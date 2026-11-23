ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
శ్రీరాముడి జన్మభూమి అయోధ్య, సీతమ్మ జన్మస్థలమైన నేపాల్లోని జనక్పూర్ మధ్య నేరుగా రైలు
భారత్, నేపాల్ ఆధ్యాత్మిక బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తూ అయోధ్య, జనక్పూర్ మధ్య నేరుగా రైలు సర్వీసు నవంబర్ 23న ప్రారంభం కానుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షా ఈ రైలును ప్రారంభిస్తారని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ వెల్లడించారు.
భారత్, నేపాల్ దేశాల మధ్య తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక బంధంలో మరో కొత్త అధ్యాయం మొదలుకానుంది. శ్రీరాముడి జన్మభూమి అయోధ్య, సీతాదేవి జన్మస్థలమైన నేపాల్లోని జనక్పూర్ మధ్య నేరుగా రైలు సర్వీసు నవంబర్ 23న ప్రారంభం కానుంది. ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని పురస్కరించుకుని ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ భక్తులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
రామాయణ కాలం నాటి నుంచే అయోధ్య (అవధ్ ప్రాంతం), జనక్పూర్ (మిథిల ప్రాంతం) మధ్య విడదీయరాని సంబంధం ఉంది. ఇరు ప్రాంతాల ప్రజల మధ్య తరతరాలుగా వివాహ, సాంస్కృతిక సంబంధాలు (రోటీ-బేటీ బంధం) కొనసాగుతున్నాయి. “అవధ్, మిథిల ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న చిరకాల ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక, 'రోటీ-బేటీ' బంధంలో ఈ రైలు సర్వీసు ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని జోడిస్తుంది” అని సీఎం యోగి సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (X) వేదికగా పేర్కొన్నారు. అయోధ్య ధామ్, జనక్పూర్ ధామ్లను కలుపుతూ ఏర్పాటు చేసిన ఈ నేరుగా రైలు సర్వీసును భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, నేపాల్ ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా కలిసి ప్రారంభిస్తారని ఆయన వెల్లడించారు.
త్రేతాయుగపు జ్ఞాపకాలకు సజీవ రూపం
ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేందుకు తాను అయోధ్యలో ఉంటానని యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలిపారు. రామాయణ గాథతో ముడిపడి ఉన్న త్రేతాయుగపు మధుర జ్ఞాపకాలను ఈ సందర్భం మళ్లీ కళ్లముందుకు తెస్తుందని ఆయన అభివర్ణించారు. అవధ్, మిథిల ప్రాంతాలను అనుసంధానించే ఈ రైలు భక్తులకు ఒక అపురూప కానుక అని పేర్కొంటూ, ‘జై శ్రీ సీతారాం’ అనే నినాదంతో ఆయన తన పోస్ట్ను ముగించారు.
తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న భారత్-నేపాల్ మైత్రిని ఈ రైలు అనుసంధానం మరింత దృఢపరుస్తుందని ముఖ్యమంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న ‘వారసత్వంతో పాటు అభివృద్ధి’, ‘పొరుగు వారికి తొలి ప్రాధాన్యం’ (నైబర్హుడ్ ఫస్ట్) విధానాలకు ఈ ప్రాజెక్టు నిదర్శనమని ఆయన కొనియాడారు.
ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకానికి కొత్త ఊపు
అయోధ్య-జనక్పూర్ మధ్య నేరుగా రైలు సౌకర్యం అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఇరు దేశాల భక్తుల తీర్థయాత్రలు ఎంతో సులభతరం కానున్నాయి. ఇప్పటివరకు సరిహద్దు దాటి ప్రయాణించే యాత్రికులకు రవాణా పరంగా ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఈ సర్వీసు ద్వారా ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక రంగం వేగం పుంజుకోవడమే కాకుండా, సాంస్కృతిక ఐక్యత, ప్రాంతీయ ఆర్థికాభివృద్ధికి బలమైన ఊతం లభిస్తుందని సీఎం యోగి వివరించారు.
రెండు దేశాలకు చెందిన హిందూ యాత్రికులకు అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాలను ఒకే రైలు మార్గంతో కలపడం ద్వారా ద్వైపాక్షిక సంబంధాల్లో సరికొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. ఈ రైలు సేవలు ప్రారంభమైతే ఇరు దేశాల ప్రజల రాకపోకలు మరింత పెరిగి, సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణకు దోహదపడనున్నాయి.