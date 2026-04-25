Ragi Buttermilk : వేసవి తాపాన్ని తరిమికొట్టే 'రాగి మజ్జిగ'- ఈ సూపర్ డ్రింక్ తయారీ ఇలా
Ragi Buttermilk Recipe : ఎండలు మండిపోతున్న వేళ శరీరానికి చలువ చేసే అద్భుత పానీయం రాగి మజ్జిగ. కాల్షియం, ఐరన్, ప్రోబయోటిక్స్ తో కూడిన ఈ డ్రింక్… మిమ్మల్ని రోజంతా శక్తివంతంగా ఉంచుతుంది. ఇంట్లోనే సులువుగా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం….
Ragi Buttermilk Recipe: వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు భానుడి భగభగలకు శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది. డీహైడ్రేషన్, నీరసం వంటి సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో మార్కెట్లో దొరికే కృత్రిమ శీతల పానీయాల కంటే, మన సంప్రదాయ 'రాగి మజ్జిగ' తీసుకోవడం ఉత్తమమని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రాగి (మండ్య) లో ఉండే పోషకాలు, మజ్జిగలోని చలువ చేసే గుణం కలిసి శరీరానికి పూర్తిస్థాయి రక్షణను అందిస్తాయి.
రాగిలో కాల్షియం, ఐరన్ తో పాటు ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకల పుష్టికే కాకుండా రక్తహీనతను తగ్గించడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది. మరోవైపు మజ్జిగ సహజ సిద్ధమైన ప్రోబయోటిక్గా పనిచేసి జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలో ఉండటమే కాకుండా, హీట్ స్ట్రోక్ వంటి ముప్పుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు…
- రాగి పిండి : 2 టీస్పూన్లు
- తాజా మజ్జిగ: 1 కప్పు
- జీలకర్ర పొడి: 1/2 టీస్పూన్
- నల్ల ఉప్పు: చిటికెడు
- కొత్తిమీర తరుగు: తగినంత
- నీరు: అవసరమైన మేరకు
రాగి మజ్జిగ - తయారీ విధానం ఇలా..
రాగి మజ్జిగను నేరుగా పిండి కలిపి తాగడం కంటే… ఉడికించి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభమవుతుంది. మొదట ఒక గిన్నెలో రాగి పిండిని తీసుకుని, కొద్దిగా నీరు పోసి ఉండలు లేకుండా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక పాత్రలోకి తీసుకుని తక్కువ మంటపై ఉడికించాలి. మిశ్రమం చిక్కబడి, మృదువుగా అయ్యే వరకు నిరంతరం కలుపుతూ ఉండాలి. ఉడికిన రాగి మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో తాజా మజ్జిగను పోసి బాగా చిలకాలి. ఆపై జీలకర్ర పొడి, నల్ల ఉప్పు మరియు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర ఆకులు వేసి కలుపుకోవాలి.దీనిని చల్లగా వడ్డిస్తే అమృతంలా ఉంటుంది.
అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు..
- రాగి మజ్జిగలో ఉండే ఎలక్ట్రోలైట్లు శరీర ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యం చేస్తాయి. లోపలి నుండి చలువను అందిస్తాయి.
- మజ్జిగలోని మంచి బ్యాక్టీరియా మరియు రాగిలోని ఫైబర్ వల్ల గ్యాస్, అజీర్ణం వంటి సమస్యలు దూరమవుతాయి. కడుపు శుభ్రంగా ఉంటుంది.
- రాగిలోని కాల్షియం ఎముకలను, దంతాలను బలోపేతం చేస్తుంది. పెరుగుతున్న పిల్లలకు ఇది ఎంతో మేలు.
- రాగిలో ఉండే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు నెమ్మదిగా శక్తిని విడుదల చేస్తాయి. దీనివల్ల నీరసం రాకుండా ఎక్కువ సేపు యాక్టివ్గా ఉండవచ్చు.
ముఖ్య గమనిక: రాగిని పచ్చిగా కాకుండా బాగా ఉడికించిన తర్వాతే మజ్జిగలో కలపాలి. మజ్జిగ ఎప్పుడూ తాజాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అధికంగా ఉప్పు వాడకుండా ఉంటే రక్తపోటు ఉన్నవారికి కూడా ఇది శ్రేయస్కరం.
