Buttermilk Side Effects : వేసవిలో మజ్జిగతో ఎన్నో లాభాలు - ఇలాంటి వారు మాత్రం తాగకూడదు...!
Buttermilk Side Effects : వేసవి వేళ ఒక గ్లాసు చల్లటి మజ్జిగ శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే ప్రోబయోటిక్స్, విటమిన్లు ఇందులో పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ.. జలుబు, జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు మజ్జిగ తాగేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
Buttermilk Side Effects : వేసవి కాలంలో మజ్జిగ తాగడం అనేది భారతీయ గృహాలలో శతాబ్దాల కాలంగా వస్తున్న ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయం. మండుతున్న ఎండల్లో భోజనం చేసిన తర్వాత ఒక గ్లాసు చల్లని మజ్జిగ తాగితే లభించే ఉపశమనం, తాజాదనం మాటల్లో చెప్పలేం. అందుకే వేడి వాతావరణం ప్రారంభం కాగానే ప్రజలు తమ దైనందిన ఆహారంలో మజ్జిగను ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా చేసుకుంటారు.
మజ్జిగ కేవలం దాహాన్ని తీర్చడమే కాకుండా.. ఇందులో శరీరానికి కావలసిన ప్రోబయోటిక్స్, కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం అనేక రకాల ముఖ్యమైన విటమిన్లు నిండి ఉంటాయి. ఇవన్నీ జీర్ణక్రియను చురుగ్గా ఉంచడానికి మరియు శరీరాన్ని డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడటానికి సహాయపడతాయి.
అమృతం లాంటి గుణాలున్న ఈ మజ్జిగ ప్రతి ఒక్కరికీ మరియు అన్ని సమయాల్లోనూ ఒకేలా సరిపోతుందని చెప్పలేం. కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వ్యక్తులలో మజ్జిగ వినియోగం వల్ల అసౌకర్యం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. వేసవిలో మజ్జిగ తాగడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలతో పాటు… ఎవరెవరు దీనికి దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు:
- జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది : మజ్జిగలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన ప్రోబయోటిక్స్ (గుడ్ బ్యాక్టీరియా) గట్ ఆరోగ్యాన్ని అంటే జీర్ణకోశ వ్యవస్థను మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా సహాయపడతాయి. ఇది కాకుండా, నిత్యం మజ్జిగ తీసుకోవడం వల్ల గ్యాస్, మలబద్ధకం మరియు ఎసిడిటీ వంటి సమస్యల నుండి శాశ్వత ఉపశమనం లభిస్తుంది.
- శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది : తీవ్రమైన వేసవి కాలంలో అంతర్గత శరీర ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యంగా ఉంచడానికి మజ్జిగ బాగా తోడ్పడుతుంది. ఎండదెబ్బ (హీట్స్ట్రోక్) మరియు నిర్జలీకరణం (డీహైడ్రేషన్) ప్రమాదాల నుండి రక్షణ కల్పించడంలో మజ్జిగ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.
- బరువు తగ్గడానికి మేలు : బరువు తగ్గాలని ప్రణాళికలు వేసుకునే వారికి మజ్జిగ ఒక వరప్రసాదం. ఎందుకంటే ఇందులో కొవ్వు (ఫ్యాట్) శాతం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇది కడుపును ఎక్కువసేపు నిండుగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది, తద్వారా అధికంగా ఆహారం తీసుకోకుండా అడ్డుకుంటుంది.
- గుండె ఆరోగ్యం భద్రం : మజ్జిగలో లభించే పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు రక్తపోటును (బీపీ) అదుపులో ఉంచుతాయి. సమతుల్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.
- ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యత : వేసవిలో అధికంగా చెమట పట్టడం వల్ల శరీరంలో నీటితో పాటు ఎలక్ట్రోలైట్ల కొరత ఏర్పడుతుంది. మజ్జిగ శరీరాన్ని నిరంతరం హైడ్రేట్గా ఉంచడంతో పాటు, ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ సమతుల్యతను అద్భుతంగా నిర్వహిస్తుంది. అలాగే, శరీరం నుండి హానికరమైన విషపూరిత పదార్థాలను (టాక్సిన్స్) బయటకు పంపడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మజ్జిగ తాగడం మానుకోవాలి?
జలుబు లేదా గొంతు సమస్యలు: ఎవరికైనా తీవ్రమైన జలుబు, దగ్గు లేదా గొంతు నొప్పి, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మజ్జిగను తీసుకోకపోవడమే మంచిది. మజ్జిగకు ఉన్న చలువ చేసే గుణం వల్ల కొంతమందిలో ఈ శ్వాసకోశ అసౌకర్యం మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
- జ్వరం వచ్చినప్పుడు : శరీరంలో జ్వరం (ఫీవర్) ఉన్నప్పుడు సహజంగానే చల్లటి పదార్థాలను తినడం లేదా తాగడం పూర్తిగా మానుకోవాలి. అటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితిలో చల్లని మజ్జిగను సేవించడం ఎంతమాత్రం సరైనదిగా పరిగణించబడదు.
- కీళ్ల నొప్పులు, వాపులు ఉన్నవారు : వాత సమస్యలు లేదా కీళ్ల నొప్పులు, శరీరంలో మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి మజ్జిగ వల్ల ఆయా నొప్పుల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని కొందరు నమ్ముతారు. కాబట్టి, ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక నొప్పులు ఉన్నవారు మజ్జిగ తాగే ముందు వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
- కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్న రోగులు : కిడ్నీలో రాళ్ల (మూత్రపిండాలలో రాళ్లు) సమస్యతో బాధపడేవారు, ముఖ్యంగా ఆక్సలేట్ రాళ్లు ఉన్న రోగులు మజ్జిగను క్రమం తప్పకుండా తీసుకునే ముందు ఖచ్చితంగా నిపుణులైన వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి.
మజ్జిగ అనేది వేసవి తాపాన్ని తగ్గించడానికి మరియు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి ప్రకృతి అందించిన అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన పానీయం. అయినప్పటికీ…. ప్రతి ఒక్కరి శరీర తత్వం, అవసరాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి, పైన పేర్కొన్న నిర్దిష్ట ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. నిర్దిష్టమైన సమాచారం కోసం… ఆరోగ్య నిపుణుడి సలహాలు, సూచనలను తెలుసుకోవచ్చు.
