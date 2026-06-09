APY vs NPS: రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఈ రెండు పెన్షన్ పథకాల మధ్య తేడాలు తెలుసుకోండి
రిటైర్మెంట్ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రెండు అద్భుతమైన పథకాలు 'అటల్ పెన్షన్ యోజన' (APY), 'నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్' (NPS). అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు ఏపీవై గ్యారెంటీ పెన్షన్ అందిస్తుండగా, ఎన్పీఎస్ మార్కెట్ లింక్డ్ రిటర్న్స్తో ఎక్కువ నిధి తెచ్చిపెట్టే వనరుగా కనిపిస్తోంది.
ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తర్వాత కూడా గౌరవప్రదమైన, స్థిరమైన జీవితాన్ని గడపాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న సురక్షితమైన పెన్షన్ పథకాల వైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న రెండు ప్రముఖ రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ ఆప్షన్లు.. అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY), నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) తెరపైకి వస్తాయి. ఈ రెండు పథకాలూ దీర్ఘకాలిక పొదుపును ప్రోత్సహించేవే అయినప్పటికీ, వీటి నియమ నిబంధనలు, లక్ష్యిత లబ్ధిదారులు వేర్వేరుగా ఉంటారు.
పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) పరిధిలో పనిచేసే ఈ రెండు పథకాలలో ఏది ఎవరికి అనువైనదో ఇప్పుడు వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY): గ్యారెంటీ పెన్షన్ భరోసా
దేశంలోని పేదలు, వెనుకబడిన వర్గాలు, ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగ కార్మికులకు సామాజిక భద్రత కల్పించేందుకు 2015లో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత దరఖాస్తుదారులకు స్థిరమైన నెలవారీ పెన్షన్ అందించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ పథకం కింద చందాదారులు తమ పెట్టుబడిని బట్టి ప్రతి నెలా రూ.1,000, రూ.2,000, రూ.3,000, రూ.4,000 లేదా గరిష్టంగా రూ.5,000 పెన్షన్ ఆప్షన్లలో ఒకదానిని ఎంచుకోవచ్చు. దరఖాస్తుదారుడి వయస్సు, ఎంచుకున్న పెన్షన్ మొత్తాన్ని బట్టి ప్రీమియం ఎంత కట్టాలనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎంత సొమ్ము చేతికి వస్తుందో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
పెద్ద ఊరట: ప్రస్తుతం ఉన్న గరిష్ట పెన్షన్ పరిమితి (రూ. 5,000)ని మరింత పెంచాలనే డిమాండ్లపై పిఎఫ్ఆర్డీఏ (PFRDA) తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తోంది. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు పాత నిబంధనలే అమలులో ఉంటాయి.
అర్హత ప్రమాణాలు:
18 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న భారతీయ పౌరులందరూ ఈ పథకానికి అర్హులు.
- అక్టోబర్ 2022 నిబంధనల ప్రకారం, ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) చెల్లించే వారికి ఈ పథకంలో చేరే అవకాశం లేదు.
- దరఖాస్తుదారునికి గుర్తింపు కార్డుకు (గుర్తింపు సంఖ్యకు) లింక్ అయిన బ్యాంక్ ఖాతా, మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరి.
- కనీసం 20 ఏళ్ల పాటు ఈ పథకంలో నిరంతరాయంగా విరాళాలు అందించాల్సి ఉంటుంది.
- గతంలోని 'స్వావలంబన్ యోజన' లబ్ధిదారులందరినీ ఈ పథకంలోకే బదిలీ చేశారు.
నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS): మార్కెట్ అనుసంధాన వృద్ధి
ఏపీవై అర్హతలకు సరిపోని వారు నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)ను ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకోవచ్చు. ఇది స్వచ్ఛందంగా చేరే రిటైర్మెంట్ సేవింగ్స్ స్కీమ్. ఏపీవై లాగా ఇందులో స్థిరమైన పెన్షన్ గ్యారెంటీ ఉండదు. ఎందుకంటే ఎన్పీఎస్ పెట్టుబడులు ఈక్విటీలు, కార్పొరేట్ బాండ్లు, ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీల వంటి మార్కెట్ ఆధారిత సాధనాల్లోకి మళ్లించుతారు. మార్కెట్ పనితీరును బట్టే తుది రిటర్న్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి.
