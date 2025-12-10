Edit Profile
    గుండె దడ ఆందోళన కలిగిస్తోందా? తగ్గించుకోవడానికి కార్డియాలజిస్ట్ 5 చిట్కాలు

    Published on: Dec 10, 2025 12:55 PM IST
By HT Telugu Desk 

    Published on: Dec 10, 2025 12:55 PM IST
    By HT Telugu Desk
    మీ గుండె వేగం అదుపు తప్పినప్పుడు భయమేస్తుంది. కానీ, గుండెదడ (Palpitations) చాలావరకు ప్రమాదకరం కాదు. ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ యారనోవ్ 5 వ్యూహాలను పంచుకున్నారు.

    గుండె దడ ఆందోళన కలిగిస్తోందా? తగ్గించుకోవడానికి కార్డియాలజిస్ట్ 5 చిట్కాలు (Pexel)
    గుండె దడ ఆందోళన కలిగిస్తోందా? తగ్గించుకోవడానికి కార్డియాలజిస్ట్ 5 చిట్కాలు (Pexel)

    అకస్మాత్తుగా ఛాతీలో ఏదో దడదడలాడినట్లు, దేనినో కోల్పోయినట్లు అనిపిస్తే చాలా భయమేస్తుంది. ఆందోళనగా లేదా అధిక ఒత్తిడితో ఉన్నప్పుడు ఈ అనుభూతి మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, చాలా సందర్భాలలో ఇది గుండె బలహీనతకు సంకేతం కాదు. గుండెదడ (Palpitations) అనేది తరచుగా ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా అలసట సమయంలో అడ్రినలిన్ (Adrenaline) పెరగడం వల్ల కలుగుతుంది. కాబట్టి, ఇది గుండెకు సంబంధించిన ప్రమాదకర సంఘటన కాకుండా, శరీరం ఇచ్చే ఒక సహజ ప్రతిస్పందన మాత్రమే.

    ముఖ్యంగా, ఆ సమయంలో ప్రశాంతంగా ఉండటం, మీ వ్యవస్థను శాంతపరచడం, ఆ అనుభూతిని ప్రేరేపిస్తున్న కారణాన్ని గుర్తించడం చాలా అవసరం. అడ్వాన్స్‌డ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, మెకానికల్ సర్క్యులేటరీ సపోర్ట్‌లో నిపుణుడైన కార్డియాలజిస్ట్, హార్ట్-ట్రాన్స్‌ప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ డిమిత్రి యారనోవ్, గుండెదడను తగ్గించుకోవడానికి మార్గాలను పంచుకున్నారు.

    డిసెంబర్ 8న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో డాక్టర్ యారనోవ్ గుండెదడ సాధారణంగా హానికరమైనది కాదని, ఒత్తిడికి శరీరం ఇచ్చే ప్రతిస్పందన అని వివరించారు. అయినప్పటికీ, ఇతర ఆందోళన కలిగించే లక్షణాలు (ఉదా: ఛాతీ నొప్పి) ఉన్నట్లయితే వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

    “గుండెదడ చాలా నాటకీయంగా అనిపిస్తుంది. మీ గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోయినట్లు, రెపరెపలాడినట్లు లేదా ఎక్కడి నుంచో ఈల వేసినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ నేను నా రోగులకు చెప్పేది ఇదే: చాలా వరకు గుండెదడ మీ గుండె ఫెయిల్ అయినప్పుడు కాదు, మీ శరీరం ప్రతిస్పందించినప్పుడు వస్తుంది” అని ఆయన వివరించారు.

    డాక్టర్ యారనోవ్ గుండె దడను తగ్గించుకోవడానికి ఐదు మార్గాలను సూచించారు.

