యాంటీ-వాలెంటైన్స్ వీక్: స్లాప్ డే నుంచి బ్రేకప్ డే వరకు పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే
Anti Valentines week 2026: ప్రేమికుల రోజు (Valentine's Day) సందడి ముగియగానే, ఇప్పుడు సింగిల్స్ వంతు వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 15 నుంచి 21 వరకు జరిగే 'యాంటీ-వాలెంటైన్స్ వీక్' విశేషాలు, ఏ రోజు ప్రాముఖ్యత ఏంటో ఈ కథనంలో పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
ప్రేమికుల రోజు హడావిడి ముగియగానే, ఒంటరిగా ఉండటాన్ని గర్వంగా చాటుకునే వారి కోసం 'యాంటీ-వాలెంటైన్స్ వీక్' మొదలైంది. ప్రేమలో లేని వారు లేదా పాత బంధాల నుంచి బయటపడాలని కోరుకునే వారు ఈ వారాన్ని సరదాగా జరుపుకుంటారు. ఫిబ్రవరి 15న 'స్లాప్ డే'తో మొదలై, ఫిబ్రవరి 21న 'బ్రేకప్ డే'తో ముగిసే ఈ ఏడు రోజుల ప్రయాణం ఆధునిక సంబంధాల్లోని వివిధ కోణాలను ఆవిష్కరిస్తుంది.
2026 యాంటీ-వాలెంటైన్స్ వీక్ పూర్తి జాబితా మీకోసం:
1. స్లాప్ డే (Slap Day) – ఫిబ్రవరి 15
వాలెంటైన్స్ వీక్ మరుసటి రోజే ఈ వారం మొదలవుతుంది. అయితే ఇది భౌతిక దాడి కోసం ఉద్దేశించినది కాదు. గతాన్ని, ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని బాధించిన పాత జ్ఞాపకాలను ఒక 'చెంపదెబ్బ'తో వదిలించుకోవాలని దీని అర్థం. మిమ్మల్ని నొప్పించిన మాజీ భాగస్వాముల జ్ఞాపకాలను డిలీట్ చేయడానికి, ఆ నెగెటివిటీ నుంచి బయటపడటానికి ఇదొక మంచి అవకాశం.
2. కిక్ డే (Kick Day) – ఫిబ్రవరి 16
మనసులో గూడుకట్టుకున్న పాత బాధలను 'కిక్' చేసి బయటకు పంపే రోజే ఈ కిక్ డే. గత బంధాలకు సంబంధించిన కానుకలను లేదా వస్తువులను పారేసి, కొత్త జీవితానికి నాంది పలకాలని ఈ రోజు సూచిస్తుంది. మీ ప్రశాంతతను దెబ్బతీసే ప్రతిదాన్ని జీవితం నుంచి తరిమికొట్టండి.
3. పెర్ఫ్యూమ్ డే (Perfume Day) – ఫిబ్రవరి 17
ఈ రోజు పూర్తిగా 'స్వయం ప్రేమ' (Self-love)కు అంకితం. ఇతరుల నుంచి బహుమతులు ఆశించకుండా, మీకు నచ్చిన మంచి పెర్ఫ్యూమ్ను మీరే కొనుక్కోండి. మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో, సంతోషంగా ఉంచుకోవడమే ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశం.
4. ఫ్లర్ట్ డే (Flirt Day) – ఫిబ్రవరి 18
సంకోచాలను వీడి కొత్త వారితో పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి ఇది సరైన రోజు. సరదాగా మాట్లాడటం, కొత్త స్నేహితులను కలవడం ద్వారా మీలోని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవచ్చు. జీవితాన్ని సీరియస్గా కాకుండా, కాస్త తేలికగా ఎంజాయ్ చేయమని ఫ్లర్ట్ డే చెబుతుంది.
5. కన్ఫెషన్ డే (Confession Day) – ఫిబ్రవరి 19
మనసులో మాటను నిర్మొహమాటంగా చెప్పేసే రోజు ఇది. ఎవరికైనా మీ ఇష్టాన్ని చెప్పాలన్నా లేదా ఎవరికైనా క్షమాపణలు చెప్పాలన్నా ఈ రోజును ఉపయోగించుకోండి. మనసులో భారాన్ని దించుకుని, నిజాయితీగా ఉండటమే ఈ రోజు విశేషం.
6. మిస్సింగ్ డే (Missing Day) – ఫిబ్రవరి 20
జీవితంలో మనం కోల్పోయిన వ్యక్తులను లేదా పాత స్నేహితులను గుర్తుచేసుకునే రోజు. అది మాజీ భాగస్వామి కావచ్చు లేదా దూరమైన స్నేహితుడు కావచ్చు. వారిని మిస్ అవుతున్నామనే భావనను అంగీకరించడం వల్ల మనసు తేలికపడుతుంది.
7. బ్రేకప్ డే (Breakup Day) – ఫిబ్రవరి 21
యాంటీ-వాలెంటైన్స్ వీక్లో చివరి రోజు 'బ్రేకప్ డే'. సరిపడని బంధంలో ఉంటూ నిత్యం బాధపడే కంటే, గౌరవంగా ఆ బంధం నుంచి బయటకు రావడమే మేలని ఈ రోజు గుర్తు చేస్తుంది. మీ ఆత్మగౌరవం కోసం తీసుకునే ధైర్యవంతమైన నిర్ణయం ఇది.