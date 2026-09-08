వాటిని వదిలేస్తే తప్పేం లేదు.. గెలవాలంటే తప్పదు.. సబలెంకా స్ఫూర్తి పాఠం
కోపాన్ని, నిరాశను మనసులో దాచుకోకుండా బయటకు వదిలేసి, ప్రశాంతంగా మళ్లీ ప్రారంభించడమే విజయ రహస్యమని చెబుతున్నారు వరల్డ్ నంబర్ వన్ టెన్నిస్ స్టార్ అరీనా సబలెంకా. ఓటమి, వ్యక్తిగత విషాదాలను తట్టుకొని నిలబడిన ఆమె స్ఫూర్తిదాయక మాటలు ఇక్కడ చూడండి.
ఆటలో అనుకున్నది జరగనప్పుడు లేదా పాయింట్ చేజారినప్పుడు చాలామంది నిరాశలో మునిగిపోతారు. కానీ బెలారస్ టెన్నిస్ సంచలనం, ప్రపంచ నంబర్ వన్ క్రీడాకారిణి అరీనా సబలెంకా శైలి భిన్నమైనది. మైదానంలో ఆవేశాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వార్తల్లో నిలిచే ఈ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్, తన కోపాన్ని ప్రదర్శించడం వెనుక ఉన్న పరమార్ధాన్ని వెల్లడించారు.
"కొన్నిసార్లు భావోద్వేగాలను పూర్తిగా బయటకు వదిలేయాలి. అప్పుడే మనస్సు ఖాళీ అవుతుంది. తదుపరి పాయింట్పై దృష్టి పెట్టడానికి, మ్యాచ్ను కొత్తగా ప్రారంభించడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. చూడటానికి ఇది కోపంగా, తీవ్రంగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఆటపై దృష్టి నిలిపేందుకు నాకు ఆ ఆవేశం అవసరం" అని మైదానంలో తన ప్రవర్తనపై సబలెంకా స్పష్టత ఇచ్చారు.
కోపం బలహీనత కాదు.. రీసెట్ బటన్
అమెరికన్ 'వోగ్' (Vogue) మే 2026 డిజిటల్ కవర్ స్టోరీ ఇంటర్వ్యూలో సబలెంకా తన మానసిక స్థితిపై స్పందించారు. గతంలో మైదానంలో కోపం వస్తే తనను తాను తీవ్రంగా శిక్షించుకునేదాన్నని, కానీ ఇప్పుడు దానిని ఒక 'రీసెట్ బటన్'లా వాడుతున్నానని చెప్పారు. మైదానంలో అరవడం లేదా రాకెట్ విసిరేయడం ఒక ప్రదర్శన కాదు. ఆ క్షణంలో మనసులోని ఆవేశాన్ని ఖాళీ చేయడానికి మాత్రమే. ఆ నెగెటివిటీని మరుసటి పాయింట్కి మోసుకెళ్తే అసలైన నష్టం జరుగుతుంది. న్యూయార్క్లో వరుసగా మూడోసారి యూఎస్ ఓపెన్ టైటిల్ వేటలో ఉన్న సబలెంకా, తనలోని తీవ్రమైన భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకుంటూ విజయం వైపు సాగుతున్నారు.
జీవితానికి వర్తించే పాఠాలు
సబలెంకా మాటలు కేవలం టెన్నిస్ కోర్టుకే పరిమితం కావు. ఆఫీసులో ఒక విఫలమైన ఈమెయిల్, ఎదురైన విమర్శ, చేజారిన అవకాశం గురించి ఆలోచిస్తూ రోజంతా పాడుచేసుకునే ప్రతి ఒక్కరికీ ఇదొక గొప్ప పాఠం.
విడుదల తర్వాత మళ్లీ ప్రారంభం: కోపాన్ని బయటకు పంపిన వెంటనే తదుపరి పనిపై దృష్టి పెట్టాలి. ఆవేశాన్ని వెళ్లగక్కాక, మైండ్ రీసెట్ చేసుకుని తదుపరి అడుగు వేయడమే ముఖ్యం.
మిమ్మల్ని మీరు శిక్షించుకోకండి: తప్పు జరిగినప్పుడు భావోద్వేగానికి లోనవడం సహజం. ఆ భావోద్వేగ్వాన్ని మోయడం వల్ల పనిపై శ్రద్ధ తగ్గుతుంది. భావోద్వేగాలు నేర స్వభావానికి కారణం కాకూడదు.
పరిమితులు ముందే నిర్దేశించుకోండి: సబలెంకా తన ఆవేశాన్ని తట్టుకునేందుకు తన సపోర్ట్ టీమ్ మద్దతు తీసుకుంటారు. అయితే భావోద్వేగాన్ని బయటకు తీసే ప్రక్రియ ఇతరులకు హాని కలిగించకూడదు.
విషాదాలను జయించి 'టైగర్'గా..
1998 మే 5న మిన్స్క్లో జన్మించిన సబలెంకాకు ఆరేళ్ల వయసులోనే టెన్నిస్ బ్యాట్ పట్టించారు తండ్రి సెర్గీ. కానీ 2019 నవంబరులో 43 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన కన్నుమూశారు. గ్రాండ్ స్లామ్ సాధించాలనే తండ్రి కల నెరవేర్చేందుకు ఆమె పట్టుదలతో శ్రమించారు. ఫలితంగా 2023, 2024లలో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టైటిళ్లు, 2024, 2025లలో యూఎస్ ఓపెన్ టైటిళ్లను ముద్దాడారు.
2024 మార్చిలో ఆమె మాజీ భాగస్వామి కొల్త్సోవ్ మరణం ఆమెను తీవ్రంగా కలచివేసింది. 2025 ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ ఫైనల్స్లో ఎదురుదెబ్బలు తగిలినా వెనక్కి తగ్గలేదు. అంతటి ఆవేదనలోనూ టెన్నిస్సే ఆమెను ముందుకు నడిపించింది. మైదానంలో ఆమె చూపించే తీవ్రత, ధైర్యం ఆమెకు 'టైగర్' అనే ముద్దుపేరు తెచ్చిపెట్టాయి. ఆవేశం అనేది క్రీడాకారుడికి శత్రువు కాదని, దాన్ని సరైన రీతిలో వాడుకుంటే విజయానికి మార్గమవుతుందని సబలెంకా నిరూపిస్తున్నారు.
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