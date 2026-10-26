శిశువుల ఆహారంలో చక్కెర వద్దు: తొలి 6 నెలలు ఎందుకు కీలకమంటే?
తొలి 6 నెలల్లో పసిపిల్లల పెరుగుదలకు పోషకాహారం ఎంతో ముఖ్యం. శిశువుల ఆహారంలో చక్కెర (యాడెడ్ షుగర్) కలపడం వల్ల కలిగే నష్టాలు, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ కొత్త మార్గదర్శకాలు, తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ నిపుణులు డాక్టర్ బి. ప్రశాంత్ బాబు అందించిన సమగ్ర విశ్లేషణ.
పసిపిల్లల శారీరక, మానసిక వికాసానికి జీవితంలో తొలి ఆరు నెలల కాలం అత్యంత కీలకమైనది. ఈ సమయంలో పిల్లల మెదడు, శరీరం, రోగనిరోధక వ్యవస్థ సక్రమంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవసరమైన సరైన పోషకాహారం అందించాల్సి ఉంటుంది. తల్లిపాలు శిశువుకు కావలసిన అన్ని పోషకాలను, శక్తినిచ్చే సహజసిద్ధమైన 'లాక్టోజ్' అనే చక్కెరను అందిస్తాయి. తల్లిపాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో లేదా అదనపు ఆహారం అవసరమైనప్పుడు వైద్యుల సలహా మేరకు సరైన ఇన్ఫాంట్ ఫార్ములా అందించాలి. అయితే, పసిపిల్లల ఆహారంలో అనవసరమైన చక్కెరలను (Added Sugar) కలపడమే ఇప్పుడు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోందని హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రీషియన్, నియోనాటాలజిస్ట్ డాక్టర్ బి. ప్రశాంత్ బాబు స్పష్టం చేశారు.
అదనపు చక్కెరను ఎందుకు నివారించాలి?
పసిపిల్లలకు అందించే ఆహారంలో అదనపు చక్కెరను నివారించడం వెనుక పలు కీలక కారణాలు ఉన్నాయని డాక్టర్ ప్రశాంత్ బాబు వివరించారు.
పోషకాల కొరత: పసిపిల్లల కడుపు చాలా చిన్నది, కానీ వారి పెరుగుదలకు అవసరమైన పోషకాల పరిమాణం ఎక్కువ. ఆహారంలో కృత్రిమంగా లేదా అదనంగా పంచదార కలపడం వల్ల కేవలం కెలొరీలు మాత్రమే అందుతాయి తప్ప ప్రోటీన్, మంచి కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాల వంటి ఆవశ్యక పోషకాలు లభించవు. పిల్లల ఆరోగ్యకరమైన పెరుగుదలకు తీపి కంటే పోషకాలతో కూడిన ఆహారమే ముఖ్యం.
రుచి ప్రాధాన్యతలు మారే ప్రమాదం: పిల్లలకు సహజంగానే తీపి రుచి పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువ. పెరిగే క్రమంలో తరచూ బాగా తీపిగా ఉండే ఆహారాన్ని తినిపిస్తే, వారి రుచి ప్రాధాన్యతలు మారిపోతాయి. ఆరు నెలల తర్వాత ఇచ్చే అనుబంధ ఆహారంలో కాయగూరలు, ఇతర సహజమైన రుచులను అలవాటు చేస్తే పిల్లలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని ఇష్టపడతారు.
దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు: చిన్నతనంలో అదనపు చక్కెర ఉండే ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల అనవసరమైన కేలరీలు చేరి, బరువు పెరగడం, పళ్ల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే ఒక నిర్దిష్ట ఉత్పత్తులలో చక్కెర ఉన్నంత మాత్రాన పిల్లలకు కచ్చితంగా స్థూలకాయం వస్తుందని చెప్పలేము. వారి పూర్తి ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ, కుటుంబ అలవాట్లు కూడా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని నిర్దేశిస్తాయి.
సహజ చక్కెర వర్సెస్ అదనపు చక్కెర: తల్లిపాలలో సహజంగా ఉండే లాక్టోజ్ వేరు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారంలో కలిపే చక్కెరలు వేరు. టేబుల్ షుగర్గా పిలిచే 'సుక్రోజ్', పండ్లలో లభించే 'ఫ్రక్టోజ్'లను ఇన్ఫాంట్ న్యూట్రిషన్ (శిశు పోషణ) విషయంలో ఒకేలా చూడకూడదు.
ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) ప్రతిపాదనలేంటి?
ఆరు నెలల లోపు పిల్లలకు ఇచ్చే ఆహార ఉత్పత్తులలో సుక్రోజ్, ఫ్రక్టోజ్ వంటి చక్కెరలను కలపడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలని ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం ఇది ముసాయిదా (Draft) ప్రతిపాదన దశలోనే ఉందని, ఇంకా తుది నిబంధనగా అమలులోకి రాలేదని గుర్తించాలి.
తల్లిదండ్రులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
- మొదటి 6 నెలలు పిల్లలకు కేవలం తల్లిపాలు మాత్రమే పట్టాలి. అవసరమైతే లాక్టేషన్ నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ ఫార్ములా మిల్క్ ఇవ్వాల్సి వస్తే, వైద్యుల (పీడియాట్రీషియన్) సలహాతో సరైన ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి. ఫార్ములా పాలలో నీళ్లు ఎక్కువ కలపడం, పంచదార చేర్చడం లేదా తయారీ పద్ధతులను మార్చడం వంటివి చేయకూడదు.
- వైద్యులు సూచిస్తే తప్ప కొత్తగా జన్మించిన పిల్లలకు పంచదార నీళ్లు, తేనె లేదా ఇతర ఆహారాలు ఇవ్వకూడదు. ముఖ్యంగా ఏడాది లోపు పిల్లలకు తేనె అస్సలు ఇవ్వకూడదు.
- ఆరు నెలలు పూర్తయిన తర్వాత తల్లిపాలు లేదా ఫార్ములా పాలతో పాటు ఎలాంటి పంచదార కలపకుండా వయస్సుకు తగ్గ అనుబంధ ఆహారాన్ని ప్రారంభించాలి.
పిల్లలకు ఆరంభం నుంచే సరైన, సురక్షితమైన పోషకాహారాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. శిశువుల పెరుగుదల, ఆహారం లేదా ఫార్ములా ఎంపికపై ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెంటనే పిల్లల వైద్యులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.
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