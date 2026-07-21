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    Quote of the Day: పాలకుల భక్తి ప్రదర్శనల వెనుక అసలు రహస్యమేంటి? అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పారు?

    పాలకుల భక్తి పారవశ్యం వెనుక లోతైన రాజకీయ వ్యూహాలు దాగి ఉంటాయని గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్ శతాబ్దాల కిందటే స్పష్టం చేశారు. నియంతలు తమ పాలనా లోపాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మతాన్ని, భక్తి ముసుగును ఆయుధంగా ఎలా వాడుకుంటారో ఆయన వివరించిన తీరు నేటి రాజకీయాలకు పక్కాగా సరిపోతుంది.

    Published on: Jul 21, 2026, 09:32:46 IST
    By HT Telugu Desk
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    ప్రజాస్వామ్యంలో లేదా ఏ రకమైన పాలనలోనైనా కొందరు నాయకులు ఉన్నట్లుండి విపరీతమైన దైవభక్తిని ప్రదర్శిస్తుంటారు. పెద్ద ఎత్తున పూజలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రచారాలు నిర్వహిస్తుంటారు. ఇది నిజంగా వారి అంతర్గత భక్తికి సంకేతమా? లేక విమర్శల నుంచి తప్పుకోవడానికి తొడుక్కున్న రాజకీయ రక్షణ కవచమా?

    పాలకుల భక్తి ప్రదర్శనల వెనుక అసలు రహస్యమేంటి? అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పారు?
    పాలకుల భక్తి ప్రదర్శనల వెనుక అసలు రహస్యమేంటి? అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పారు?

    గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్ చెప్పిన మాటలు ఈ ప్రశ్నకు సూటిగా సమాధానం ఇస్తున్నాయి. "ఒక నియంత తనకు తానుగా విపరీతమైన దైవభక్తి ఉన్నట్లు నటించాలి. పాలకుడు దైవభీతి గలవాడని ప్రజలు నమ్మితే, అతడు అన్యాయం చేస్తాడని భయపడరు. పైగా, దేవుడు అతడి వైపే ఉన్నాడని భావించి, అతడికి వ్యతిరేకంగా కుట్రలు చేయడానికి లేదా తిరగబడటానికి సైతం వెనుకాడతారు" అని అరిస్టాటిల్ పేర్కొన్నారు.

    అరిస్టాటిల్ విశ్లేషణ: ప్రదర్శన వర్సెస్ నిజాయితీ

    అరిస్టాటిల్ ఇక్కడ నిజమైన ఆధ్యాత్మికత గురించి మాట్లాడలేదు. ప్రజాదరణ లేని, స్వార్థంతో పాలించే నాయకులు తమ సీటును కాపాడుకోవడానికి వేసే విపరీతమైన 'నటన' గురించి చెప్పారు. ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి దైవభక్తిని ఒక ఆయుధంగా ఎలా వాడుతారో ఆయన విశ్లేషించారు:

    నటనతో కప్పిపుచ్చే యత్నం: ఇక్కడ కీలకమైన పదం "నటించడం". పాలకుడు నిజంగా నీతిమంతుడు కానక్కర్లేదు, పవిత్రంగా నటిస్తే చాలు. భక్తి ఉన్న వారిగా మీడియాలో ముద్ర వేసుకుంటే, లోపల చేసే అక్రమాలు బయటకు కనిపించకుండా పోతాయి.

    ప్రజల్లో భయాన్ని తగ్గించడం: సాధారణంగా దేవుడికి భయపడే వ్యక్తి ఏ క్రూరమైన పని చేయడని ప్రజలు భావిస్తారు. నాయకుడు ఆ నమ్మకాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తాడు. ఫలితంగా, పాలకుడు అక్రమాలకు పాల్పడినా ప్రజలు దానిని ప్రశ్నించకుండా ఏదో ఒక మంచి కారణం ఉండే ఉంటుందని సర్దిచెప్పుకుంటారు.

    తిరుగుబాటును అణచివేయడం: దైవిక మద్దతు ఉందనే భ్రమను కల్పిస్తే, ఆ పాలనను వ్యతిరేకించే వారిని మతద్రోహులుగా చిత్రించడం తేలికవుతుంది. దేవుడితో పోరాడటానికి ప్రజలు భయపడతారనే సైకలాజికల్ సూత్రాన్ని నాయకులు ఇక్కడ వాడతారు.

    చరిత్ర చెప్పిన పాఠం: 'పాలిటిక్స్' గ్రంథంలో ఏముంది?

    క్రీస్తు పూర్వం 335 నుండి 322 మధ్య కాలంలో అరిస్టాటిల్ రాసిన ప్రసిద్ధ గ్రంథం 'పాలిటిక్స్' (Book V, Chapter 11) లో ఈ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి.

    ప్రభుత్వాలు ఎందుకు విఫలమవుతాయి? విప్లవాలు ఎందుకు వస్తాయి? అనే అంశాలను విశ్లేషిస్తూ, నియంతలు తమ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి అనుసరించే రహస్య వ్యూహాలను ఆయన అందులో బయటపెట్టారు. స్వార్థపూరిత పాలకులు తమ స్థానాన్ని కాపాడుకోవడానికి మంచి రాజులాగా 'కనిపించడం' చాలా అవసరమని అరిస్టాటిల్ ఆనాడే స్పష్టం చేశారు.

    నేటి రాజకీయాలకు ఈ సూత్రం ఎలా వర్తిస్తుంది?

    ఈనాటి ఆధునిక రాజకీయాల్లో 'నియంత' అనే పదం నేరుగా వాడకపోయినా, ప్రజాకర్షణ పేరుతో పెరిగిపోతున్న నాయకులకు ఈ సూత్రం సరిగ్గా సరిపోతుంది.

    విఫలమైన పాలనకు ముసుగు: పరిపాలనలో విఫలమైనప్పుడు, ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నప్పుడు లేదా అవినీతి పెరిగినప్పుడు కొందరు నాయకులు తమ భక్తి ప్రదర్శనలతో ప్రజల దృష్టిని మళ్లిస్తారు.

    విమర్శలను తప్పుపట్టడం: ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే వారిని లేదా ప్రతిపక్షాలను మత వ్యతిరేకులుగా ముద్ర వేస్తారు.

    అంతిమంగా, నాయకులు చేసే భక్తి ప్రదర్శనలు వారి ఆధ్యాత్మికతకు నిదర్శనం కాదు. అవి పరిపాలనా వైఫల్యాలను దాచడానికి, జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పుకోవడానికి, ప్రజాస్వామ్య హక్కులను కాలరాసేందుకు వేసే ముసుగు మాత్రమేనని అరిస్టాటిల్ హెచ్చరిస్తున్నారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: పాలకుల భక్తి ప్రదర్శనల వెనుక అసలు రహస్యమేంటి? అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పారు?
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: పాలకుల భక్తి ప్రదర్శనల వెనుక అసలు రహస్యమేంటి? అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పారు?
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