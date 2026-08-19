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    Quote of the Day: మానవత్వమే ఏకైక కులం: ఐశ్వర్యా రాయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

    కులాలు, మతాల కంటే మానవత్వమే గొప్పదని సినీ నటి ఐశ్వర్యా రాయ్ బచ్చన్ వ్యాఖ్యానించారు. శ్రీ సత్యసాయి బాబా బోధనలను గుర్తుచేసుకుంటూ ఆమె పంచుకున్న సందేశం నెటిజన్ల హృదయాలను ఆకట్టుకుంటోంది.

    Published on: Aug 19, 2026, 07:02:05 IST
    By HT Telugu Desk
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    సమాజంలో కులం, మతం, భాష పేరుతో విభేదాలు పెరుగుతున్న తరుణంలో మాజీ ప్రపంచ సుందరి, సినీ నటి ఐశ్వర్యా రాయ్ బచ్చన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. మనుషులను వేరుచేసే సరిహద్దులను చెరిపేసి, మానవత్వాన్ని చాటిచెప్పేలా ఆమె పంచుకున్న సందేశం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

    Quote of the Day: మానవత్వమే ఏకైక కులం: ఐశ్వర్యా రాయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
    Quote of the Day: మానవత్వమే ఏకైక కులం: ఐశ్వర్యా రాయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

    పుట్టపర్తి వేదికగా ఐశ్వర్య సందేశం

    శ్రీ సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గత ఏడాది పుట్టపర్తిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఐశ్వర్యా రాయ్ ప్రసంగించారు. సత్య సాయిబాబా బోధించిన ప్రేమ, సేవా గుణాలను స్మరించుకుంటూ మానవ సంబంధాల ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. "మానవత్వమే ఏకైక కులం; ప్రేమే ఏకైక మతం; హృదయ భాషే ఏకైక భాష; దేవుడొక్కడే, ఆయన సర్వాంతర్యామి" అని ఐశ్వర్యా రాయ్ పేర్కొన్నారు.

    ఈ మాటల అంతరార్థమేమిటి?

    మనుషులను వేరుచేసే సంకెళ్లను తెంచుకుని, సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరినీ అనుసంధానించే మానవత్వాన్ని గుర్తించాలని ఈ వ్యాఖ్యల ముఖ్య ఉద్దేశం. వైవిధ్యభరితమైన భారతదేశంలో కులాలు, మతాలు, ప్రాంతీయ భాషలు సంస్కృతిలో భాగమైనప్పటికీ... అవే విద్వేషాలకు కారణం కాకూడదని ఐశ్వర్యారాయ్ స్పష్టం చేశారు.

    వ్యక్తి సమాజంలో పొందే గౌరవాన్ని లేదా అర్హతను నిర్ణయించే సాధనంగా కులాన్ని చూడకూడదని 'మానవత్వమే ఏకైక కులం' అనే మాట మనకు గుర్తుచేస్తుంది. అలాగే మతపరమైన వ్యత్యాసాల కంటే ఇతరుల పట్ల సానుభూతి, కరుణ, గౌరవం చూపించడమే అసలైన ధర్మమని ఈ సందేశం చాటుతోంది.

    నేటి సమాజానికి ఎంతో అవసరం

    కులాంతర వ్యత్యాసాలు, మతపరమైన విభజనలు తరచూ వివాదాలకు దారితీస్తున్న తరుణంలో ఐశ్వర్య సందేశం ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మనకంటే భిన్నమైన ఆలోచనలు, అలవాట్లు ఉన్నవారిని కూడా మనుషులుగా గౌరవించాలనే సరళమైన, శక్తివంతమైన సూత్రాన్ని ఇది నొక్కిచెబుతోంది. బాహ్య గుర్తింపుల కంటే ముందు మనమంతా మనుషులమనే భావన పెరిగినప్పుడే సమాజంలో శాంతి సాధ్యమవుతుందనేది ఈ వ్యాఖ్యల సారాంశం.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మానవత్వమే ఏకైక కులం: ఐశ్వర్యా రాయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: మానవత్వమే ఏకైక కులం: ఐశ్వర్యా రాయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
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