ఇందులో చందాదారులు తమ వీలును బట్టి ఎంతైనా పెట్టుబడి పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే అసెట్ క్లాస్లలో పెట్టుబడులను ఎలా కేటాయించాలో కూడా వారే నిర్ణయించుకునే వెసులుబాటు (Flexibility) ఉంది. అందువల్ల ఉద్యోగులు, స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న నిపుణులు, దీర్ఘకాలంలో ఎక్కువ రిటర్న్స్ ఆశించే ఇన్వెస్టర్లకు ఇది ఎంతో అనువైనది.
అర్హత ప్రమాణాలు:
దరఖాస్తు చేసుకునే సమయానికి 18 నుండి 85 ఏళ్ల వయస్సు గలవారు అర్హులు.
- భారతదేశంలో నివసించే పౌరులతో పాటు ప్రవాస భారతీయులు (NRIs), ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా (OCIs) కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- హిందూ అవిభక్త కుటుంబాలు (HUFs), పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ (PIOs) ఈ పథకానికి అనర్హులు.
- ఎన్పీఎస్ అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత ఖాతా. మూడో వ్యక్తి తరఫున దీనిని తెరవడానికి వీల్లేదు.
APY vs NPS వ్యత్యాసాలు
మదుపరులు సులభ అవగాహన కోసం రెండు పథకాల మధ్య వ్యత్యాసాలు కింద చూడొచ్చు.
|ఫీచర్లు
|అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY)
|నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS)
|లక్ష్యిత వర్గం
|అసంఘటిత రంగ కార్మికులు, పేదలు
|వేతన జీవులు, స్వయం ఉపాధి నిపుణులు, అందరూ
|వయోపరిమితి
|18 నుండి 40 సంవత్సరాలు
|18 నుండి 85 సంవత్సరాలు
|పెన్షన్ మొత్తం
|నెలకు రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 (గ్యారెంటీ)
|మార్కెట్ రిటర్న్స్పై ఆధారపడి ఉంటుంది (గ్యారెంటీ లేదు)
|పెట్టుబడి విధానం
|వయస్సును బట్టి స్థిరమైన ప్రీమియం
|నచ్చినంత సొమ్ము, నచ్చిన ఫండ్ లో పెట్టుబడి పెట్టే వెసులుబాటు
|పన్ను చెల్లింపుదారులు
|అనర్హులు (అక్టోబర్ 2022 నుండి)
|అర్హులు (పన్ను మినహాయింపులు లభిస్తాయి)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఏపీవై, ఎన్పీఎస్ లలో దేనిలో పెన్షన్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది?
అటల్ పెన్షన్ యోజన (APY)లో ప్రభుత్వం తరఫున కనీస నెలవారీ పెన్షన్ (రూ. 1,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు) గ్యారెంటీగా లభిస్తుంది. నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) మార్కెట్ లింక్డ్ పథకం కాబట్టి ఇందులో పెన్షన్ మొత్తానికి ఎలాంటి గ్యారెంటీ ఉండదు.
2. ఆదాయపు పన్ను చెల్లించేవారు అటల్ పెన్షన్ యోజనలో చేరవచ్చా?
లేదు. అక్టోబర్ 2022 నుండి అమల్లోకి వచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం, పన్ను చెల్లించే భారతీయ పౌరులు ఏపీవై పథకానికి అనర్హులు. వారు ఎన్పీఎస్ (NPS)ను ఎంచుకోవచ్చు.
3. ఎన్పీఎస్ ఖాతాను విదేశాల్లో ఉండే భారతీయులు తెరవవచ్చా?
అవును. ఎన్పీఎస్ పథకం ప్రవాస భారతీయులు (NRIs), ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా (OCIs) అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే పీఐఓ (PIO) కార్డు ఉన్నవారికి ఇందులో అవకాశం లేదు.
4. ఏపీవై పథకంలో కనీసం ఎన్ని సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెట్టాలి?
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో చేరిన వారు 60 ఏళ్ల వయస్సు వచ్చేసరికి కనీసం 20 సంవత్సరాల పాటు నిరంతరాయంగా తమ చందా అందించాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More