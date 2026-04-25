    Ragi Buttermilk : వేసవి తాపాన్ని తరిమికొట్టే 'రాగి మజ్జిగ'- ఈ సూపర్ డ్రింక్ తయారీ ఇలా

    Ragi Buttermilk Recipe : ఎండలు మండిపోతున్న వేళ శరీరానికి చలువ చేసే అద్భుత పానీయం రాగి మజ్జిగ. కాల్షియం, ఐరన్, ప్రోబయోటిక్స్ తో కూడిన  ఈ డ్రింక్… మిమ్మల్ని రోజంతా శక్తివంతంగా ఉంచుతుంది. ఇంట్లోనే సులువుగా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం….

    Published on: Apr 25, 2026 7:21 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Ragi Buttermilk Recipe: వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు భానుడి భగభగలకు శరీరం త్వరగా అలసిపోతుంది. డీహైడ్రేషన్, నీరసం వంటి సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో మార్కెట్లో దొరికే కృత్రిమ శీతల పానీయాల కంటే, మన సంప్రదాయ 'రాగి మజ్జిగ' తీసుకోవడం ఉత్తమమని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రాగి (మండ్య) లో ఉండే పోషకాలు, మజ్జిగలోని చలువ చేసే గుణం కలిసి శరీరానికి పూర్తిస్థాయి రక్షణను అందిస్తాయి.

    రాగి మజ్జిగ
    రాగిలో కాల్షియం, ఐరన్ తో పాటు ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకల పుష్టికే కాకుండా రక్తహీనతను తగ్గించడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది. మరోవైపు మజ్జిగ సహజ సిద్ధమైన ప్రోబయోటిక్‌గా పనిచేసి జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణలో ఉండటమే కాకుండా, హీట్ స్ట్రోక్ వంటి ముప్పుల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.

    తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు…

    • రాగి పిండి : 2 టీస్పూన్లు
    • తాజా మజ్జిగ: 1 కప్పు
    • జీలకర్ర పొడి: 1/2 టీస్పూన్
    • నల్ల ఉప్పు: చిటికెడు
    • కొత్తిమీర తరుగు: తగినంత
    • నీరు: అవసరమైన మేరకు

    రాగి మజ్జిగ - తయారీ విధానం ఇలా..

    రాగి మజ్జిగను నేరుగా పిండి కలిపి తాగడం కంటే… ఉడికించి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ సులభమవుతుంది. మొదట ఒక గిన్నెలో రాగి పిండిని తీసుకుని, కొద్దిగా నీరు పోసి ఉండలు లేకుండా మెత్తగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక పాత్రలోకి తీసుకుని తక్కువ మంటపై ఉడికించాలి. మిశ్రమం చిక్కబడి, మృదువుగా అయ్యే వరకు నిరంతరం కలుపుతూ ఉండాలి. ఉడికిన రాగి మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఇందులో తాజా మజ్జిగను పోసి బాగా చిలకాలి. ఆపై జీలకర్ర పొడి, నల్ల ఉప్పు మరియు సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర ఆకులు వేసి కలుపుకోవాలి.దీనిని చల్లగా వడ్డిస్తే అమృతంలా ఉంటుంది.

    అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు..

    • రాగి మజ్జిగలో ఉండే ఎలక్ట్రోలైట్లు శరీర ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యం చేస్తాయి. లోపలి నుండి చలువను అందిస్తాయి.
    • మజ్జిగలోని మంచి బ్యాక్టీరియా మరియు రాగిలోని ఫైబర్ వల్ల గ్యాస్, అజీర్ణం వంటి సమస్యలు దూరమవుతాయి. కడుపు శుభ్రంగా ఉంటుంది.
    • రాగిలోని కాల్షియం ఎముకలను, దంతాలను బలోపేతం చేస్తుంది. పెరుగుతున్న పిల్లలకు ఇది ఎంతో మేలు.
    • రాగిలో ఉండే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు నెమ్మదిగా శక్తిని విడుదల చేస్తాయి. దీనివల్ల నీరసం రాకుండా ఎక్కువ సేపు యాక్టివ్‌గా ఉండవచ్చు.

    ముఖ్య గమనిక: రాగిని పచ్చిగా కాకుండా బాగా ఉడికించిన తర్వాతే మజ్జిగలో కలపాలి. మజ్జిగ ఎప్పుడూ తాజాగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అధికంగా ఉప్పు వాడకుండా ఉంటే రక్తపోటు ఉన్నవారికి కూడా ఇది శ్రేయస్కరం.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    News/Lifestyle/Ragi Buttermilk : వేసవి తాపాన్ని తరిమికొట్టే 'రాగి మజ్జిగ'- ఈ సూపర్ డ్రింక్ తయారీ ఇలా
