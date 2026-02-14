Edit Profile
    పెళ్లయ్యాక అవికా గోర్ తొలి వాలెంటైన్స్ డే.. భర్త మిలింద్‌తో కలిసి స్పెషల్ ప్లాన్స్! ఆ సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా?

    గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన నటి అవికా గోర్, మిలింద్ చంద్వానా జంటకు ఇది మొదటి వాలెంటైన్స్ డే. ఆడంబరాలకు పోకుండా, ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ ఎంతో అర్థవంతంగా ఈ రోజును సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఈ జంట ముచ్చట్లు మీకోసం..

    Published on: Feb 14, 2026 10:01 AM IST
    By HT Telugu Desk
    నటి అవికా గోర్, మిలింద్ చంద్వానా గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో ఘనంగా వివాహం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. పెళ్లయ్యాక వీరికి ఇది మొదటి వాలెంటైన్స్ డే కావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే, ఈ వేడుకను భారీ హంగామాతో కాకుండా, ఎంతో ప్రశాంతంగా, లోతైన భావాలతో జరుపుకుంటున్నామని అవికా గోర్ చెబుతున్నారు.

    ఆ ఉత్సాహమే వేరు: అవికా

    "పెళ్లయ్యాక వచ్చే తొలి వాలెంటైన్స్ డే కాబట్టి ఆ ఉత్సాహమే వేరుగా ఉంది. ఇది కేవలం ప్రేమను సెలబ్రేట్ చేసుకోవడమే కాదు, మా ఇద్దరి బంధాన్ని, మేం నిర్మించుకుంటున్న మా చిన్న ప్రపంచాన్ని గౌరవించుకోవడం. ఈ అనుభూతి ఎంతో ప్రశాంతంగా, అర్థవంతంగా ఉంది" అని అవికా తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నారు.

    ఖరీదైన బహుమతుల కంటే 'కరుణ' మిన్న

    చాలామంది వాలెంటైన్స్ డే అంటే డైమండ్ రింగులు, ఖరీదైన గిఫ్టులు అనుకుంటారు. కానీ ఈ జంట రూటే వేరు. వారం రోజుల క్రితం షూటింగ్ సమయంలో వీధి కుక్కల బారి నుంచి ఒక చిన్న పిల్లి పిల్లను వీరు కాపాడారు. దానికి 'షిరీ' అని పేరు పెట్టుకుని ఇంట్లోకి ఆహ్వానించారు (గతంలో అవికాకు 'షిరూ' అనే పెంపుడు జంతువు ఉండేది, దాని గుర్తుగానే దీనికి ఈ పేరు పెట్టారు).

    "ప్రస్తుతం మేమిద్దరం ఈ చిన్నారికి తల్లిదండ్రులమయ్యాం. సంప్రదాయబద్ధంగా బహుమతులు ఇచ్చుకోవడం కంటే, ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడటం మాకు గొప్ప సంతృప్తిని ఇచ్చింది. మా ఇద్దరి ఆలోచనలు, విలువలూ ఒకటేనని చెప్పడానికి ఈ సంఘటనే నిదర్శనం" అని అవికా వివరించారు.

    మా దృష్టిలో రొమాన్స్ అంటే..

    రొమాన్స్ అంటే కేవలం గ్రాండ్ సెట్టింగ్స్ కాదని అవికా అంటున్నారు. "కలిసి మౌనంగా కూర్చోవడం, ఏమీ లేకపోయినా నవ్వుకోవడం, కష్ట సమయాల్లో ఒకరికొకరు అండగా నిలబడటం.. వీటన్నింటి తర్వాత కూడా ఒకరి చేయి ఒకరు పట్టుకుని నడవాలని అనిపించడమే అసలైన రోమాన్స్" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

    ప్రయాణాల వల్ల కూడా తమ బంధం బలపడిందని, అది తమలో ఓపికను, టీమ్ వర్క్ నూ పెంచిందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. డేటింగ్ రోజుల్లో ఉండే ఆ తడబాటు (Butterflies) స్థానంలో ఇప్పుడు పెళ్లి తర్వాత ఒక సుస్థిరమైన ప్రశాంతత, భద్రతా భావం వచ్చిందని అవికా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల ఈ జంట 'పతి, పత్ని ఔర్ పంగా' అనే రియాలిటీ షోలో కూడా సందడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

