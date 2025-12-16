Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి ఏం తినాలి? డాక్టర్ సూచిస్తున్న జాబితా ఇదీ

    థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి తీసుకోవాల్సిన ఆహారాల జాబితాను ఫిజిషియన్ డాక్టర్ మనోజ్ విత్లానీ సూచించారు. సంబంధిత వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.

    Published on: Dec 16, 2025 4:13 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    థైరాయిడ్ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే మీరు తీసుకునే ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ గ్రంథి పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవచ్చని అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ మనోజ్ విత్లానీ వివరిస్తున్నారు. మన శరీర మెటబాలిజం (జీవక్రియ), ఎదుగుదల మరియు శక్తి స్థాయిలను నియంత్రించడంలో థైరాయిడ్ గ్రంథి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

    థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి ఏం తినాలి? (Freepik)
    థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి ఏం తినాలి? (Freepik)

    ఆరోగ్యకరమైన థైరాయిడ్ కోసం డాక్టర్ విత్లానీ సూచించిన ఆహార నియమాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలు:

    1. అయోడిన్ కలిగిన పదార్థాలు:

    థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి అయోడిన్ అత్యంత కీలకం. దీని లోపం వల్ల జీవక్రియ మందగిస్తుంది.

    ఏం తినాలి: అయోడైజ్డ్ ఉప్పు, పాల ఉత్పత్తులు, గుడ్లు, సీవీడ్ (seaweed).

    2. సెలీనియం:

    ఇది థైరాయిడ్ హార్మోన్లను (T4 నుండి T3 గా) క్రియాశీల రూపంలోకి మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.

    ఏం తినాలి: బ్రెజిల్ నట్స్, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, చేపలు, తృణధాన్యాలు.

    3. జింక్:

    హార్మోన్ల నియంత్రణకు, రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి జింక్ అవసరం.

    ఏం తినాలి: గుమ్మడి గింజలు, శనగలు, పప్పు ధాన్యాలు, బాదం.

    4. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు:

    థైరాయిడ్ గ్రంథి వాపు (inflammation) తగ్గించడానికి ఇవి తోడ్పడతాయి.

    ఏం తినాలి: బెర్రీలు, టమోటాలు, పాలకూర, బెల్ పెప్పర్స్, క్యారెట్లు.

    సమతుల్య ఆహారం కోసం మరిన్ని సూచనలు:

    ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు: హార్మోన్ల సమతుల్యత కోసం అవకాడో, ఆలివ్ ఆయిల్, వాల్ నట్స్ మరియు సాల్మన్ వంటి చేపలను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.

    లీన్ ప్రోటీన్లు: చికెన్, పనీర్, పప్పు దినుసులు కండరాల క్షీణతను అరికట్టి మెటబాలిజంను పెంచుతాయి.

    తృణధాన్యాలు: ఓట్స్, క్వినోవా వంటివి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి రోజంతా శక్తిని ఇస్తాయి.

    జాగ్రత్తలు: అయోడిన్ లోపం ఉన్నవారు సోయా ఉత్పత్తులు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం, పచ్చిగా ఉండే క్యాబేజీ, బ్రోకలీ వంటి కూరగాయలను పరిమితంగా తీసుకోవాలని డాక్టర్ సూచిస్తున్నారు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. థైరాయిడ్ సమస్యలు తీవ్రంగా ఉంటే కచ్చితంగా వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి చికిత్స పొందాలి.)

    News/Lifestyle/థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి ఏం తినాలి? డాక్టర్ సూచిస్తున్న జాబితా ఇదీ
    News/Lifestyle/థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి ఏం తినాలి? డాక్టర్ సూచిస్తున్న జాబితా ఇదీ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes