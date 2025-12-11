చలికాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎందుకు పెరుగుతుంది? కార్డియాలజిస్ట్ విశ్లేషణ
ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గినప్పుడు గుండెపోటు కేసులు పెరుగుతుంటాయి. శరీర అంతర్గత వ్యవస్థల్లో మార్పులు గుండెపై భారాన్ని పెంచుతాయి. ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ నవీన్ అగర్వాల్... చలికాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం పెరగడానికి గల ఆరు కారణాలను, గుండెను రక్షించుకోవడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు.
చలికాలం వచ్చిందంటే వాతావరణమే కాదు, మన శరీరం లోపల కూడా అనేక మార్పులు జరుగుతాయి. ఈ మార్పులు గుండెపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. రక్త ప్రవాహం మారడం నుండి జీవనశైలి మార్పుల వరకు... ఈ కారణాలన్నీ గుండె సంబంధిత ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా పెంచుతాయి. అందుకే ఈ సీజన్లో గుండె ఆరోగ్యంపై అప్రమత్తంగా ఉండటం, ఏమాత్రం తేడా అనిపించినా వైద్య సహాయం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ప్రముఖ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్, అడ్వాన్స్డ్ హార్ట్ ప్రొసీజర్లలో నిపుణులైన డాక్టర్ నవీన్ అగర్వాల్... చలికాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం పెరగడానికి గల ఆరు కీలక కారణాలను వివరించారు. డిసెంబర్ 8న ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియోలో, చలికి శరీరం సహజంగా స్పందించే విధానాలు, కాలానుగుణ జీవనశైలి మార్పులు గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని ఎలా పెంచుతాయో ఆయన వివరించారు.
చలికాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం పెరగడానికి 6 ప్రధాన కారణాలు
చలికాలంలో ఉష్ణోగ్రతలకు అనుగుణంగా మారడానికి శరీరంలోని కొన్ని యంత్రాంగాలు సహజంగానే మారుతాయి. రక్తపోటులో మార్పులు, రక్తం గడ్డకట్టే స్వభావం పెరగడం, రక్తనాళాల మందం పెరగడం వంటివి ఈ మార్పులలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పరోక్షంగా గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని డాక్టర్ అగర్వాల్ వివరించారు.
1. రక్తనాళాలు సంకోచించడం (Blood Vessels Constrict)
"చలి వాతావరణం కారణంగా, మీ గుండెలోని రక్తనాళాలు సంకోచిస్తాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు సహజంగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు మీ గుండె అదనంగా రక్తాన్ని పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే అది మరింత కష్టపడాలి. దీనివల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది" అని డాక్టర్ అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు. చలికి అనుగుణంగా ఉండటానికి రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
2. రక్తం గడ్డకట్టే ధోరణి పెరుగుదల (Increased Clotting Tendency)
చలికాలంలో రక్తం గడ్డకట్టే సహజ స్వభావం పెరుగుతుందని కార్డియాలజిస్ట్ నొక్కి చెప్పారు. రక్తం చిక్కగా మారడం, గడ్డకట్టడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉండటం గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది. "చలికాలంలో, మీ రక్తం గడ్డకట్టే ధోరణి పెరుగుతుంది. రక్తం కొద్దిగా చిక్కగా లేదా జిగటగా మారుతుంది. ఇది సమస్యలకు దారితీయవచ్చు" అని ఆయన తెలిపారు.
3. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు (Viral Infections)
చలికాలం వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఉధృతంగా ఉండే సీజన్ అని డాక్టర్ అగర్వాల్ గుర్తించారు. "ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని బలహీనపరుస్తాయి. అదే సమయంలో, శరీరంలో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ లేదా వాపు (Inflammation) ఏర్పడినప్పుడు రక్తం గడ్డకట్టే ధోరణి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కూడా గుండెపోటు ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుంది" అని ఆయన వివరించారు.
4. నీరు తక్కువగా తీసుకోవడం (Reduced Hydration)
చలికాలంలో చాలా మంది నీరు తక్కువగా తాగుతుంటారు. దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్ (Dehydration) ఏర్పడుతుంది. "శరీరంలో నీరు తగ్గడం వల్ల రక్తం చిక్కగా మారుతుంది. రక్తం చిక్కగా మారితే, దాన్ని సమర్థవంతంగా పంప్ చేయడానికి గుండెకు ఎక్కువ కష్టం అవుతుంది. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా గుండెపోటు లేదా కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది" అని ఆయన సూచించారు.
5. శారీరక శ్రమ తగ్గడం (Reduced Physical Activity)
సాధారణంగా వ్యాయామం, శారీరక కదలికలు గుండె ఆరోగ్యానికి గొప్ప రక్షణగా పనిచేస్తాయి. కానీ చలికాలంలో చాలామంది ఇంట్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు, శారీరక శ్రమను తగ్గిస్తారు. "శారీరక శ్రమ తగ్గడం వల్ల రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది. ఇది గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాన్ని కూడా పెంచుతుంది" అని డాక్టర్ అగర్వాల్ చెప్పారు.
6. అధిక కొవ్వు పదార్థాలు (High-Fat Foods)
చలిని తట్టుకోవడానికి, ప్రజలు సహజంగానే వెచ్చగా ఉండే, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు, పానీయాలను ఎక్కువగా తీసుకుంటారు. "చలికాలంలో ప్రజలు ఎక్కువ కొవ్వు పదార్థాలు, పానీయాలను తీసుకుంటారు. ఇది కూడా శరీరంలో రక్తం గడ్డకట్టే ధోరణిని పెంచుతుంది" అని డాక్టర్ అగర్వాల్ నొక్కి చెప్పారు.
(పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది నిపుణుల వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఈ సమాచారం సోషల్ మీడియాలోని యూజర్-జనరేటెడ్ కంటెంట్ ఆధారంగా ప్రచురితమైంది. ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే లేదా వైద్యపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం అత్యంత ముఖ్యం.)