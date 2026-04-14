    తాటి ముంజలు శరీర వేడిని తగ్గిస్తాయా? మధుమేహం ఉన్నవారు తినవచ్చా? ప్రశ్నలు, సమాధానాలు

    Ice Apple : వేసవిలో ఎక్కువగా కనిపించేవి తాటి ముంజలు. పల్లెటూర్లలో ఉన్నవారికి వీటి విలువ తెలుసు. కానీ తాటి ముంజలను తినడం గురించి చాలామందికి సందేహాలు ఉంటాయి. తరచూ ప్రశ్నలు వేస్తుంటారు.

    Published on: Apr 14, 2026 11:57 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    వేసవిలో రోడ్ల మీద తాటి ముంజలు అమ్మడం చూస్తుంటాం. పల్లెటూర్లలో అయితే తాటి ముంజలకు ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ సిటీల్లో మాత్రం రోడ్ల మీద ఆగి కొనుక్కోవాలి. ఎలాంటి రసాయనాలు లేకుండా తాటి చెట్టుకు ఇవి కాస్తాయ్. వేసవిలో ఈ తాటి ముంజలను తింటే చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.

    తాటి ముంజల ప్రయోజనాలు
    తాటి ముంజల పరిమాణంలో చిన్నదైనప్పటికీ.. దాని రుచి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. పోషకాల పరంగా చూస్తే 100 గ్రాముల తాటి ముంజలో సుమారుగా 40 కేలరీలు, 10 గ్రాముల పిండిపదార్థం, 85-90 శాతం నీరు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో పొటాషియం, పీచుపదార్థం తక్కువగా ఉంటాయి.

    ఈ తాటి ముంజల గురించి చాలా మంది మనసుల్లో ఎప్పుడూ కొన్ని ప్రశ్నలు మెదులుతూ ఉంటాయి. నిపుణులు వాటి గురించి సమాధానాలు చెప్పారు.

    తాటి ముంజల వలన జలుబు వస్తుందా?

    తాటి ముంజల శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుందని, శరీర వేడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని సాధారణంగా నమ్ముతారు. ఇందులో 85-90 శాతం నీరే ఉంటుంది. అందువల్ల వేసవి కాలంలో డీహైడ్రేషన్‌కు దారితీయడం సమస్య నుంచి ఇది కాపాడుతుంది.

    మనం నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాన్ని ఎంత ఎక్కువగా తీసుకుంటే, వడదెబ్బకు సంబంధించిన సమస్యలు అంత తక్కువగా ఉంటాయి. తాటి ముంజలో నీరు అధికంగా ఉంటుంది.. కాబట్టి దానిని అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో నీటి శాతం పెరుగుతుంది. ఇది నేరుగా శరీర వేడిని తగ్గించకపోయినా, వడదెబ్బ లక్షణాలను తగ్గించడంలో కచ్చితంగా సహాయపడుతుంది. దీనితో జలుబు లాంటి సమస్యలు రావు.

    మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

    100 గ్రాముల తాటి ముంజల్లో 10 గ్రాముల పిండిపదార్థం ఉంటుంది. మీరు మూడు పూర్తి తాటి ముంజలు తిన్నా కూడా.. కేవలం 30-40 గ్రాముల పిండిపదార్థం మాత్రమే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. నిజానికి మనం సాధారణంగా తినే అన్నం, ఇడ్లీ, దోసె, పండ్లతో పోలిస్తే ఇది తక్కువ పిండిపదార్థం.

    ఆ విధంగా చూస్తే, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఒకటి రెండు తాటి కాయలు తినవచ్చు. కిలోల కొద్దీ తినడం వల్ల చక్కెర స్థాయిలు మాత్రమే పెరుగుతాయి. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి.

    బరువు తగ్గుతున్న వారు తాటి ముంజలు తినవచ్చా?

    బరువు తగ్గాలనుకునేవారు దీనిని మితంగా తినవచ్చు. ఇది తక్కువ కేలరీలు, మితమైన కార్బోహైడ్రేట్లు కలిగిన ఆహార పదార్థం కాబట్టి, 4-5 ముక్కలను మితంగా తినవచ్చు. దీనివల్ల కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లు పెరగకపోవడమే కాకుండా, శరీరంలో నీటి శాతం పెరిగి కడుపు నిండిన ఫీల్ కలుగుతుంది. అందువల్ల బరువు తగ్గాలనుకునేవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆహారం.

    తాటి ముంజ ఇతర పండ్ల కంటే మంచిదా?

    ఏ పండు పోషకాలు దానికదే ఉంటాయి. దేని ప్రత్యేక దానిదే. ఉదాహరణకు దీనిలో జామకాయలో ఉన్నట్లుగా విటమిన్ సి గానీ, అరటిపండులో ఉన్నట్లుగా పొటాషియం గానీ ఉండదు. అందుకే దీనిని ఇతర పండ్లతో పోల్చలేము. కానీ ఇది అద్భుతంగా రుచికరమైన పండు. ఇందులో నీళ్ల శాతం ఎక్కువగా ఉండి, కేలరీలు, పిండి పదార్థాలు తక్కువగా ఉంటాయి. వేసవికి ఇది చాలా అనువైనది.

    చర్మంపై తాటి ముంజ ఉపయోగించవచ్చా?

    వేసవిలో మీకు వచ్చే మొటిమలు, చెమట మరకలపై తాటి ముంజతో రాసుకోవచ్చు. దీనివల్ల కొంత ప్రయోజనం ఉండవచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. దీనికి వాపు నిరోధక గుణాలు లేనప్పటికీ, చర్మానికి తేమను అందించే గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి వేసవిలో చర్మం అధికంగా పొడిబారకుండా, పగుళ్లు రాకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

    Home/Lifestyle/తాటి ముంజలు శరీర వేడిని తగ్గిస్తాయా? మధుమేహం ఉన్నవారు తినవచ్చా? ప్రశ్నలు, సమాధానాలు
