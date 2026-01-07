Edit Profile
    బిపాషా బసు @ 47: బ్యూటీ అంటే సన్నగా ఉండటం కాదు, బలంగా ఉండటం

    బాలీవుడ్ ఫిట్‌నెస్ ఐకాన్ బిపాషా బసు 47వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మహిళల ఆరోగ్యంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెయిట్ ట్రెయినింగ్ కేవలం పురుషులకే కాదు, మహిళలకూ ఎంతో అవసరమని, అది వారిని లోపలి నుంచి దృఢంగా మారుస్తుందని ఆమె వివరించారు.

    Published on: Jan 07, 2026 10:43 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బాలీవుడ్ గ్లామర్ క్వీన్, ఫిట్‌నెస్ ఫ్రీక్ బిపాషా బసు నేడు (జనవరి 7) తన 47వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. మోడలింగ్‌లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుండి నేటి వరకు ఆమె తన ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. భారతదేశంలో 'జిమ్ కల్చర్' ఇంకా ఊపందుకోకముందే, ఫంక్షనల్ ఫిట్‌నెస్ గురించి గొంతు వినిపించిన అతికొద్ది మంది సెలబ్రిటీలలో బిపాషా ఒకరు.

    బిపాసా బసు @ 47: బ్యూటీ అంటే సన్నగా ఉండటం కాదు, బలంగా ఉండటం
    బిపాసా బసు @ 47: బ్యూటీ అంటే సన్నగా ఉండటం కాదు, బలంగా ఉండటం

    బలమే అసలైన అందం: బిపాషా సందేశం

    "ఫిట్‌నెస్ అంటే కేవలం సన్నగా కనిపించడం కాదు, శరీరం ఎంత దృఢంగా ఉందనేది ముఖ్యం" అని బిపాషా చెబుతుంటారు. గతంలో ఆమె జిమ్‌లో వర్కౌట్ చేస్తూ పంచుకున్న ఒక సందేశం ఇప్పటికీ ఎంతో మంది మహిళలకు స్ఫూర్తినిస్తోంది.

    "బలంగా ఉండటమే నిజమైన అందం. మహిళలకు వెయిట్ ట్రెయినింగ్ వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల శరీరంలోని కొవ్వు కరగడమే కాకుండా, ఎముకల పుష్టి పెరుగుతుంది. వెన్నునొప్పి, ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడే మీ ఫిట్‌నెస్ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టండి" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    కండలు వచ్చేస్తాయనే భయం వద్దు: నిపుణుల మాట

    చాలామంది మహిళలు బరువులు ఎత్తడానికి (Weight Training) వెనుకాడుతుంటారు. అలా చేస్తే మగవారిలా కండలు వచ్చేస్తాయని (Bulking up) భయపడతారు. అయితే, ఇందులో నిజం లేదని 'స్క్వాట్ అప్' కో-ఫౌండర్ మైత్రీ బోడా వివరించారు.

    పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో కండరాల పెరుగుదలకు కారణమయ్యే 'టెస్టోస్టెరాన్' హార్మోన్ స్థాయిలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు. "వెయిట్ ట్రెయినింగ్ వల్ల మహిళల శరీరం లావుగా మారదు, బదులుగా కొవ్వు కరిగి శరీరం చక్కని ఆకృతికి (Toned physique) వస్తుంది" అని ఆమె తెలిపారు.

    మహిళలకు వెయిట్ ట్రెయినింగ్ ఎందుకు తప్పనిసరి?

    ట్రేడ్‌మిల్‌పై గంటల తరబడి పరిగెత్తడం కంటే, బరువులు ఎత్తడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    మెటబాలిజం పెరుగుదల: కండరాల సాంద్రత పెరిగినప్పుడు, మనం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో కూడా శరీరం ఎక్కువ క్యాలరీలను ఖర్చు చేస్తుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి దోహదపడుతుంది.

    ఎముకల దృఢత్వం: మహిళల్లో వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎముకలు బలహీనపడే (Osteoporosis) ముప్పు ఎక్కువ. బరువులు ఎత్తడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా మారి, ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే అవకాశం తగ్గుతుంది.

    కీళ్ల ఆరోగ్యం: సరైన పద్ధతిలో వెయిట్ ట్రెయినింగ్ చేయడం వల్ల కీళ్లు బలోపేతం అవుతాయి. ఇది దైనందిన పనులను (మెట్లు ఎక్కడం, బరువులు మోయడం) సులభతరం చేస్తుంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా కొత్త వ్యాయామం లేదా డైట్ మొదలుపెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా డాక్టరును లేదా ఫిట్‌నెస్ నిపుణులను సంప్రదించండి.)

    
    
