూర్గ్, మైసూర్ ప్రాంతాలకు వెళ్లవచ్చు.
ఈ వేసవిలో చల్లని ప్రదేశానికి వెళ్లాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే కర్ణాటకలోని కూర్గ్ మిమ్మల్ని పిలుస్తోంది. అంతేకాదు పక్కనే ఉన్న మైసూర్ కూడా వెళ్లి రావొచ్చు. మిడిల్ క్లాస్ బడ్జెట్ ధరలో ఈ టూర్ను ఐఆర్సీటీసీ ఆపరేట్ చేస్తోంది. మే 13వ తేదీన టూర్ ప్రారంభం అవుతుంది. 5 రాత్రులు, 6 రోజుల టూర్ ప్యాకేజీ ఇది. ప్రతీ బుధవారం ఈ టూర్ ఉంటుంది.
డే 1
కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ నుండి 19:05 గంటలకు రైలు నెం. 12785 (కాచిగూడ-మైసూరు ఎక్స్ప్రెస్)లో బయలుదేరుతారు. రాత్రి ప్రయాణం చేస్తారు.
డే 2
ఉదయం 09:30 గంటలకు మైసూరు చేరుకుంటారు. కూర్గ్కు ప్రయాణం (115 కి.మీ.) చేస్తారు. మధ్యాహ్నానికి కూర్గ్ చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత హోటల్లో చెక్-ఇన్ చేస్తారు. అబ్బే జలపాతం, ఓంకారేశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. రాత్రి కూర్గ్లోనే బస చేస్తారు.
డే 3
హోటల్లో అల్పాహారం చేస్తారు. తలకావేరి, భాగమండలాన్ని సందర్శిస్తారు. మధ్యాహ్నం రాజా సీట్ను సందర్శిస్తారు. రాత్రి కూర్గ్లోనే బస చేయాల్సి ఉంటుంది. .
డే 4
హోటల్లో అల్పాహారం చేస్తారు. చెక్-అవుట్ చేసి మైసూరుకు బయలుదేరుతారు. మార్గమధ్యంలో కావేరి నిసర్గధామం, టిబెటన్ మఠాన్ని సందర్శిస్తారు. తరువాత బృందావన్ గార్డెన్స్కు వెళ్తారు. హోటల్లో చెక్-ఇన్ చేసి రాత్రి మైసూరులో బస చేస్తారు.
డే 5
హోటల్లో అల్పాహారం చేసి చెక్ అవుట్ చేస్తారు. చాముండి కొండలు, మైసూరు ప్యాలెస్ను సందర్శిస్తారు. మధ్యాహ్నం 15:15 గంటలకు రైలు నెం.12786 ఎక్కడానికి మైసూరు రైల్వే స్టేషన్లో దింపుతారు. రాత్రి ప్రయాణం చేస్తారు.
డే 6
ఉదయం 05:40 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకుంటారు.
టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు
కంఫర్ట్(3ఏసీ) సింగిల్ షేరింగ్ ధర రూ.35110, ట్విన్ షేరింగ్ రూ.19750, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.15400, చైల్డ్ విత్ బెడ్ రూ.10950, చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ రూ.9700గా ఉంది.
స్టాండర్డ్(ఎస్ఎల్) సింగిల్ షేరింగ్ రూ.33080, ట్విన్ షేరింగ్ రూ.17720, ట్రిపుల్ షేరింగ్ రూ.13370, చైల్డ్ విత్ బెడ్ రూ.8920, చైల్డ్ వితౌట్ బెడ్ రూ.7670గా ఉంది.
పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ www.irctctourism.com సందర్శించండి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.