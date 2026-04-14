    అంబేడ్కర్ జయంతి: భావి తరాలకు వెలుగు బాబాసాహెబ్ మాటలు

    అంబేడ్కర్ 135వ జయంతి సందర్భంగా ఆయన అత్యంత శక్తివంతమైన కోట్స్, జీవిత సందేశాలు తెలుగులో చదవండి. విద్య, సమానత్వం, మహిళా సాధికారతపై బాబాసాహెబ్ మాటలు.

    Published on: Apr 14, 2026 10:16 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    ఏప్రిల్ 14 — ఈ తేదీకి భారత్‌లో ప్రత్యేక స్థానముంది. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ భీమ్‌రావ్ అంబేడ్కర్ 135వ జయంతి ఈరోజు. 1891లో మధ్యప్రదేశ్‌లోని మౌలో జన్మించి, కులవివక్షను జయించి, కోట్లాది మంది జీవితాలను మార్చిన బాబాసాహెబ్ మాటలు నేటికీ సభల్లో మారుమోగుతున్నాయి, గోడలపై రాసే నినాదాలవుతున్నాయి.

    "చదువుకోండి, ఆందోళన చేయండి, సంఘటితమవండి"

    అంబేడ్కర్ ఇచ్చిన ఈ ముప్పయి అక్షరాల నినాదం లక్షల మంది జీవితాలను తిరిగి రాసింది. చదువు ద్వారా చైతన్యం, చైతన్యం ద్వారా ఐక్యత, ఐక్యత ద్వారా మార్పు.. ఈ మూడు మెట్లనూ ఒక్క వాక్యంలో బాబాసాహెబ్ నిర్వచించారు. అంబేడ్కర్ స్వయంగా 64 విషయాల్లో డిగ్రీలు, డిప్లొమాలు పొందారు. జ్ఞానమే ఆయుధంగా వ్యవస్థతో పోరాడారు.

    మహిళా పురోగతిని కొలమానంగా చూపిన దార్శనికుడు

    "ఒక సమాజం ఎంత ముందుకు వెళ్లిందో తెలుసుకోవాలంటే.. ఆ సమాజంలోని మహిళలు ఎక్కడ ఉన్నారో చూడండి" — ఈ మాటలు దశాబ్దాల ముందే మహిళా సాధికారతను సమాజ సూచికగా నిర్వచించాయి. ఇది ఒక రాజకీయ నేత మాట కాదు.. ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త చేసిన సూక్ష్మ పరిశీలన.

    జ్ఞానమే జీవిత అంతిమ లక్ష్యం

    "మనస్సు వికసించడమే మానవ జీవిత పరమావధి" అని అంబేడ్కర్ చెప్పారు. ఈ మాటల్లో కేవలం తాత్విక సందేశం మాత్రమే కాదు.. అజ్ఞానమే అన్ని వివక్షలకూ మూలమని, జ్ఞానమే దానికి ఏకైక చికిత్స అని ఆయన నమ్మారు.

    స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం — రాజ్యాంగంలో జీవం పోశారు

    "స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం బోధించే మతాన్ని నేను ఇష్టపడతాను" అని అంబేడ్కర్ చెప్పారు. ఆ మూడు విలువలనే రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు. భారత మొదటి న్యాయ మంత్రిగా ప్రతి పౌరుడికీ హక్కులు కల్పించిన ఆ రాజ్యాంగం.. బాబాసాహెబ్ సజీవ వారసత్వం.

    హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఈరోజు వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి, ర్యాలీలు నిర్వహించి, యువత బాబాసాహెబ్ కు నివాళులర్పిస్తున్నారు.

    135 ఏళ్ల తర్వాతా అంబేడ్కర్ మాటలు మరింత బలంగా మారుమోగుతున్నాయంటే — ఆ మాటల్లో శాశ్వతమైన సత్యముందని అర్థం.

    HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

