    గుండె జబ్బుల నిర్ధారణలో సరికొత్త విప్లవం: చిన్న రక్తనాళాల సమస్యను పట్టేయనున్న ఏఐ

    గుండెలోని అతిచిన్న రక్తనాళాల్లో వచ్చే సమస్యలను (CMVD) గుర్తించేందుకు మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు సరికొత్త ఏఐ మోడల్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. సాధారణ పరీక్షల్లో దొరకని ఈ వ్యాధిని ఈ ఏఐ ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    Published on: Dec 18, 2025 2:54 PM IST
    By HT Telugu Desk
    గుండెపోటు అనగానే మనకు వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేది గుండెకు రక్తాన్ని సరఫరా చేసే పెద్ద రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు (Blocks). కానీ, కంటికి కనిపించని అతిచిన్న రక్తనాళాల్లో సమస్య ఉంటే గుర్తించడం చాలా కష్టం. ఇలాంటి క్లిష్టమైన సమస్యను కూడా అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో గుర్తించేలా మిచిగాన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు ఒక సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడల్‌ను రూపొందించారు. వైద్య రంగంలో ఇది ఒక అద్భుతమైన ముందడుగు అని నిపుణులు ప్రశంసిస్తున్నారు.

    గుండె జబ్బుల నిర్ధారణలో సరికొత్త విప్లవం: చిన్న రక్తనాళాల సమస్యను పట్టేయనున్న ఏఐ (Pexels)
    గుండె జబ్బుల నిర్ధారణలో సరికొత్త విప్లవం: చిన్న రక్తనాళాల సమస్యను పట్టేయనున్న ఏఐ (Pexels)

    ఏమిటి ఈ CMVD?

    కరోనరీ మైక్రోవాస్కులర్ డిస్ఫంక్షన్ (CMVD) అనేది గుండె కండరాలకు రక్తాన్ని చేరవేసే అతిచిన్న రక్తనాళాలకు సంబంధించిన వ్యాధి. ఏటా సుమారు 1.4 కోట్ల మంది గుండెనొప్పితో ఆసుపత్రులకు వస్తుంటారు. వీరిలో చాలా మందికి ఆంజియోగ్రామ్ (Angiogram) చేసినప్పుడు రిపోర్టులు ‘క్లియర్’ అని వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆంజియోగ్రామ్ కేవలం పెద్ద రక్తనాళాలను మాత్రమే చూపగలదు.

    "ఎమర్జెన్సీ వార్డుకు వచ్చే రోగుల్లో ఈ సమస్యను గుర్తించడం చాలా కష్టం. రిపోర్టులు సాధారణంగా ఉండటంతో వైద్యులు కూడా దీనిని తరచుగా మిస్ చేస్తుంటారు" అని కార్డియాలజీ ప్రొఫెసర్ వెంకటేష్ ఎల్. మూర్తి వివరించారు. ఈ చిరు రక్తనాళాల్లో సమస్య ఉంటే గుండెకు రక్త ప్రసరణ తగ్గి, తీవ్రమైన గుండెనొప్పి (Angina) రావడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కూడా పెరుగుతుంది.

    ఏఐ ఎలా పనిచేస్తుంది?

    సాధారణంగా ఈ వ్యాధిని గుర్తించడానికి 'పీఈటీ' (PET) ఇమేజింగ్ వంటి అత్యంత ఖరీదైన పరీక్షలు అవసరం. అయితే, పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేసిన ఈ EKG-AI మోడల్ మాత్రం గుండె యొక్క విద్యుత్ తరంగాల భాషను (Electrical language of the heart) మనిషి ప్రమేయం లేకుండానే అర్థం చేసుకుంటుంది.

    శిక్షణ: ఈ ఏఐకి వేల సంఖ్యలో రోగుల ఈసీజీ (ECG/EKG), పీఈటీ డేటాతో శిక్షణ ఇచ్చారు.

    ఖచ్చితత్వం: వయస్సు, లింగం వంటి 12 రకాల ఆరోగ్య అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఈ ఏఐ అత్యంత ఖచ్చితమైన విశ్లేషణను అందిస్తుంది.

    రోగులకు, చిన్న ఆసుపత్రులకు వరం

    ఈ కొత్త సాంకేతికత వల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. శరీరంలోకి ఎటువంటి పరికరాలు పంపాల్సిన అవసరం లేని (Non-invasive) పద్ధతి. "పెద్ద పెద్ద స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు లేని చోట లేదా వనరులు తక్కువగా ఉన్న ఆసుపత్రులలో కూడా ఈ ఏఐ మోడల్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. దీనివల్ల సామాన్యులకు కూడా అత్యాధునిక వైద్యం అందుబాటులోకి వస్తుంది" అని ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ సాషా ఎన్. గుణవర్ధన పేర్కొన్నారు.

    ముఖ్య లక్షణాలు: వీటిని గమనించండి

    • కనీసం 10 నిమిషాల పాటు వేధించే గుండెనొప్పి (Angina) ప్రధాన లక్షణం.
    • తరచుగా నీరసం, తల తిరగడం వంటివి కూడా ఉండవచ్చు.
    • ఒకవేళ ఆంజియోగ్రామ్ క్లియర్ గా ఉన్నా గుండెనొప్పి తగ్గకపోతే, అది CMVD కావచ్చు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. గుండెకు సంబంధించిన ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.)

