    మీ ఆయుష్షు ఎంత? మీ ‘పిక్కల’ కొలతను బట్టి చెప్పవచ్చంటున్న హైదరాబాద్ డాక్టర్

    బరువు, బిఎమ్‌ఐ (BMI) కంటే పిక్కల కొలత (Calf Circumference) మనిషి ఆయుష్షును అంచనా వేయడంలో కీలకమని హైదరాబాద్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ తెలిపారు. కండరాల సాంద్రతను సూచించే ఈ కొలత తక్కువగా ఉంటే ఆరోగ్య ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లేనని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Published on: Mar 25, 2026 9:39 AM IST
    By HT Telugu Desk
    హైదరాబాద్: సాధారణంగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి బరువు చూసుకుంటాం, లేదా బిఎమ్‌ఐ (BMI) లెక్కిస్తాం. కానీ, మీరు ఎంత కాలం జీవిస్తారో చెప్పడానికి వీటన్నింటికంటే మీ కాళ్లలోని 'పిక్కల కొలత' అత్యంత కీలకమని చెబుతున్నారు హైదరాబాద్ అపోలో ఆసుపత్రికి చెందిన ప్రముఖ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్.

    మీ ఆయుష్షు ఎంత? మీ ‘పిక్కల’ కొలతను బట్టి చెప్పవచ్చంటున్నారు వైద్య నిపుణులు
    మీ ఆయుష్షు ఎంత? మీ 'పిక్కల' కొలతను బట్టి చెప్పవచ్చంటున్నారు వైద్య నిపుణులు

    సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్' (X) వేదికగా ఆయన పంచుకున్న ఈ ఆసక్తికరమైన అంశం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఆయుష్షును అంచనా వేయడానికి బరువు కంటే శరీరంలోని కండరాల శాతమే ముఖ్యమని ఆయన విశ్లేషించారు.

    పిక్కల కొలత ఎందుకు ముఖ్యం?

    పిక్కల కండరాలను కేవలం శరీర సౌందర్యానికి సంబంధించినవిగా చూడకూడదని, అవి మన శరీరంలోని 'మెటబాలిక్ రిజర్వ్' (Metabolic Reserve)కు నిదర్శనమని డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ సహజంగానే కండరాల సాంద్రత తగ్గుతుంటుంది. దీనిని వైద్య పరిభాషలో 'సార్కోపెనియా' (Sarcopenia) అంటారు.

    "పిక్కల కొలత తక్కువగా ఉండటం అంటే శరీరంలో కండరాల శాతం తగ్గిందని అర్థం. దీనివల్ల రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడమే కాకుండా, అనారోగ్యం బారిన పడినప్పుడు కోలుకోవడం కష్టమవుతుంది" అని ఆయన వివరించారు. మీరు సరైన బరువు ఉన్నప్పటికీ, మీ శరీరంలో కండరాలు తక్కువగా ఉంటే ఆరోగ్య ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లేనని ఆయన హెచ్చరించారు.

    పరిశోధనలు ఏం చెబుతున్నాయి?

    పిక్కల కొలతకు, మరణాల రేటుకు మధ్య ఉన్న సంబంధంపై జరిగిన క్లినికల్ పరిశోధనలను డాక్టర్ సుధీర్ ప్రస్తావించారు.

    పిక్కల కొలత తక్కువగా ఉన్నవారిలో మరణ ముప్పు రెండు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    ప్రతి 1 సెంటీమీటర్ పిక్కల కొలత పెరిగితే, మరణించే ప్రమాదం సుమారు 5% తగ్గుతుంది.

    ప్రమాదకర స్థాయిలు (Cut-offs):

    పరిశోధనల ప్రకారం ఈ క్రింది కొలతల కంటే తక్కువగా ఉంటే ప్రమాదకరంగా భావించాలి:

    పురుషులు: 34 సెంటీమీటర్ల కంటే తక్కువ

    స్త్రీలు: 33 సెంటీమీటర్ల కంటే తక్కువ

    ఈ కొలతల కంటే తక్కువగా ఉన్నవారిలో నీరసం, త్వరగా కింద పడిపోవడం (Frailty), అకాల మరణం సంభవించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    పరిష్కారం ఏమిటి?

    దీనికి పరిష్కారం కేవలం డైటింగ్ చేయడం కాదని, కండరాలను బలోపేతం చేసే వ్యాయామాలు (Strength Training) చేయడమేనని డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ సూచించారు. "కండరమే ఆయుష్షు. మీ పిక్కల కొలత కేవలం ఒక కొలత మాత్రమే కాదు, అది మీ ఆరోగ్యాన్ని తెలిపే జీవగుర్తు (Biomarker). మీరు ఆరోగ్యంగా, ఎక్కువ కాలం జీవించాలంటే స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ తప్పనిసరి" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. పిక్కల కొలతను ఎలా కొలవాలి?

    సాధారణ మెజరింగ్ టేపుతో పిక్కల భాగంలో అత్యంత లావుగా ఉన్న చోట కొలత తీసుకోవాలి. నిలబడి ఉన్నప్పుడు ఈ కొలత తీసుకోవడం ఉత్తమం.

    2. బరువు తగ్గినా పిక్కల కొలత తగ్గకూడదా?

    బరువు తగ్గే క్రమంలో కొవ్వు (Fat) తగ్గాలి కానీ కండరాలు (Muscle) తగ్గకూడదు. పిక్కల కొలత స్థిరంగా ఉంటూ బరువు తగ్గితే అది ఆరోగ్యకరమైన సంకేతం.

    3. కండరాలను పెంచడానికి ఏ వ్యాయామాలు చేయాలి?

    వెయిట్ లిఫ్టింగ్, స్క్వాట్స్ (Squats), కాఫ్ రేజెస్ (Calf Raises) వంటి స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ వ్యాయామాలు పిక్కల కండరాలను పెంచడానికి సహాయపడతాయి.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    News/Lifestyle/మీ ఆయుష్షు ఎంత? మీ ‘పిక్కల’ కొలతను బట్టి చెప్పవచ్చంటున్న హైదరాబాద్ డాక్టర్
    News/Lifestyle/మీ ఆయుష్షు ఎంత? మీ ‘పిక్కల’ కొలతను బట్టి చెప్పవచ్చంటున్న హైదరాబాద్ డాక్టర్