    1. నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకోండి

    నెమ్మదిగా, లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల ఛాతీలో రెపరెపలాడటాన్ని నియంత్రించవచ్చు. “నియంత్రిత శ్వాసను నెమ్మదిగా బయటకు వదలడం వల్ల మీరు 'ఫైట్-ఆర్-ఫ్లైట్ (Fight-or-Flight)' మోడ్ నుండి బయటకు వచ్చి, మరేదానికంటే వేగంగా మీ గుండె లయను స్థిరపరుస్తుంది” అని డాక్టర్ యారనోవ్ వివరించారు.

    2. వేగల్ యుక్తులు (Vagal Maneuvers)

    క్రమరహిత గుండె లయను తగ్గించడానికి వేగస్ నరంను ప్రేరేపించే చర్యలు (వేగల్ యుక్తులు) చేయాలని డాక్టర్ యారనోవ్ సిఫార్సు చేస్తున్నారు. “వేగల్ యుక్తులు – కొద్దిగా కిందకు వంగడం లేదా ముఖంపై చల్లటి నీటిని చల్లుకోవడం వంటివి – ఈ అనుభూతిని ప్రేరేపిస్తున్న అడ్రినలిన్ లూప్‌ను అడ్డుకోగలవు” అని ఆయన హైలైట్ చేశారు.

    3. ప్రేరేపణను (Trigger) కనుగొనండి

    గుండెదడ వివిధ కారణాల వల్ల సంభవించవచ్చు. దానికి దారి తీస్తున్న ప్రేరేపణను గుర్తించడం ద్వారా మూలకారణాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఆ కారణాన్ని తొలగించినప్పుడు, గుండెదడ దానంతటదే తగ్గుతుంది. “కెఫిన్, ఆల్కహాల్, నికోటిన్, ఒత్తిడి, సరిగా నిద్ర లేకపోవడం, డీహైడ్రేషన్, మసాలా ఆహారాలు – మీ గుండె దడదడలాడటానికి దాదాపు ఎప్పుడూ ఒక కారణం ఉంటుంది. ఆ కారణాన్ని తొలగించండి, గుండెదడ మాయమవుతుంది” అని డాక్టర్ వివరించారు.

    4. రీహైడ్రేట్ చేయండి (శరీరంలో నీటి స్థాయిని పెంచండి)

    డీహైడ్రేషన్ (శరీరంలో ద్రవం, నీటి శాతం తగ్గడం), అలాగే తక్కువ ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలు గుండెదడకు సాధారణ కారణాలుగా ఉంటాయి. అందుకే సకాలంలో శరీరంలో ద్రవ స్థాయిని పెంచడం వల్ల మీ గుండె లయను స్థిరంగా ఉంచవచ్చు. “తక్కువ ద్రవాలు లేదా ఎలక్ట్రోలైట్స్ గుండెను చికాకు పెడతాయి. నేను చూసే 'రాండమ్' గుండెదడ కేసుల్లో సగం, వాస్తవానికి డీహైడ్రేషన్ వల్ల వచ్చినవే” అని డాక్టర్ యారనోవ్ ఎత్తి చూపారు.

    5. ప్రశాంతంగా ఉండండి

    మీరు ప్రశాంతంగా, సంయమనంతో ఉండటం వల్ల గుండెదడను తగ్గించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే, ఇది అడ్రినలిన్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. తద్వారా ఒత్తిడి హార్మోన్ల పెరుగుదల గుండె కొట్టుకోవడాన్ని మరింత పెంచకుండా నిరోధిస్తుంది. “అడ్రినలిన్ వల్ల వచ్చే గుండెదడ భయానకంగా అనిపించవచ్చు. కానీ అవి చాలా అరుదుగా ప్రమాదకరమైనవి. అయితే, ఛాతీ నొప్పి, మూర్ఛ, శ్వాస ఆడకపోవడం వంటివి ఉంటే లేదా దడ పదేపదే వస్తుంటే, వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి” అని డాక్టర్ యారనోవ్ సూచించారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారాన్ని అందించడానికి మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఈ సమాచారం సోషల్ మీడియాలో యూజర్ సృష్టించిన కంటెంట్ ఆధారంగా ప్రచురితమైంది.)

